Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поездка в Крым на свой страх и риск: как уберечь машину и нервы в новых реалиях
Экономия, которая выйдет боком: ошибки, из-за которых ваш автомобиль стареет быстрее вас
Европа готовит зачистку: жесткий ультиматум Стокгольма вгонит в дрожь украинских беглецов
Фарш, лаваш и секретный соус: как приготовить ленивую лазанью за считанные минуты
Совкомбанк и девелопер DOGMA подписали соглашение о сотрудничестве
Жесткие санкции дали сбой: США вернули России доступ к закрытому ранее каналу импорта
От бабушкиного платка до модного хита: как носить косынку и не выглядеть старомодно
Конец бюджетного туризма: Таиланд внедряет правила, которые отсекут в первую очередь россиян
Вместо дорогого отпуска: отдых в Красноярске привел к неожиданному изменению цен

Цветочное чудо в Петербурге: новые зоны и форматы отдыха изменили город

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

С приходом устойчивого тепла Северная столица радикально сменила облик: городские магистрали и прогулочные зоны украсили свежие цветочные инсталляции. Согласно статистике с начала весеннего периода специалисты высадили более четырех тысяч деревьев и около 70 тысяч кустарников. Масштабные работы по озеленению охватили не только исторический центр, но и спальные районы, где появилось свыше 2,8 миллиона новых цветов.

Розовая гортензия
Фото: Pravda.ru by Анна Беспалова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розовая гортензия

Новые форматы и локации для отдыха

В текущем сезоне муниципальные службы внедрили нестандартные решения в оформлении общественных пространств, создав специальные фотозоны для семейных торжеств. В Красногвардейском районе, Кронштадте и Сестрорецке обустроили миксбордеры, сочетающие многолетние травы и декоративные кустарники. Такие площадки уже открыты для посещения в Александровском саду, а также в парках Героев-пожарных и Дружбы.

Основу ландшафтных композиций составили хвойные породы — туи, сосны и можжевельник, дополненные гортензиями и ампельными растениями. В данный момент в садово-парковом хозяйстве завершается смена флоры: на смену отцветшим тюльпанам приходят летние культуры.

Специалисты ожидают, что через несколько недель, когда растения окончательно приживутся, городские локации полностью раскроют свой эстетический потенциал, отмечает "Петербург2 .

Экспериментальное озеленение и цветочные фестивали

Профильные службы продолжают внедрять необычные методики, включая создание ароматических зон и использование овощных культур в декоративных ансамблях. Подобный креативный подход делает привычные скверы более привлекательными для жителей и туристов. Даже у аэропорта Пулково обновили цветники, следуя общему вектору на качественное преображение городской среды.

"Разнообразие флоры и создание тематических зон благоприятно влияют на психологическое состояние горожан, превращая мегаполис в более комфортное пространство", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Кульминацией сезона станут два масштабных цветочных праздника, запланированных на июнь. Первый фестиваль приурочен к 12 июня, а второй стартует 25 июня на территории Мариинского парка. Эти мероприятия должны стать важными точками притяжения, способствуя росту туристической привлекательности Петербурга в период белых ночей.

Ответы на популярные вопросы о цветочном оформлении Петербурга

Сколько всего растений высадили в городе весной?

С начала сезона на улицах появилось более 2,8 миллиона цветов, 70 тысяч кустарников и свыше 4 тысяч деревьев.

Где именно установили свадебные фотозоны?

Тематические площадки можно найти в Сестрорецке у сквера Никулина, в Красногвардейском районе у ЗАГСа, в Кронштадте и ряде крупных городских парков.

Какие растения используют для летнего оформления?

Ландшафтные дизайнеры отдают предпочтение туям, соснам, можжевельнику, гортензиям, плющу и различным ампельным видам цветов.

Когда в Петербурге пройдут фестивали цветов?

Основные праздничные мероприятия запланированы на 12 июня (День России) и 25 июня в Мариинском парке.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Сдать за один день: какое жилье сегодня пользуется самым высоким спросом у арендаторов
Недвижимость
Сдать за один день: какое жилье сегодня пользуется самым высоким спросом у арендаторов
Золотой бензин и пустеющие полки: как Крым переживает логистический сбой
Точка зрения
Золотой бензин и пустеющие полки: как Крым переживает логистический сбой
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Еда и рецепты
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Популярное
Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех

Лидеры стран евразийского содружества в Астане обозначили критические риски и поставили перед Ереваном жесткое условие, которое определит будущее всей республики.

Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Этого в небе не ждали: в зону СВО запускают неуязвимый флот для ударов по глубоким тылам
Украина покорно сдалась: ради призрачной цели в ЕС пришлось отдать контроль над целым краем
Желтеют листья у томатов и огурцов: 3 верных способа вернуть кустам сочную зелень
Желтеют листья у томатов и огурцов: 3 верных способа вернуть кустам сочную зелень
Последние материалы
Канатные дороги в России: импортозамещение, городской вид транспорта и канатное такси
Цветочное чудо в Петербурге: новые зоны и форматы отдыха изменили город
Совкомбанк и девелопер DOGMA подписали соглашение о сотрудничестве
Жесткие санкции дали сбой: США вернули России доступ к закрытому ранее каналу импорта
От бабушкиного платка до модного хита: как носить косынку и не выглядеть старомодно
Конец бюджетного туризма: Таиланд внедряет правила, которые отсекут в первую очередь россиян
Вместо дорогого отпуска: отдых в Красноярске привел к неожиданному изменению цен
Мелочи больше не будет: как с помощью одного июньского полива вырастить чеснок-гигант
Холодильник-невидимка: как скрыть бытовую технику и сделать интерьер дороже
Моральный террор в ЕС: почему Гросси и европейские боссы боятся говорить правду
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.