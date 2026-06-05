Деньги больше не держат: Югра столкнулась с итогом неожиданного финансового парадокса

Ханты-Мансийский автономный округ столкнулся с парадоксальной ситуацией: высокие доходы в нефтегазовом секторе перестали удерживать квалифицированных специалистов. По данным регионального департамента труда и занятости, средняя зарплата нефтяников достигла 165,2 тысячи рублей, что значительно выше среднеокружного показателя в 130,8 тысячи.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пачка 5000 рублей

Несмотря на финансовую привлекательность, Югра демонстрирует серьезный миграционный отток, который в 2025 году составил порядка 30–40 тысяч человек, даже на фоне общего прироста населения за счет внешних потоков.

Инфляционная ловушка и стоимость комфорта

Высокие заработки в ТЭК спровоцировали резкий рост цен на товары и услуги, сделав жизнь в северных городах финансово обременительной, пишет muksun.fm. Самым дорогим городом округа признан Ханты-Мансийск, где для обеспечения базовых нужд семье требуется не менее 100 тысяч рублей ежемесячно. В Сургуте расходы выше, чем в Нижневартовске, где, по оценкам аналитиков, Ханты-Мансийск и соседние муниципалитеты едва сохраняют баланс между доходами и тратами населения.

"Приезжие работники обычно ставят рамки, они отрабатывают свою вахту 30 или 60 дней и возвращаются обратно на родину. Их не интересует, что дальше будет с компанией, городом или регионом. Они работу выполнили и могут быть свободны", - отмечает аналитик Дмитрий Адамидов.

Проблема усугубляется дефицитом кадров в строительстве и ЖКХ, где из-за ужесточения миграционной политики предпринимательство столкнулось с нехваткой рабочих рук. Современная молодежь все чаще выбирает легкий заработок в сфере доставки или услуг, предпочитая меньшую ответственность суровым условиям труда на промыслах.

"Северные надбавки сегодня частично нивелируются развитием системы самозанятости и ростом стоимости коммунальных платежей, которые в морозы достигают критических отметок. Для удержания людей требуется не только индексация коэффициентов, но и системное снижение тарифов при сохранении качества дорожной и цифровой инфраструктуры", -- объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Олег Долгицкий.

Перспективы удержания кадров и развитие инфраструктуры

Власти региона пытаются сдержать отток населения через масштабные социальные программы, ежегодно направляя около 29 млрд рублей на поддержку семей и молодых специалистов. Внедряются механизмы ускоренного начисления северных надбавок и гранты для тех, кто готов трудиться в сельской местности и небольших поселениях. В рамках программ «Земский доктор» и профессионального переобучения округ стремится закрыть бреши в бюджетной сфере и привлечь выпускников вузов.

Эксперты полагают, что успех этих мер будет зависеть от способности ХМАО конкурировать по качеству жизни с Москвой и южными регионами. Округ по-прежнему лидирует по доступности интернета и качеству дорожной сети, а ротация в управленческом аппарате дает надежду на повышение эффективности социальных дотаций. Однако без пересмотра самой модели северных льгот Югре будет сложно вернуть статус самого желанного региона для постоянного проживания.

Ответы на популярные вопросы о кадровом кризисе в Югре

Почему специалисты уезжают из ХМАО при высоких зарплатах?

Основными причинами являются высокая инфляция, суровый климат и выравнивание доходов в сравнении с регионами, где стоимость жизни значительно ниже.

Сколько стоит минимальное проживание в Ханты-Мансийске?

Для скромной жизни в столице округа семье требуется минимум 100 тысяч рублей в месяц, что превышает затраты в других городах Югры.

Каких специалистов не хватает в округе больше всего?

Острый дефицит наблюдается в строительной отрасли, транспортной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве на фоне сокращения иностранной рабочей силы.

Что делает власть для привлечения молодежи?

Регион использует ускоренное начисление северных льгот, выплачивает подъемные специалистам в селах и субсидирует переобучение кадров.

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