Стихия наступает на Ставрополье: река Кума стремительно преодолевает критический порог

На Ставрополье река Кума демонстрирует опасный подъем уровня воды, что вынудило профильные службы перейти на усиленный режим работы. По прогнозам ведомства, в период с 3 по 4 июня показатели могут достигнуть предельных отметок. Региональное МЧС призывает граждан проявлять бдительность при посещении береговых зон и помнить о рисках, связанных с резким падением и ростом уровня водоемов.

Фото: Freepik by wirestock Река

Данные о ситуации на реке Кума подтверждаются официальными сводками. Как сообщает newstracker.ru со ссылкой на ведомство, оперативные смены полностью укомплектованы и готовы к реагированию на любые инциденты. Подобная динамика наблюдается и в других частях региона, где специалисты ведут мониторинг участков вблизи канала Широкого и реки Суркуль.

Меры безопасности и поддержка населения

"При угрозе подтопления жилых территорий необходимо строго следовать указаниям муниципальных спасательных служб и заранее подготовить документы и предметы первой необходимости", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по гражданской обороне Игорь Иванов.

В двух округах края по факту погодных осложнений уже действует соответствующий режим МЧС. Губернатор Владимир Владимиров поручил администрациям муниципалитетов ускорить работу по назначению выплат всем жителям, чьи домовладения пострадали от разгула стихии. В случае возникновения экстренных ситуаций местным жителям напоминают о необходимости немедленного обращения по номеру 112.

Ответы на популярные вопросы о паводковой ситуации

Как жителям узнать о начале эвакуации?

Оповещение проходит через систему экстренного информирования, включая сирены, СМС-сообщения и сообщения от представителей местных администраций.

Что делать, если вода начала заходить во двор?

Необходимо обесточить электроприборы, перекрыть газ, перенести ценные вещи на верхние этажи и следовать инструкциям спасателей для выхода в безопасную зону.

Кому положены компенсации за ущерб?

Выплаты предусмотрены для всех граждан, чье имущество пострадало в результате подтоплений, после подтверждения факта ущерба муниципальной комиссией.

Какие документы стоит иметь при себе?

Важно защитить от влаги паспорт, права собственности на жилье, медицинские полисы и другие значимые бумаги, поместив их в непромокаемый пакет.

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