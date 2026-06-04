Кровля больше не выдержит: масштабный ущерб в Пензенской области потребовал срочных вложений

Жители рабочего поселка Земетчино в Пензенской области получат финансовую помощь на ремонт жилья, пострадавшего от зимней непогоды. Правительство региона выделило из резервного фонда более 1,1 млн рублей на восстановительные работы.
Деньги пойдут на починку кровли многоквартирного дома, расположенного на улице Серегина. Необходимость в ремонте возникла после того, как в феврале 2026 года сильные снегопады и метели нанесли серьезный ущерб инфраструктуре населенного пункта.
Из-за разгула стихии местные власти 13 февраля уже вводили в поселке режим чрезвычайной ситуации, пишет ИА "Пенза-Пресс". В правительстве подчеркнули, что средства направлены на ликвидацию последствий того ледяного удара и обеспечение безопасности людей.
"Оперативное выделение бюджетных средств — верный шаг, который позволяет избежать разрастания аварийности в жилом секторе. Важно не только залатать крышу, но и проверить состояние несущих конструкций после снеговой нагрузки, иначе через год проблема может вернуться", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ Анатолий Кузнецов.
За тем, как именно будут потрачены выделенные деньги, следит областное министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения. Чиновники обязаны обеспечить целевое использование каждого рубля, чтобы ремонт прошел качественно.
Ранее в регионе уже фиксировались проблемы в социальной сфере, требовавшие вмешательства властей, например, когда пензенский соцработник оставил подарок ветерану под дверью, что вызвало волну возмущения. Сейчас задача администрации — эффективно справиться с последствиями ЧС в Земетчино.
Средства направляют на ликвидацию последствий аварий, природных катастроф или других ЧС, когда у муниципалитета не хватает собственных ресурсов на срочный ремонт социально значимых объектов и жилых домов.
Сначала власти проводят оценку ущерба и составляют сметы. Затем выносят постановление о выделении средств по регламенту государственного финансового контроля, что занимает время.
Конкретного подрядчика определяет местная администрация, а министерство ЖКХ Пензенской области контролирует их работу, чтобы жильцы получили отремонтированную кровлю к началу следующего сезона.
В случае задержек или некачественного выполнения работ граждане имеют право направить официальный запрос в министерство ЖКХ Пензенской области для проведения внеплановой проверки объекта.
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