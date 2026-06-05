Цветочное чудо в Петербурге: новые зоны и форматы отдыха изменили город

С приходом устойчивого тепла Северная столица радикально сменила облик: городские магистрали и прогулочные зоны украсили свежие цветочные инсталляции. Согласно статистике с начала весеннего периода специалисты высадили более четырех тысяч деревьев и около 70 тысяч кустарников. Масштабные работы по озеленению охватили не только исторический центр, но и спальные районы, где появилось свыше 2,8 миллиона новых цветов.
В текущем сезоне муниципальные службы внедрили нестандартные решения в оформлении общественных пространств, создав специальные фотозоны для семейных торжеств. В Красногвардейском районе, Кронштадте и Сестрорецке обустроили миксбордеры, сочетающие многолетние травы и декоративные кустарники. Такие площадки уже открыты для посещения в Александровском саду, а также в парках Героев-пожарных и Дружбы.
Основу ландшафтных композиций составили хвойные породы — туи, сосны и можжевельник, дополненные гортензиями и ампельными растениями. В данный момент в садово-парковом хозяйстве завершается смена флоры: на смену отцветшим тюльпанам приходят летние культуры.
Специалисты ожидают, что через несколько недель, когда растения окончательно приживутся, городские локации полностью раскроют свой эстетический потенциал, отмечает "Петербург2 .
Профильные службы продолжают внедрять необычные методики, включая создание ароматических зон и использование овощных культур в декоративных ансамблях. Подобный креативный подход делает привычные скверы более привлекательными для жителей и туристов. Даже у аэропорта Пулково обновили цветники, следуя общему вектору на качественное преображение городской среды.
"Разнообразие флоры и создание тематических зон благоприятно влияют на психологическое состояние горожан, превращая мегаполис в более комфортное пространство", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.
Кульминацией сезона станут два масштабных цветочных праздника, запланированных на июнь. Первый фестиваль приурочен к 12 июня, а второй стартует 25 июня на территории Мариинского парка. Эти мероприятия должны стать важными точками притяжения, способствуя росту туристической привлекательности Петербурга в период белых ночей.
С начала сезона на улицах появилось более 2,8 миллиона цветов, 70 тысяч кустарников и свыше 4 тысяч деревьев.
Тематические площадки можно найти в Сестрорецке у сквера Никулина, в Красногвардейском районе у ЗАГСа, в Кронштадте и ряде крупных городских парков.
Ландшафтные дизайнеры отдают предпочтение туям, соснам, можжевельнику, гортензиям, плющу и различным ампельным видам цветов.
Основные праздничные мероприятия запланированы на 12 июня (День России) и 25 июня в Мариинском парке.
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