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Нефтяное сердце страны ждет перемены: власти Югры готовят радикальный поворот в экономике

Россия » Урал » Ханты-Мансийск

Администрация Ханты-Мансийского автономного округа намерена укрепить позиции региона в нефтегазовом секторе, где на Югру приходится не менее 40% от общего объема добычи в стране.

Дума Югры
Фото: YouTube by Телеканал Югра, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дума Югры

Губернатор Руслан Кухарук планирует закрепить этот статус серией партнерских соглашений на полях Петербургского международного экономического форума. Программа визита делегации предполагает широкое взаимодействие не только с промышленными гигантами, но и с финансовыми структурами, вузами и разработчиками инновационных решений.

Регион активно развивает инфраструктуру для тестирования беспилотных летательных аппаратов, которые уже стали важным инструментом для мониторинга нефтепроводов и обеспечения безопасности лесных массивов.

По информации muksun.fm, власти готовы предложить компаниям гибкую систему налоговых преференций, подстраиваясь под актуальные задачи добывающей промышленности. Подобный подход позволяет успешно решать вопросы цифровизации производственных процессов.

Инвестиционный климат и развитие высоких технологий

Создание комфортной среды для бизнеса остается приоритетом для кабмина Югры. Как отмечает губернатор Руслан Кухарук, пакет мер поддержки постоянно корректируется исходя из потребностей добывающей отрасли, что позволяет сохранять интерес инвесторов даже в условиях сложной рыночной конъюнктуры.

"Интеграция беспилотных систем в нефтегазовый сервис сегодня — это не просто дань моде, а критически важное условие производственной эффективности и безопасности инфраструктурных объектов в условиях Севера", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт в области промышленной автоматизации Сергей Ильин.

Ответы на популярные вопросы о расширении сотрудничества Югры

Какие отрасли станут приоритетными для Югры в 2026 году?

Основной упор делается на нефтегазовый сектор, банковские услуги, развитие беспилотных технологий и академическое партнерство с ведущими вузами.

Будут ли меняться налоговые льготы для компаний?

Да, региональные власти планируют гибко адаптировать систему преференций, ориентируясь на конкретные запросы промышленного сектора.

Почему беспилотники так важны для региона?

Эти технологии критически необходимы для контроля протяженных нефтепроводов, охраны лесов от пожаров и мониторинга труднодоступных объектов.

Как регион привлекает частные инвестиции?

Основными механизмами выступают прямые соглашения на площадках крупных форумов и формирование особых условий для работы бизнеса в округе.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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