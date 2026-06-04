Собачники в шоке от сумм: проверки в Петербурге обернулись серьезными финансовыми потерями

В Петербурге усилили надзор за соблюдением правил содержания домашних животных в общественных зонах. С начала текущего года городской Комитет по вопросам законности зафиксировал 189 нарушений.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Собака и кошка сидят в городе на улице

Сумма наложенных штрафов на безответственных владельцев уже превысила 400 тысяч рублей, что стало следствием серии масштабных проверок, пишет rosbalt.ru.

Основными причинами для взысканий стали отсутствие поводка и выгул крупных собак, рост которых превышает 40 см в холке, без намордника. Владельцам также запрещается посещать с питомцами детские и спортивные площадки, территории образовательных и медицинских учреждений, магазины и кафе.

Ограничения касаются и нахождения в общественных местах с двумя крупными псами одновременно, выгула в состоянии опьянения или оставления животного на привязи без присмотра у входа в коммерческие объекты.

"Владельцы часто пренебрегают правилами, полагаясь на спокойный характер своего питомца, однако в городской среде собака может непредсказуемо отреагировать на внешние раздражители. Штраф — это не просто финансовое наказание, а дисциплинирующий инструмент, который заставляет людей осознаннее относиться к комфорту и безопасности окружающих", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Ответы на популярные вопросы о правилах выгула собак

Где запрещено гулять с собакой?

Запрещено находиться с питомцем на детских и спортивных площадках, территориях школ, детских садов и лечебных учреждений.

Какие требования к наморднику?

Намордник обязателен для всех собак выше 40 см в холке при нахождении в общественных местах.

Можно ли привязывать собаку у магазина?

Правила запрещают оставлять питомца на привязи без присмотра у входа в торговые точки и другие общественные пространства.

Чем чреват выгул двух крупных собак сразу?

Законом запрещено одновременное нахождение в общественном месте с двумя и более крупными собаками, так как это создает риск потери контроля над животными.

Читайте также