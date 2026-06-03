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Урал забирает лидерство: два крупных региона признаны самыми безопасными для жизни в стране

Россия » Поволжье » Пермь

Пермь, Екатеринбург и Санкт-Петербург вошли в число лидеров по климатической безопасности среди российских мегаполисов. К таким выводам пришел студент МГУ Григорий Королев, проанализировавший данные по шести температурным и погодным показателям, включая частоту волн экстремальной жары и количество осадков. 

Usolie city and Kama River, Perm Krai
Фото: commons.wikimedia.org by Niklitov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Usolie city and Kama River, Perm Krai

В ходе работы автор использовал модель теплового баланса человеческого организма для выявления опасных периодов. Наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается в Краснодаре, Волгограде и Ростове-на-Дону, где жители проводят летом под воздействием сильного теплового стресса от 57 до 69 дней. Для сравнения, в Перми и Екатеринбурге аналогичный показатель не превышает 20 дней, пишет properm.ru, а в Москве удерживается в пределах 21–22 дней.

"Смена температурных режимов требует от градостроителей пересмотра подходов к архитектуре и озеленению, так как южные регионы стремительно теряют свою привлекательность из-за перегрева", — отметил в беседе с Pravda.Ru климатолог Алексей Савин.

Темпы изменений и необходимость адаптации

Исследование фиксирует значительную разницу в динамике погодных условий. Южные мегаполисы демонстрируют наиболее интенсивный рост повторяемости случаев экстремальной жары — до 8,1 дня за десятилетие в Ростове-на-Дону. На Урале климатические тренды выражены гораздо слабее, увеличиваясь всего на 1–1,1 дня за тот же период.

По словам автора, регионам с высокой скоростью климатических сдвигов требуется срочная адаптация городской инфраструктуры. Интенсивность температурных трендов на юге страны в восемь раз выше, чем в уральских субъектах. Полученные данные подчеркивают существование зон с повышенными рисками для здоровья граждан, требующих особого внимания властей при планировании дальнейшего развития городских пространств.

Ответы на популярные вопросы о климатической безопасности

Какие факторы учитывались при расчете рейтинга?

Ученый оценивал шесть ключевых критериев, включая частоту опасного теплового стресса, число комфортных летних дней, интенсивность волн жары, частоту переходов через 0 °C, отопительный период и объем городских осадков.

Почему Краснодар оказался в списке самых жарких городов?

Город лидирует по количеству дней с критическим тепловым стрессом — за лето фиксируется почти 70 таких эпизодов, что создает серьезные риски для здоровья населения.

Какова ситуация с климатом в Москве?

Столица занимает позицию, близкую к лидирующим по комфорту мегаполисам: здесь фиксируется около 21–22 дней с экстремальным тепловым стрессом в течение года, а темп прироста этого показателя составляет 2,9 дня за десятилетие.

Требуется ли адаптация городов к новым условиям?

Да, эксперты подчеркивают необходимость разработки стратегий адаптации инфраструктуры, особенно для южных регионов, где скорость климатических изменений значительно превышает средние показатели по стране.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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