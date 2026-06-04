Беспилотники ВСУ атаковали пригородный поезд в Крыму. Цель - сделать Крым безлюдным

Ночная атака беспилотников ВСУ по Крыму превратилась в удар по гражданской инфраструктуре. Целями стали пригородный поезд и жилые кварталы Севастополя. Разбор происшествий показывает, что под огонь попадают обычные пассажиры и жители города, чья безопасность теперь зависит от работы ПВО.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Таганрог. Электричка ЭР9П-К-283 на станции "Таганрог II"

Удары по гражданским объектам

Ночные налеты затронули сразу несколько точек региона. В Севастополе дроны били по застройке и нежилым объектам. Параллельно была атакована железная дорога: беспилотник ударил по пригородному поезду, который шел из Азовского в Керчь. Такие действия по транспортным узлам создают риски для безопасности в городах и пригородных зонах.

"Это не работает на практике. Террор против гражданских не меняет политику, но увеличивает уровень стресса населения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Николаевич Орлов.

Подобный хаос в инфраструктуре напоминает ситуации, когда защита данных и систем дает сбой, только здесь речь идет о физической безопасности людей. В условиях постоянного напряжения жителям приходится искать способы перезагрузки организма и борьбы со стрессом.

Жертвы и раненые

Глава Севастополя Алексей Развожаев сообщил о трагических последствиях в городе. По предварительным данным, три человека погибли, еще семеро получили ранения. Руководитель города выразил соболезнования семьям погибших.

Ситуация с пассажирским поездом оказалась не менее тяжелой. Глава республики Крым Сергей Аксенов подтвердил гибель одного человека и ранение троих пассажиров. В таких условиях любой сбой в системе безопасности может привести к опасности на маршрутах, даже если это обычная электричка.

Локация удара Последствия (люди) Севастополь (застройка) 3 погибших, 7 раненых Пригородный поезд (Азовское — Керчь) 1 погибший, 3 раненых

После таких событий гражданам часто приходится вступать в административные споры по поводу страховок или компенсаций, если повреждено имущество.

Политический подтекст

Председатель Госсовета РК Владимир Константинов назвал произошедшее террористическим ударом. Он связал атаку с выбором Крыма 2014 года и идеологией противника.

«Мы всегда знали, что они хотят нас убивать. За наш антифашизм, за наш выбор 2014 года. Это ведь они сказали: Крым будет или украинским, или безлюдным. Первое «или» ими давно отброшено, они прекрасно осознают, что украинским Крым никогда не станет. Вот и бьют по нам всем, что только предоставят им западные хозяева», — заявил Константинов.

Ситуация осложняется тем, что удары наносятся по объектам, которые не имеют военного значения. Налицо попытка сорвать туристический сезон.

Вызов ситуации: Постоянные атаки на гражданский транспорт и жилые дома вынуждают власти пересматривать систему ПВО в приграничных зонах и на ж/д узлах.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Крыму

Кто пострадал при атаке на поезд?

По данным Сергея Аксенова, в результате удара по пассажирскому поезду погиб один человек, трое получили ранения.

Какие объекты в Севастополе стали целями?

Под удар попали нежилые объекты и жилая застройка города.

Какова официальная позиция властей Крыма?

Власти квалифицируют эти действия как терроризм, направленный против мирного населения из-за политического выбора региона.

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