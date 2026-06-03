Пермь, Екатеринбург и Санкт-Петербург вошли в число лидеров по климатической безопасности среди российских мегаполисов. К таким выводам пришел студент МГУ Григорий Королев, проанализировавший данные по шести температурным и погодным показателям, включая частоту волн экстремальной жары и количество осадков.
В ходе работы автор использовал модель теплового баланса человеческого организма для выявления опасных периодов. Наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается в Краснодаре, Волгограде и Ростове-на-Дону, где жители проводят летом под воздействием сильного теплового стресса от 57 до 69 дней. Для сравнения, в Перми и Екатеринбурге аналогичный показатель не превышает 20 дней, пишет properm.ru, а в Москве удерживается в пределах 21–22 дней.
"Смена температурных режимов требует от градостроителей пересмотра подходов к архитектуре и озеленению, так как южные регионы стремительно теряют свою привлекательность из-за перегрева", — отметил в беседе с Pravda.Ru климатолог Алексей Савин.
Исследование фиксирует значительную разницу в динамике погодных условий. Южные мегаполисы демонстрируют наиболее интенсивный рост повторяемости случаев экстремальной жары — до 8,1 дня за десятилетие в Ростове-на-Дону. На Урале климатические тренды выражены гораздо слабее, увеличиваясь всего на 1–1,1 дня за тот же период.
По словам автора, регионам с высокой скоростью климатических сдвигов требуется срочная адаптация городской инфраструктуры. Интенсивность температурных трендов на юге страны в восемь раз выше, чем в уральских субъектах. Полученные данные подчеркивают существование зон с повышенными рисками для здоровья граждан, требующих особого внимания властей при планировании дальнейшего развития городских пространств.
Ученый оценивал шесть ключевых критериев, включая частоту опасного теплового стресса, число комфортных летних дней, интенсивность волн жары, частоту переходов через 0 °C, отопительный период и объем городских осадков.
Город лидирует по количеству дней с критическим тепловым стрессом — за лето фиксируется почти 70 таких эпизодов, что создает серьезные риски для здоровья населения.
Столица занимает позицию, близкую к лидирующим по комфорту мегаполисам: здесь фиксируется около 21–22 дней с экстремальным тепловым стрессом в течение года, а темп прироста этого показателя составляет 2,9 дня за десятилетие.
Да, эксперты подчеркивают необходимость разработки стратегий адаптации инфраструктуры, особенно для южных регионов, где скорость климатических изменений значительно превышает средние показатели по стране.
Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.