Собачники в шоке от сумм: проверки в Петербурге обернулись серьезными финансовыми потерями

В Петербурге усилили надзор за соблюдением правил содержания домашних животных в общественных зонах. С начала текущего года городской Комитет по вопросам законности зафиксировал 189 нарушений.
Сумма наложенных штрафов на безответственных владельцев уже превысила 400 тысяч рублей, что стало следствием серии масштабных проверок, пишет rosbalt.ru.
Основными причинами для взысканий стали отсутствие поводка и выгул крупных собак, рост которых превышает 40 см в холке, без намордника. Владельцам также запрещается посещать с питомцами детские и спортивные площадки, территории образовательных и медицинских учреждений, магазины и кафе.
Ограничения касаются и нахождения в общественных местах с двумя крупными псами одновременно, выгула в состоянии опьянения или оставления животного на привязи без присмотра у входа в коммерческие объекты.
"Владельцы часто пренебрегают правилами, полагаясь на спокойный характер своего питомца, однако в городской среде собака может непредсказуемо отреагировать на внешние раздражители. Штраф — это не просто финансовое наказание, а дисциплинирующий инструмент, который заставляет людей осознаннее относиться к комфорту и безопасности окружающих", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.
Запрещено находиться с питомцем на детских и спортивных площадках, территориях школ, детских садов и лечебных учреждений.
Намордник обязателен для всех собак выше 40 см в холке при нахождении в общественных местах.
Правила запрещают оставлять питомца на привязи без присмотра у входа в торговые точки и другие общественные пространства.
Законом запрещено одновременное нахождение в общественном месте с двумя и более крупными собаками, так как это создает риск потери контроля над животными.
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