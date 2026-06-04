Бюрократия осталась в прошлом: в Подмосковье запустили систему, которая ускорила путь на службу

В Балашихе организован специализированный пункт, где добровольцы со всей России проходят путь от подачи заявления до отправки в подразделения. Площадка объединяет экспертов, оформляющих документацию, и медицинскую комиссию для оперативного решения кадровых вопросов. Здесь же новобранцы проходят необходимое инструктажи и получают комплекты экипировки, исключая бюрократические задержки при подготовке к службе.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Призывники

Процедура поступления включает последовательные этапы: сбор справок, психологическое тестирование, врачебный осмотр и подписание контракта. После получения предписания военнослужащие направляются по месту назначения.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", помимо подготовки, кандидаты получают комплексные консультации для себя и своих близких касательно предусмотренной государственной поддержки, включая возможность обучения детей в ведущих вузах или оформление льготной ипотеки.

Социальные гарантии и денежное содержание

Государство гарантирует добровольцам единовременную выплату при подписании контракта в размере от 800 тысяч рублей. Ежемесячное обеспечение военнослужащего, выполняющего задачи в зоне специальной военной операции, начинается от 210 тысяч рублей. Дополнительно предусмотрены стимулирующие надбавки, достигающие одного миллиона рублей в год,

"Созданная система "одного окна" значительно снижает психоэмоциональную нагрузку на кандидатов, позволяя сфокусироваться непосредственно на выполнении задач, а не на сборе справок", — отметил в беседе с Pravda.Ru военный эксперт Илья Крамник.

Ответы на популярные вопросы о службе по контракту

Куда обращаться жителям других регионов?

Пункт в Балашихе открыт для граждан из любого субъекта РФ, желающих пройти отбор в установленном порядке.

Какие документы потребуются при визите?

Кандидату необходимо иметь при себе паспорт, военный билет и документы об образовании для оформления личного дела.

Предоставляется ли статус ветерана?

Да, участники спецоперации имеют право на получение статуса ветерана боевых действий с полным пакетом социальных гарантий.

Можно ли получить жилье в ипотеку?

Военнослужащим доступны льготные ипотечные программы, условия которых разъясняют специалисты центра при прохождении собеседования.

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