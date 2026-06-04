Хватит сидеть дома впустую: подмосковные улицы переходят под контроль обычных граждан

В Московской области активно развивается движение добровольных помощников полиции. ГУ региональной безопасности Подмосковья объявило о наборе новых участников в народные дружины, которые сегодня действуют во всех крупных муниципалитетах. Москва и область уделяют повышенное внимание безопасности в общественных местах, поэтому работа патрулей становится важным дополнением к официальным мерам защиты правопорядка.

Фото: commons.wikimedia.org by Aniacra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Московская обл., Коломна - Старо-Голутвин монастырь 1

Результаты работы и условия вступления

На текущий момент в регионе сформировано 77 отрядов, объединяющих около двух тысяч активистов. Результативность таких формирований подтверждается статистикой: с начала 2026 года при их непосредственном участии удалось раскрыть 42 уголовных преступления и пресечь более 1,7 тысячи административных нарушений. Как сообщает "Вести Подмосковья", основными задачами волонтеров остаются рейды по улицам и дежурства на культурно-массовых событиях.

Стать частью команды может любой совершеннолетний житель, не имеющий непогашенной судимости или административных запретов. Прежде чем выйти на первый маршрут, новички проходят обязательную подготовку. Программа обучения включает правовой ликбез, тренировки по оказанию первой помощи и алгоритмы действий в случае техногенных или природных происшествий. Даже вопросы экологии, такие как рекультивация карьеров, часто требуют общественного контроля, в котором могут быть задействованы бдительные граждане.

"Развитие институтов гражданского содействия органам правопорядка — это нормальная мировая практика, позволяющая жителям самим влиять на уровень безопасности в своем дворе или парке", — объяснила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Ответы на популярные вопросы о народных дружинах

Кто может стать дружинником в Подмосковье?

Кандидат должен быть старше 18 лет, иметь гражданство РФ и отсутствие судимостей. Также проверяется общее соответствие морально-волевым качествам для работы с населением.

Выплачивается ли зарплата за участие в патрулировании?

Народная дружина является добровольным объединением, работа в котором строится на безвозмездной основе. Однако муниципалитеты могут предусматривать льготы или премии для активных участников.

Имеет ли право дружинник задерживать преступников?

Дружинники содействуют полиции и могут помогать при задержании, но не обладают полномочиями штатных сотрудников МВД. Их главная роль — фиксация нарушения и свидетельская поддержка.

Нужно ли сдавать экзамены перед вступлением?

Кандидаты проходят курс подготовки, по итогам которого подтверждают знание законов и умение действовать в экстренных ситуациях, после чего получают удостоверение.

Читайте также