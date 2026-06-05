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Пермский рынок жилья перестал быть стабильным: ипотечный бум привел к неожиданным последствиям

Россия » Поволжье » Пермь

В Перми покупательская активность на рынке вторичного жилья за год увеличилась на 22%. Свежие данные аналитиков свидетельствуют о том, что интерес граждан к готовым объектам продолжает оставаться на высоком уровне. Масштабные изменения в секторе строительства и рынка недвижимости Перми создают новые условия для владельцев активов.

Пермь
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пермь

Общегосударственная статистика подтверждает этот тренд: в апреле количество заключенных сделок по стране достигло отметки в 137 тысяч, установив исторический рекорд для этого месяца. Объем продаж вырос на 27% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость одного "квадрата" на вторичном рынке Перми в апреле 2026 года в среднем составила 128 тыс. рублей. Этот показатель остается доступным на фоне других городов-миллионников, где ценники на жилье существенно выше.

Рыночные факторы и позиции участников

Эксперты связывают активизацию покупателей с корректировкой ипотечных условий, которая сделала жилищные кредиты доступнее для населения, пишет properm.ru. В апреле на долю таких сделок пришлось 31%, что ощутимо превышает показатели предыдущего года. Однако спрос сталкивается с дефицитом качественных объектов, выбор квартир на специализированных площадках сократился на 13%. В таких условиях рыночная инициатива переходит к продавцам, что вынуждает покупателей быстрее принимать решения, даже если они рассматривают альтернативные варианты покупки земли для собственного дома.

"Рост активности на вторичном рынке логичен при нынешнем уровне доступности заемных средств. Происходит естественное насыщение спроса, однако ограниченное предложение вынуждает цены на ликвидные лоты ползти вверх", - отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по рынку недвижимости Иван Соколов.

Ответы на популярные вопросы о рынке жилья

Почему цены на вторичное жилье в Перми растут?

Основная причина заключается в увеличении спроса на фоне дефицита качественных предложений, что дает продавцам возможность повышать стоимость объектов.

Как доступность ипотеки влияет на рынок?

Снижение ставок и упрощение условий кредитования стимулируют граждан покупать жилье, что приводит к росту числа сделок, достигающему показателей в 31% от общего рынка.

Стоит ли ждать падения цен в ближайшее время?

Учитывая сокращение выбора готовых квартир на 13%, предпосылок для резкого снижения стоимости в краткосрочной перспективе эксперты не видят.

Выгодно ли инвестировать в недвижимость сейчас?

Решение о покупке зависит от личных целей, однако высокая активность рынка и доступность ипотеки делают приобретение жилья актуальным инструментом сохранения средств.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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