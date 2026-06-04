Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Передовая в ДНР содрогнулась от напора казаков: нанесены критические удары по оборонным узлам ВСУ
Легенда из Тольятти начала сдавать: продажи популярного седана пошли на резкое и опасное снижение
Привычка отключать сознание таблетками: обернулась катастрофическими последствиями
Это коснется миллионов: в парламенте инициировали радикальный пересмотр социальной поддержки
Никакой химии на огороде: как собрать всех вредителей в одну банку за ночь
Больше не получится обмануть: водителей в России ждет тотальная проверка перед каждой поездкой
Живот перестал уходить: смена вектора движения спровоцировала мощный метаболический отклик
Небо над головой треснет от искр: почему звездопад Персеиды станет событием лета 2026 года
Окрошка и свекольник — скучно: классическое болгарское блюдо спасает от изнурительной жары

Собачники в шоке от сумм: проверки в Петербурге обернулись серьезными финансовыми потерями

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Петербурге усилили надзор за соблюдением правил содержания домашних животных в общественных зонах. С начала текущего года городской Комитет по вопросам законности зафиксировал 189 нарушений.

Собака и кошка сидят в городе на улице
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Собака и кошка сидят в городе на улице

Сумма наложенных штрафов на безответственных владельцев уже превысила 400 тысяч рублей, что стало следствием серии масштабных проверок, пишет rosbalt.ru.

Основными причинами для взысканий стали отсутствие поводка и выгул крупных собак, рост которых превышает 40 см в холке, без намордника. Владельцам также запрещается посещать с питомцами детские и спортивные площадки, территории образовательных и медицинских учреждений, магазины и кафе.

Ограничения касаются и нахождения в общественных местах с двумя крупными псами одновременно, выгула в состоянии опьянения или оставления животного на привязи без присмотра у входа в коммерческие объекты.

"Владельцы часто пренебрегают правилами, полагаясь на спокойный характер своего питомца, однако в городской среде собака может непредсказуемо отреагировать на внешние раздражители. Штраф — это не просто финансовое наказание, а дисциплинирующий инструмент, который заставляет людей осознаннее относиться к комфорту и безопасности окружающих", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Ответы на популярные вопросы о правилах выгула собак

Где запрещено гулять с собакой?

Запрещено находиться с питомцем на детских и спортивных площадках, территориях школ, детских садов и лечебных учреждений.

Какие требования к наморднику?

Намордник обязателен для всех собак выше 40 см в холке при нахождении в общественных местах.

Можно ли привязывать собаку у магазина?

Правила запрещают оставлять питомца на привязи без присмотра у входа в торговые точки и другие общественные пространства.

Чем чреват выгул двух крупных собак сразу?

Законом запрещено одновременное нахождение в общественном месте с двумя и более крупными собаками, так как это создает риск потери контроля над животными.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Авто
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Недвижимость
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех
Мир. Новости мира
Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех
Популярное
Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех

Лидеры стран евразийского содружества в Астане обозначили критические риски и поставили перед Ереваном жесткое условие, которое определит будущее всей республики.

Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех
Как правильно засолить скумбрию в домашних условиях: простой рецепт эталонной малосольной рыбки
Как правильно засолить скумбрию в домашних условиях: простой рецепт эталонной малосольной рыбки
Крах семейной легенды: в России раскрыли правду, которую Макрон скрывал десятилетиями
Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Привычная манка станет графским десертом: секрет многослойного блюда русской кухни
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Ресурс, которому завидуют новые автомобили: эти моторы ездят десятилетиями без капремонта
Ресурс, которому завидуют новые автомобили: эти моторы ездят десятилетиями без капремонта
Последние материалы
Это коснется миллионов: в парламенте инициировали радикальный пересмотр социальной поддержки
Никакой химии на огороде: как собрать всех вредителей в одну банку за ночь
Больше не получится обмануть: водителей в России ждет тотальная проверка перед каждой поездкой
Живот перестал уходить: смена вектора движения спровоцировала мощный метаболический отклик
Небо над головой треснет от искр: почему звездопад Персеиды станет событием лета 2026 года
Окрошка и свекольник — скучно: классическое болгарское блюдо спасает от изнурительной жары
Больше, чем просто кухня: 5 инженерных хитростей, которые изменят вашу жизнь в хрущевке
Шойгу объяснил на цифрах, почему попытка Армении уйти в ЕС приведёт её к финансовому краху
Театр на Трубной: слухи разрушили обычную жизнь актрисы
Отношения отошли на второй план: россияне массово переключились на другую психологическую проблему
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.