Кемерово начал раскрывать свои тайны: найдены артефакты трехсотлетней истории

Территория на границе Рудничного и Кировского районов готовится к масштабному преображению. Здесь располагалась деревня, с которой началось развитие города, а под слоями земли сохранились следы трехвековой истории.

Фото: commons.wikimedia.org by Evgeniy_KemCity, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кемерово

Музей-заповедник "Красная Горка", городское управление культуры и региональное Агентство по туризму приняли решение интегрировать этот исторический участок в популярные экскурсионные маршруты.

Раскопки позволили обнаружить множество артефактов: фрагменты старинной керамики, стеклянную посуду, фарфор, монеты и нательные крестики. Как пишет VSE42.Ru, археологи также нашли предметы быта прошлых веков, включая пуговицы-гирьки, игральные кости, кольца и даже жетон шахтёра, использовавшийся на Кемеровском руднике. Стратиграфия объекта наглядно демонстрирует исторические слои: от средневековых крестьянских пашен внизу до угольного шлака, оставшегося после активной добычи полезных ископаемых наверху.

"Сохранение подобных локаций помогает горожанам лучше понять свои корни. Проблемы черного снега и экологической нагрузки часто отодвигают историческую ценность таких мест на второй план, однако археологические находки требуют бережного изучения и музеефикации", -- отметил в беседе с Pravda.Ru урбанист Андрей Смирнов.

Развитие туристического потенциала региона

Администрация Кемеровской области уже приступила к благоустройству территории, подготавливая её к приему первых посетителей. Организаторы планируют сделать этот объект знаковым для региона, демонстрируя преемственность поколений и промышленную мощь Кузбасса.

Узнать больше о найденных древностях горожане смогут уже 10 июня, когда в здании Главной конторы Кемрудника откроется тематическая экспозиция. Представители ведомств уверены, что этот проект станет важным шагом в популяризации региональной истории среди молодежи и туристов.

Ответы на популярные вопросы о создании объекта

Какие артефакты удалось найти на месте раскопок?

Специалисты обнаружили широкий спектр предметов: от монет, колец и нательных крестиков до фрагментов фарфоровой и стеклянной посуды, а также производственные жетоны шахтеров.

Когда откроется выставка артефактов?

Экспозиция находок для всех желающих распахнет свои двери 10 июня в историческом здании Главной конторы Кемрудника.

Что именно планируют сделать с территорией исторического поселения?

Участок приведут в порядок, после чего планируется его официальное включение в экскурсионные программы Кемерова.

Почему этот район важен для города?

Это место является колыбелью Кемерова — здесь находилась деревня, давшая название будущему промышленному центру, а культурный слой хранит 300-летнюю летопись поселения.

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