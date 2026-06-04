Кровля больше не выдержит: масштабный ущерб в Пензенской области потребовал срочных вложений

Жители рабочего поселка Земетчино в Пензенской области получат финансовую помощь на ремонт жилья, пострадавшего от зимней непогоды. Правительство региона выделило из резервного фонда более 1,1 млн рублей на восстановительные работы.

Фото: commons.wikimedia.org by Danil 58rus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Памятник "Первопоселенец", Пенза

Деньги пойдут на починку кровли многоквартирного дома, расположенного на улице Серегина. Необходимость в ремонте возникла после того, как в феврале 2026 года сильные снегопады и метели нанесли серьезный ущерб инфраструктуре населенного пункта.

Из-за разгула стихии местные власти 13 февраля уже вводили в поселке режим чрезвычайной ситуации, пишет ИА "Пенза-Пресс". В правительстве подчеркнули, что средства направлены на ликвидацию последствий того ледяного удара и обеспечение безопасности людей.

"Оперативное выделение бюджетных средств — верный шаг, который позволяет избежать разрастания аварийности в жилом секторе. Важно не только залатать крышу, но и проверить состояние несущих конструкций после снеговой нагрузки, иначе через год проблема может вернуться", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ Анатолий Кузнецов.

Кто проследит за расходами

За тем, как именно будут потрачены выделенные деньги, следит областное министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения. Чиновники обязаны обеспечить целевое использование каждого рубля, чтобы ремонт прошел качественно.

Ранее в регионе уже фиксировались проблемы в социальной сфере, требовавшие вмешательства властей, например, когда пензенский соцработник оставил подарок ветерану под дверью, что вызвало волну возмущения. Сейчас задача администрации — эффективно справиться с последствиями ЧС в Земетчино.

Ответы на популярные вопросы о ремонте жилья после ЧС

На какие объекты выделяют деньги из резервного фонда?

Средства направляют на ликвидацию последствий аварий, природных катастроф или других ЧС, когда у муниципалитета не хватает собственных ресурсов на срочный ремонт социально значимых объектов и жилых домов.

Почему ремонт проводят спустя несколько месяцев после ЧС?

Сначала власти проводят оценку ущерба и составляют сметы. Затем выносят постановление о выделении средств по регламенту государственного финансового контроля, что занимает время.

Кто будет делать ремонт на улице Серегина?

Конкретного подрядчика определяет местная администрация, а министерство ЖКХ Пензенской области контролирует их работу, чтобы жильцы получили отремонтированную кровлю к началу следующего сезона.

Что делать жильцам, если ремонт затянется?

В случае задержек или некачественного выполнения работ граждане имеют право направить официальный запрос в министерство ЖКХ Пензенской области для проведения внеплановой проверки объекта.

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