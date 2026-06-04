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Тайга под присмотром алгоритмов: в Якутии приняли решение доверить выживание региона нейросетям

Россия » Дальний Восток » Якутск

Якутия официально позвала в тайгу искусственный интеллект. Здесь не до сантиментов — когда у тебя за окном вечная мерзлота, а до соседа триста верст лесами, высокие технологии становятся вопросом выживания, а не только хайпа. Глава региона Айсен Николаев утвердил стратегию развития ИИ до 2032 года. Теперь нейросети будут не просто рисовать мамонтов, а тушить лесные пожары и разгребать завалы в госуслугах. Воздух в Якутске заряжен ожиданием перемен, как перед приходом первого танкера в навигацию.

Оймякон, Республика Саха (Якутия), Россия
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Varlamov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Оймякон, Республика Саха (Якутия), Россия

Нейросети с северным характером

В республике "пруль" — это транспорт, а ИИ — это уже давно рабочий инструмент. Год назад здесь запустили "Эдьиий" (Старшую сестру) — первого виртуального ассистента, понимающего якутскую речь. К 2026 году её планируют "прописать" в каждом умном устройстве региона. Но лирикой сыт не будешь. Якутские медики уже прогнали через алгоритмы более 80 тысяч снимков грудной клетки и лучевых исследований. Техника видит патологии там, где глаз замыливается от бесконечных смен.

"Внедрение ИИ в региональную экономику — это не игрушки, а способ оптимизировать бюджетные потоки. Если нейросеть предскажет риск паводка за неделю, регион сэкономит миллиарды на ликвидации последствий", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Новая стратегия замахивается на святое — культурный код. Разработчики хотят научить нейросети создавать видеоигры и кино с использованием якутских орнаментов и языковой специфики. Это попытка закрепиться на восточном рынке креатива, где Китай и Корея давно диктуют моду. Параллельно ИИ бросят на фронт борьбы со стихией: он будет следить за тем, как плывет мерзлота под фундаментами и где начинает дымить тайга.

Цифровая закалка госуправления

К 2032 году половина всех чиновничьих задач в республике должна уйти "роботам". Цель амбициозная, учитывая, что связь в отдаленных улусах иногда напоминает радиосвязь с орбитой. Поэтому упор делают на сервисы, способные работать при слабом сигнале. Республика уже выбилась в лидеры федерального рейтинга цифровой трансформации, закрыв показатели по безопасности и импортозамещению на сто процентов. Пока в столицах спорят о дизайне кнопок, на севере реконструируют транспортные хабы под новые задачи управления.

Направление Цель до 2032 года
Госуслуги 50% сервисов на базе ИИ
Безопасность Прогноз паводков и пожаров в реальном времени
Кадры Спецпрограммы в школах и вузах (Big Data, биоинформатика)

"Когда мы говорим о мониторинге вечной мерзлоты, ИИ становится единственным шансом на выживание инфраструктуры. Без точных прогнозов таяния грунтов любые новые стройки превратятся в руины за пять лет", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Фабрика агентов против волокиты

Главная "фишка" якутского плана — Фабрика ИИ-агентов. Это не просто чат-боты, которые вежливо тупят в ответ на вопросы о прописке. Агент — это софт, умеющий планировать. Он сам залезет в базы данных, найдет ошибку в коде, составит отчет или классифицирует гору документов. Заместитель председателя правительства региона Анатолий Семёнов уверен: это позволит уйти от латания дыр к прогнозному управлению. Например, когда система сама видит, что труба в фанзе на окраине скоро лопнет, и посылает бригаду до аварии.

Для всей этой цифровой магии нужны мощности. В стратегии прописано строительство нового Центра обработки данных (ЦОД). В условиях якутских холодов охлаждение серверов обходится дешевле, что дает региону фору перед южными соседями. Даже доставка лекарств беспилотниками теперь выглядит не как фантастика, а как логичное продолжение ИИ-экосистемы. Главное, чтобы железные мозги не замерзли на сорокаградусном морозе.

Ответы на популярные вопросы об ИИ в Якутии

Заменит ли ИИ чиновников в Якутии?

Цели полностью уволить людей нет. ИИ заберет на себя рутину: проверку справок, внесение данных и классификацию жалоб. До 50% простых госуслуг автоматизируют, чтобы люди могли заниматься сложными кейсами.

Как ИИ поможет бороться с пожарами?

Алгоритмы анализируют спутниковые снимки, направление ветра и влажность почвы. Система предсказывает очаг возгорания до того, как его увидит патрульный самолет, что позволяет отправить десант в нужную точку быстрее.

Будут ли нейросети понимать якутский язык?

Да, это один из приоритетов стратегии. Создается многоязычная среда, чтобы жители отдаленных улусов могли общаться с государственными сервисами на родном языке.

Зачем Якутии своя "Фабрика ИИ-агентов"?

Чтобы не покупать дорогие западные или столичные решения, которые не учитывают местную специфику (холод, расстояния, качество связи). Это инструмент для быстрого создания и внедрения своих цифровых помощников.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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