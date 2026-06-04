Такое точно не забудется: родители в Нижнем Новгороде наделили детей судьбоносными именами

Нижегородские родители в мае 2026 года вновь проявили изобретательность, выбирая имена для своих детей. По данным регионального управления ЗАГС, в области зарегистрированы новорожденные с крайне редкими именами, такими как Монте, Вадаръ и Леонилла. О необычной статистике рождаемости в Нижнем Новгороде и округе стало известно из официальных отчетов ведомства.
Список мужских имен пополнился латинскими и славянскими вариантами, имеющими глубокие корни. Как сообщает newsnn.ru, мальчика назвали именем Монте, которое переводится как "гора" и отсылает к знаменитому роману Александра Дюма. В числе других редких имен зафиксированы Яромир ("яркий"), Лазарь ("Бог помог"), Севастьян ("высокочтимый") и Вадаръ, чье значение трактуется как "бойкий".
Также родители выбирали для сыновей такие формы, как Микаэль, Назарий и Лука. Ранее ведомство фиксировало случаи, когда нижегородцы давали детям экзотические имена вроде Парижан.
"Тенденция на уникальные имена часто связана с желанием родителей выделить ребенка в социуме, но важно помнить о гармоничном сочетании имени с фамилией и отчеством", — объяснила в беседе с Pravda. Ru психолог Надежда Осипова.
Среди девочек лидируют имена с греческим и латинским происхождением, многие из которых звучат торжественно и непривычно для слуха. В Нижегородской области появились маленькие Ариадна ("чистая"), Агния ("непорочная") и Леонилла — это женская вариация имени Леонид, означающая "подобная льву". Распространение получают и такие варианты, как Мелания, Стефанида, Марфа и редкое для девочек итальянское имя Маттеа.
Особо выделяется имя Мирра, которое символизирует драгоценную благовонную смолу. Интерес к необычным именам в регионе стабилен; в первом квартале года здесь уже называли малышек Весной и Галатеей.
Закон запрещает использовать в именах цифры, символы (кроме дефиса), аббревиатуры, ранги, титулы и нецензурную лексику. В остальном родители свободны в своем выборе.
Это редкое имя имеет несколько версий происхождения, однако наиболее часто специалисты трактуют его как "бойкий" или "энергичный".
Да, это признанная женская форма имени Леонид, имеющая греческие корни и означающая "львица" или "подобная льву".
Согласно данным ГУ ЗАГС, списки самых редких имен обновляются ежеквартально, при этом мода на старославянские и античные варианты сохраняется последние несколько лет.
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