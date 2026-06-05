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Двойная потеря обернулась неожиданным финалом: жительница Прикамья изменила жизнь тысяч людей

Россия » Поволжье » Пермь

Жительница Пермского края Эльвира Басманова превратила личную трагедию в масштабное социальное движение, получившее признание на государственном уровне. Ее история началась в июне 2022 года, когда сын Илья, называвший себя в шутку "Ильюшей-богатырем", отправился на службу по контракту в зону СВО.

Стела в Перми
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Трофимов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стела в Перми

Вскоре вслед за ним, не предупредив супругу, уехал и муж Дмитрий, заявив, что не может оставить ребенка одного в опасности на Краснолиманском направлении. Мужчины погибли в один день в результате удара из РСЗО "Хаймерс", навсегда оставшись вместе на поле боя.

Путь от частного горя к общественному признанию

Вместо того чтобы закрыться в четырех стенах, Эльвира инициировала гуманитарный проект "Мой сынок — память", который быстро перерос границы родного села Большая Соснова. Как сообщает properm.ru, инициатива женщины сначала победила в региональном грантовом конкурсе, а к 2026 году принесла ей статус лауреата национальной премии в области семейного благополучия.

Благодаря ее усилиям в Прикамье появился уникальный альбом с биографиями павших героев и прошло шествие "Ангельский Бессмертный полк".

Помимо мемориальной работы, Басманова организовала мощный тыловой штаб, где обычные женщины шьют спальные мешки, маскировочные сети и формируют гуманитарные "комбои" для фронта. К движению присоединяются целые города — от Соликамска до Очёра, объединяя активистов "Единой России", "Боевого братства" и "Движения Первых". На вопрос о мотивации Эльвира отвечает девизом своей семьи: "Мы берем и делаем". 

"Такие примеры гражданской активности показывают, что личный подвиг и созидание становятся мощным стимулом для развития всего общества", -- отметил в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Масштабирование опыта и новые горизонты

Деятельность пермской активистки получила высокую оценку от руководства фонда "Защитники Отечества". Замминистра обороны РФ Анна Цивилева подчеркнула, что методики, разработанные в Перми, являются уникальными и должны транслироваться на всю страну как эталонный опыт.

На форуме ПМЭФ-2026 выступление Басмановой стало одним из самых эмоциональных моментов, подтвердив тезис о том, что будущее государства строится на крепости духа и многодетных семьях. 

Сама Эльвира не планирует останавливаться на достигнутом и нацелена на реализацию новых международных проектов и развитие Доброцентра. Её дочь Анастасия активно помогает матери, совмещая творчество с волонтерством. "Служение не измеряется деньгами", — эта фраза стала жизненным кредо семьи Басмановых.

Параллельно с социальным развитием край укрепляет и экономическую базу — так, прикамское молоко готовится к рекордному прыжку в производстве благодаря масштабным инвестициям в агросектор.

Ответы на популярные вопросы о проекте "Мой сынок — память"

Что представляет собой проект "Мой сынок — память"?

Это общественная инициатива, направленная на увековечивание имен участников СВО и оказание гуманитарной помощи фронту через создание волонтерских швейных цехов.

Какую помощь оказывают волонтеры движения Басмановой?

Добровольцы шьют специализированные спальные мешки, изготавливают маскировочные сети и собирают комплексные грузы ("комбои"), включающие медикаменты и предметы первой необходимости.

Где базируется штаб волонтерского движения?

Основной центр деятельности расположен в селе Большая Соснова Пермского края, однако к нему присоединены филиалы в Очёре, Верещагино, Соликамске и Кизеле.

Какие награды получил проект на федеральном уровне?

Проект вошел в топ-110 премии "Служение" и был отмечен Фондом грантов губернатора Пермского края, а его руководитель признана лауреатом в номинации "Благополучие семьи".

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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