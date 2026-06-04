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Тихая экспансия паразитов: болезнь в Югре сменила привычные виды птиц на новые

Россия » Урал » Тюмень

Охотники в Югре столкнулись с опасным явлением: добытая в природной среде дичь оказалась заражена саркоцистозом. Тревожный сигнал поступил из Белоярского, где один из местных жителей при разделке утки, подстреленной на озере Кислор, обнаружил в мясе птицы паразитов.

Пара крякв на воде
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пара крякв на воде

Специалисты называют это состояние "мышечным червем", способным поражать не только традиционные виды пернатой дичи, но и расширять ареал распространения.

Ранее считалось, что паразит чаще всего встречается у кряквы, однако теперь охотники фиксируют заражение и у свиязи, пишет muksun.fm. Подобная ситуация вызывает опасения не только у любителей промысла, но и вызывает вопросы о безопасности дикого мяса для человека.

По словам одного из местных жителей, семь лет назад подобные случаи были дикой редкостью, а сейчас заболевшую птицу находят регулярно, причем чаще всего — в весенний период.

"Саркоцистоз — серьезное паразитарное заболевание, которое влечет за собой риски для здоровья человека: от кишечных расстройств до мышечных болей и выраженных отеков. Употребление в пищу термически плохо обработанного мяса зараженной дичи крайне опасно, поэтому любые сомнительные включения в мышечных волокнах должны стать поводом для немедленной утилизации тушки", -- объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-инфекционист Елена Воробьёва.

Опасность для человека и меры предосторожности

Саркоцисты, поражающие мышечные ткани птиц, требуют от охотников предельной бдительности при первичной обработке добычи. В профильном сообществе пользователи отмечают, что отношение к охоте на крякву серьезно изменилось: если раньше она была приоритетной добычей, то сегодня риск передачи паразита заставляет людей задуматься.

Эксперты подтверждают, что заражение человека происходит при употреблении недостаточно проваренного или прожаренного мяса, содержащего цисты паразита.

Важно помнить о необходимости тщательной термической обработки, которая обычно уничтожает патогены. Впрочем, при обнаружении обширных поражений эксперты настоятельно рекомендуют отказаться от употребления такого продукта, чтобы избежать серьезного ухудшения самочувствия.

Ответы на популярные вопросы о саркоцистозе

Вся ли дикая птица заражена паразитами?

Нет, риск заражения зависит от региона, вида птицы и сезона. Весной вероятность встретить инфицированную особь выше.

Как понять, что птица больна?

Внимательно осмотрите мышечные ткани при разделке: наличие белых или сероватых продолговатых включений ("рисовых зерен") свидетельствует о присутствии паразитов.

Помогает ли глубокая заморозка убить паразита?

Обычная бытовая заморозка часто не дает гарантии гибели всех видов цист, поэтому надежным методом дезинфекции остается только длительная термическая обработка.

Можно ли перепутать саркоцистоз с чем-то еще?

Иногда обыватели принимают за паразитов нормальные жировые отложения или сосуды, однако при наличии сомнений лучше избегать употребления такой дичи в пищу.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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