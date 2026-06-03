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Финансовая подушка и рост: как соцконтракт в Вологде меняет жизни

Россия » Северо-Запад » Вологда

С начала 2026 года свыше 740 жителей Вологодской области воспользовались механизмом социального контракта для преодоления финансовых трудностей. В планах региональных властей на текущий год значится подписание не менее 2290 подобных соглашений. Совокупный объем финансирования из федерального и областного бюджетов составил 548 млн рублей, что позволяет гражданам не просто получать пособия, а создавать устойчивую основу для самообеспечения.

Свинья
Фото: Wikimedia Commons by Mundo raro, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Свинья

Новые возможности для бизнеса и самозанятости

Программа поддержки охватывает несколько стратегических направлений, включая запуск собственного дела и развитие личного подсобного хозяйства. При регистрации в качестве индивидуального предпринимателя заявитель может рассчитывать на выплату до 350 тысяч рублей, а ветераны СВО получают повышенную субсидию в размере 450 тысяч рублей.

Эти средства разрешено направлять на аренду офисов или цехов, приобретение профессионального оборудования и продвижение услуг. Как сообщает издание ИА RuNews24.ru, жительница Череповца Алина благодаря такой помощи смогла превратить увлечение живописью в мастерскую машинной вышивки, закупив дорогостоящие материалы.

"Социальный контракт сегодня выступает наиболее эффективным инструментом адресной помощи, поскольку он дает человеку ресурсы для долгосрочного роста, а не разовое решение проблемы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Елена Воробьёва.

Развитие аграрного сектора в частных подворьях также стимулируется выплатами до 200 тысяч рублей на закупку скота, кормов и инвентаря. Многодетный отец Алексей из Вологодчины использовал господдержку для закупки навесного оборудования на трактор, что позволило ему оказывать услуги по благоустройству круглогодично. Такая активность напрямую влияет на качество жизни в сельской местности, снижая зависимость семей от сезонных заработков.

Поддержка при трудоустройстве и в сложных ситуациях

Наиболее востребованным инструментом остается "Поиск работы", в рамках которого специалисты помогают соискателям не только найти вакансии, но и выплачивают ежемесячно по 20 850 рублей в течение четырех месяцев.

Это направление часто становится решающим для молодых кадров: выпускница медколледжа Анна благодаря контракту смогла занять пост заведующей ФАП в родной деревне Слобода. В условиях, когда в регионе запущен крупный нацпроект для смены карьеры, социальные выплаты становятся финансовой подушкой на период адаптации в новой должности.

Для граждан в трудной жизненной ситуации предусмотрена выплата в размере 20 850 рублей сроком до полугода для покупки товаров первой необходимости и лекарств. С 2026 года демобилизованные бойцы СВО могут оформить статус получателя без учета общего дохода семьи, что упрощает вход в программу. Важным условием остается строгая отчетность: каждое приобретение должно быть подтверждено документально согласно утвержденному бизнес-плану.

Ответы на популярные вопросы о социальном контракте

Кто имеет право на заключение соцконтракта в 2026 году?

Воспользоваться поддержкой могут граждане с доходом ниже прожиточного минимума (в Вологодской области это 19 128 рублей на человека). Приоритет отдается многодетным семьям, самозанятым и ветеранам СВО.

На какой максимальный размер выплаты можно рассчитывать?

При открытии ИП штатный лимит составляет 350 тысяч рублей, для малоимущих ветеранов боевых действий сумма может достигать 450 тысяч рублей с учетом региональных доплат.

Нужно ли возвращать полученные от государства деньги?

Нет, средства предоставляются на безвозмездной основе. Однако получатель обязан использовать их строго по назначению и предоставить чеки, иначе деньги придется вернуть в бюджет.

Можно ли потратить субсидию на обучение новой профессии?

Да, программа предусматривает выделение до 30 тысяч рублей на профессиональную переподготовку или повышение квалификации для освоения навыков предпринимательства.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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