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Чудо в Новосибирске: плод рос в кишечнике матери

Россия » Сибирь » Новосибирск

В Новосибирской области зафиксирован уникальный случай: женщина старше 40 лет успешно выносила и родила ребенка при крайне опасной внематочной беременности. Плод развивался не в матке, а в брюшной полости, закрепившись среди петель кишечника. Пациентка длительное время не подозревала о своем положении, списывая изменение формы живота и проблемы с пищеварением на возрастные гормональные перестройки.

Беременность
Фото: flickr.com by Thomas Pompernigg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Беременность

Женщина обратилась за помощью к гастроэнтерологу, полагая, что ее самочувствие связано с нарушением работы ЖКТ, однако обследование выявило семимесячный плод. Медицинская бригада Новосибирской областной клинической больницы в составе акушеров, хирургов и реаниматологов приняла решение провести экстренное родоразрешение на 34-й неделе.

Операция, представляющая высокую степень риска из-за угрозы массивного внутреннего кровотечения, прошла успешно, и на свет появилась девочка весом около 1,5 кг. Как уточнила руководитель акушерского стационара Елена Серебренникова, несмотря на преждевременные роды, состояние новорожденной было стабильным, пишет Общественная служба новостей.

"Брюшная беременность — это состояние, которое требует от врачей высочайшей концентрации, ведь плацента может прикрепиться к органам с интенсивным кровоснабжением. Успешный исход такой операции является свидетельством слаженной работы междисциплинарной бригады", — отметил в беседе с Pravda.Ru акушер-гинеколог Андрей Соколов.

Дальнейшая судьба малышки и статистика

После рождения ребенка биологическая мать отказалась от него, и девочке, которую назвали Ангелиной, дали имя сотрудники медучреждения. Малышку удалось передать в приемную семью, где, по словам врачей, она успешно растет и развивается. 

Биологическая мать после периода реабилитации покинула больницу самостоятельно. Медики подчеркивают, что своевременная диагностика при здоровье ЖКТ играет ключевую роль, так как многие пациентки ошибочно принимают симптомы беременности за патологии органов брюшной полости, что ведет к критическим последствиям для матери и ребенка.

Ответы на популярные вопросы о внематочной беременности

Насколько часто встречается брюшная беременность?

Это крайне редкая патология, составляющая менее 1,5% от всех случаев внематочной беременности, считающаяся смертельно опасной для обеих сторон.

Почему пациентки не чувствуют патологию сразу?

Симптомы часто имитируют расстройства пищеварения, изжогу или стандартную прибавку в весе, что маскирует истинную причину недомогания.

Возможно ли выносить плод до срока?

В большинстве случаев развитие плода в брюшной полости заканчивается прерыванием беременности на ранних стадиях, однако единичные случаи доношенной беременности известны мировой медицине.

Чем опасна такая беременность для женщины?

Главный риск заключается в вероятности спонтанного внутреннего кровотечения при отслойке плаценты, которая прикрепляется к жизненно важным органам.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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