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Такое точно не забудется: родители в Нижнем Новгороде наделили детей судьбоносными именами

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Нижегородские родители в мае 2026 года вновь проявили изобретательность, выбирая имена для своих детей. По данным регионального управления ЗАГС, в области зарегистрированы новорожденные с крайне редкими именами, такими как Монте, Вадаръ и Леонилла. О необычной статистике рождаемости в Нижнем Новгороде и округе стало известно из официальных отчетов ведомства.

Мама с двойней
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мама с двойней

Редкие имена мальчиков: от литературных героев до старинных форм

Список мужских имен пополнился латинскими и славянскими вариантами, имеющими глубокие корни. Как сообщает newsnn.ru, мальчика назвали именем Монте, которое переводится как "гора" и отсылает к знаменитому роману Александра Дюма. В числе других редких имен зафиксированы Яромир ("яркий"), Лазарь ("Бог помог"), Севастьян ("высокочтимый") и Вадаръ, чье значение трактуется как "бойкий".

Также родители выбирали для сыновей такие формы, как Микаэль, Назарий и Лука. Ранее ведомство фиксировало случаи, когда нижегородцы давали детям экзотические имена вроде Парижан. 

"Тенденция на уникальные имена часто связана с желанием родителей выделить ребенка в социуме, но важно помнить о гармоничном сочетании имени с фамилией и отчеством", — объяснила в беседе с Pravda. Ru психолог Надежда Осипова.

Женские имена мая: античные мифы и львиная сила

Среди девочек лидируют имена с греческим и латинским происхождением, многие из которых звучат торжественно и непривычно для слуха. В Нижегородской области появились маленькие Ариадна ("чистая"), Агния ("непорочная") и Леонилла — это женская вариация имени Леонид, означающая "подобная льву". Распространение получают и такие варианты, как Мелания, Стефанида, Марфа и редкое для девочек итальянское имя Маттеа.

Особо выделяется имя Мирра, которое символизирует драгоценную благовонную смолу. Интерес к необычным именам в регионе стабилен; в первом квартале года здесь уже называли малышек Весной и Галатеей. 

Ответы на популярные вопросы о выборе редких имен

Можно ли в России дать ребенку любое имя?

Закон запрещает использовать в именах цифры, символы (кроме дефиса), аббревиатуры, ранги, титулы и нецензурную лексику. В остальном родители свободны в своем выборе.

Какое значение имеет имя Вадаръ?

Это редкое имя имеет несколько версий происхождения, однако наиболее часто специалисты трактуют его как "бойкий" или "энергичный".

Является ли имя Леонилла официальным?

Да, это признанная женская форма имени Леонид, имеющая греческие корни и означающая "львица" или "подобная льву".

Как часто меняются тренды на имена в Нижнем Новгороде?

Согласно данным ГУ ЗАГС, списки самых редких имен обновляются ежеквартально, при этом мода на старославянские и античные варианты сохраняется последние несколько лет.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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