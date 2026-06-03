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Тихий отдых стал роскошью: как москвичи выбирают перезагрузку

Россия » Центр » Москва

Жители столицы и Подмосковья все чаще выбирают санаторно-курортное оздоровление в качестве альтернативы шумным туристическим маршрутам. Горожане стремятся минимизировать последствия стресса и ищут возможности для качественной перезагрузки организма недалеко от дома.

девушка в санатории
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девушка в санатории

Приоритеты и бюджет оздоровительного отдыха

Согласно статистике, типичный житель столичного региона закладывает на укрепление здоровья около 46 730 рублей. При этом разброс финансовых возможностей достаточно широк: 31% опрошенных ориентируются на сумму от 21 до 40 тысяч рублей, а 7% готовы потратить на премиальный сервис свыше 100 тысяч.

Для многих такой формат уже стал привычным — за прошедшие двенадцать месяцев каждый седьмой житель Московской области посетил профильное лечебное учреждение, а еще треть аудитории активно планирует подобную поездку в ближайшее время. На фоне растущей популярности внутреннего туризма активный отдых заполняет Москву, предлагая новые площадки внутри мегаполиса, но за тишиной люди все же уезжают в область.

Основным запросом аудитории остается профессиональное медицинское сопровождение. Как сообщают "Вести Подмосковья", около 40% респондентов отдают предпочтение классическим санаториям с полноценными лечебными программами. Еще 18% выбирают загородные отели с акцентом на банные комплексы и массаж, а 15% ищут термальные источники.

Главным мотивом для 32% участников опроса выступает желание пройти комплексные медицинские процедуры, в то время как каждый пятый едет просто за спокойными прогулками на свежем воздухе без строгих графиков и экскурсионного шума.

"Тенденция на санаторный отдых связана с общим ростом осознанности населения в вопросах ментального и физического благополучия", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт Елена Воробьёва.

Тренды семейного и одиночного оздоровления

Интересно распределение по форматам компаний: оздоровление перестает быть сугубо индивидуальным занятием. По 32% голосов набрали варианты поездок всей семьей с детьми или романтических путешествий с партнером.

В одиночестве восстанавливать ресурс предпочитает каждый пятый, а 14% выбирают компанию друзей. Вне зависимости от состава группы, ключевыми целями остаются снижение уровня тревоги и качественный сон, что особенно актуально для жителей мегаполиса, где ритм жизни требует постоянной включенности.

Для многих отдых в Подмосковье становится удобным решением из-за отсутствия необходимости длительных перелетов и акклиматизации. Инфраструктура региона постоянно обновляется, например, в рамках программы развития территорий подмосковные власти уделяют внимание не только жилому фонду, но и рекреационным зонам. По словам специалистов, выбор санаториев обусловлен еще и возможностью получить косметологические и SPA-услуги — их отметили 5% респондентов, а 12% едут ради бассейнов.

Ответы на популярные вопросы о санаторном отдыхе

Какой средний бюджет поездки на одного человека?

В среднем жители Московского региона планируют потратить 46 730 рублей, при этом наиболее популярный диапазон трат составляет от 21 до 40 тысяч рублей.

Какие процедуры наиболее востребованы у отдыхающих?

Самым популярным запросом являются комплексные лечебные программы (32%), на втором месте — бани, бассейны и термальные источники, а также массаж и уходовые SPA-процедуры.

С кем чаще всего отправляются в санатории?

Лидирующими форматами являются поездки с семьей и детьми, а также совместный отдых с партнером — оба варианта набрали по 32% предпочтений.

Что важнее: лечение или тишина?

Несмотря на приоритет лечебных программ, для 21% опрошенных ключевым фактором является отсутствие насыщенной программы и возможность просто погулять на природе в тишине.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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