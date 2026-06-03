Кузбасс: на горнолыжном курорте ввели особые правила безопасности из-за диких животных

Горнолыжный курорт "Шерегеш" столкнулся с ростом популяции бурых медведей, которые всё чаще появляются вблизи туристических троп и гостиничного сектора. Как сообщает дирекция площадки, администрация курорта призывает отдыхающих проявлять максимальную бдительность. Для предотвращения нежелательных столкновений с хищниками руководство разработало специальную памятку, размещённую на официальном сайте туристического объекта.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Медведь

Как сообщает издание Сiбдепо со ссылкой на директора курорта Алексея Стоянова, особую опасность представляют встречи с медвежатами, так как хищница всегда находится поблизости для защиты потомства.

"Если вам доведётся увидеть медвежат, ни в коем случае не подходите к ним, не фотографируйтесь и не пытайтесь их потрогать. Их мать всегда находится где-то рядом, и она будет крайне недовольна", — заявил Стоянов.

Информация о поведении в дикой природе региона становится обязательной к изучению перед поездкой.

"Встреча с медведицей, защищающей медвежат, — одна из самых опасных ситуаций для человека. Хищник находится в состоянии предельной агрессии и обороны, поэтому любое движение туриста может быть воспринято как прямая угроза его потомству", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Ситуация с хищниками в регионах Сибири

Активность диких зверей фиксируется и в других областях Сибири. В Первомайском районе Томской области была замечена медведица с детёнышем, перемещавшаяся вдоль дороги, что попало на видео охотоведа, . Схожие инциденты происходят и в Красноярском крае, где отдыхающие обнаружили свежие следы зверя на Большой Енисейской тропе.

В Дивногорске после выхода медведя к жилым домам городские власти ввели режим повышенной готовности для экстренных служб. Хотя хищник покинул черту города, ситуация продолжает оставаться на контроле уполномоченных органов. Жителям и гостям сибирских регионов рекомендуют избегать прогулок в лесных массивах в одиночку и соблюдать санитарные правила — не оставлять пищевые отходы, способные привлечь лесных обитателей.

Ответы на популярные вопросы о безопасности в лесу

Что делать при случайной встрече с медведем?

Ни в коем случае не бегите и не поворачивайтесь к зверю спиной. Медленно отходите назад, не глядя прямо в глаза хищнику, и постарайтесь визуально казаться больше, подняв руки.

Чем питаются медведи вблизи туристических зон?

Чаще всего их привлекают оставленные продукты, мусор и пищевые отходы. Правильное хранение провизии — залог того, что животное не придет к лагерю или гостинице.

Можно ли шуметь в лесу, чтобы отпугнуть зверя?

Да, рекомендуется издавать звуки: петь, разговаривать или использовать специальные шумовые сигналы. Большинство медведей предпочитают избегать личного контакта с человеком.

К кому обращаться при обнаружении медведя?

Необходимо оперативно позвонить в службу спасения по номеру 112 или сообщить о факте выхода дикого животного в местное лесничество или отдел охотнадзора.

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