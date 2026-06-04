Ночная атака беспилотников ВСУ по Крыму превратилась в удар по гражданской инфраструктуре. Целями стали пригородный поезд и жилые кварталы Севастополя. Разбор происшествий показывает, что под огонь попадают обычные пассажиры и жители города, чья безопасность теперь зависит от работы ПВО.
Ночные налеты затронули сразу несколько точек региона. В Севастополе дроны били по застройке и нежилым объектам. Параллельно была атакована железная дорога: беспилотник ударил по пригородному поезду, который шел из Азовского в Керчь. Такие действия по транспортным узлам создают риски для безопасности в городах и пригородных зонах.
"Это не работает на практике. Террор против гражданских не меняет политику, но увеличивает уровень стресса населения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Николаевич Орлов.
Подобный хаос в инфраструктуре напоминает ситуации, когда защита данных и систем дает сбой, только здесь речь идет о физической безопасности людей. В условиях постоянного напряжения жителям приходится искать способы перезагрузки организма и борьбы со стрессом.
Глава Севастополя Алексей Развожаев сообщил о трагических последствиях в городе. По предварительным данным, три человека погибли, еще семеро получили ранения. Руководитель города выразил соболезнования семьям погибших.
Ситуация с пассажирским поездом оказалась не менее тяжелой. Глава республики Крым Сергей Аксенов подтвердил гибель одного человека и ранение троих пассажиров. В таких условиях любой сбой в системе безопасности может привести к опасности на маршрутах, даже если это обычная электричка.
|Локация удара
|Последствия (люди)
|Севастополь (застройка)
|3 погибших, 7 раненых
|Пригородный поезд (Азовское — Керчь)
|1 погибший, 3 раненых
После таких событий гражданам часто приходится вступать в административные споры по поводу страховок или компенсаций, если повреждено имущество.
Председатель Госсовета РК Владимир Константинов назвал произошедшее террористическим ударом. Он связал атаку с выбором Крыма 2014 года и идеологией противника.
«Мы всегда знали, что они хотят нас убивать. За наш антифашизм, за наш выбор 2014 года. Это ведь они сказали: Крым будет или украинским, или безлюдным. Первое «или» ими давно отброшено, они прекрасно осознают, что украинским Крым никогда не станет. Вот и бьют по нам всем, что только предоставят им западные хозяева», — заявил Константинов.
Ситуация осложняется тем, что удары наносятся по объектам, которые не имеют военного значения. Налицо попытка сорвать туристический сезон.
По данным Сергея Аксенова, в результате удара по пассажирскому поезду погиб один человек, трое получили ранения.
Под удар попали нежилые объекты и жилая застройка города.
Власти квалифицируют эти действия как терроризм, направленный против мирного населения из-за политического выбора региона.
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