На Ставрополье река Кума демонстрирует опасный подъем уровня воды, что вынудило профильные службы перейти на усиленный режим работы. По прогнозам ведомства, в период с 3 по 4 июня показатели могут достигнуть предельных отметок. Региональное МЧС призывает граждан проявлять бдительность при посещении береговых зон и помнить о рисках, связанных с резким падением и ростом уровня водоемов.
Данные о ситуации на реке Кума подтверждаются официальными сводками. Как сообщает newstracker.ru со ссылкой на ведомство, оперативные смены полностью укомплектованы и готовы к реагированию на любые инциденты. Подобная динамика наблюдается и в других частях региона, где специалисты ведут мониторинг участков вблизи канала Широкого и реки Суркуль.
"При угрозе подтопления жилых территорий необходимо строго следовать указаниям муниципальных спасательных служб и заранее подготовить документы и предметы первой необходимости", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по гражданской обороне Игорь Иванов.
В двух округах края по факту погодных осложнений уже действует соответствующий режим МЧС. Губернатор Владимир Владимиров поручил администрациям муниципалитетов ускорить работу по назначению выплат всем жителям, чьи домовладения пострадали от разгула стихии. В случае возникновения экстренных ситуаций местным жителям напоминают о необходимости немедленного обращения по номеру 112.
Оповещение проходит через систему экстренного информирования, включая сирены, СМС-сообщения и сообщения от представителей местных администраций.
Необходимо обесточить электроприборы, перекрыть газ, перенести ценные вещи на верхние этажи и следовать инструкциям спасателей для выхода в безопасную зону.
Выплаты предусмотрены для всех граждан, чье имущество пострадало в результате подтоплений, после подтверждения факта ущерба муниципальной комиссией.
Важно защитить от влаги паспорт, права собственности на жилье, медицинские полисы и другие значимые бумаги, поместив их в непромокаемый пакет.
Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.