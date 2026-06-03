Минсвязи Пермского края объявило о запуске новой программы по поиску брешей в защите региональных информационных систем. К работе привлекут независимых специалистов по кибербезопасности со всей страны, специализирующихся на поиске уязвимостей. Проект стартует 8 июня на площадке Standoff Bug Bounty, где участники должны будут пройти предварительную регистрацию.
Основная цель инициативы заключается в легальном моделировании атак на государственные ресурсы. Специалисты попытаются выявить слабые места в защите систем гораздо раньше, чем это сделают злоумышленники. Все данные об обнаруженных дефектах передадут профильным инженерам для оперативного исправления недостатков. Ранее эксперты по кибербезопасности уже проводили аналогичные проверки и сообщили о том, что нашли 39 уязвимостей в различных ведомственных порталах, которые впоследствии были устранены.
"Привлечение внешних специалистов через платформы Bug Bounty — самый действенный метод тестирования ИТ-инфраструктуры в сжатые сроки. Такой подход позволяет взглянуть на продукт глазами потенциального злоумышленника и обнаружить ошибки, которые могли пропустить штатные разработчики", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по кибербезопасности Елена Воробьёва.
В текущем году проверке подвергнутся ключевые цифровые платформы, обеспечивающие функционирование бюджетной сферы и органов власти, пишет properm.ru. Под пристальное внимание тестировщиков попадут Единая информсистема управления финансово-хозяйственной деятельностью региона, а также сервис для авторизации государственных служащих. Это решение направлено на укрепление защиты персональных данных и предотвращение утечек, которые часто становятся причиной серьезных сбоев в работе государственных инфраструктурных решений.
Кроме того, эксперты протестируют защищенность Туристического портала Пермского края, Единую информационную систему здравоохранения и популярный сервис "К врачу". Впервые подобный формат взаимодействия с "белыми хакерами" был опробован в регионе год назад. Тогда объектами контроля выступали платформы "Управляем вместе", Электронная образовательная система и сайт губернатора Пермского края, что доказало эффективность открытого поиска уязвимостей.
Привлечение внешних экспертов позволяет найти критические ошибки в коде и архитектуре систем, которые не были выявлены при стандартном внутреннем тестировании.
Все действия участников строго регламентированы и происходят в рамках защищенных площадок Bug Bounty, исключающих утечку чувствительных данных в открытый доступ.
Информация об обнаруженном баге передается разработчикам системы, которые в установленные сроки выпускают обновления для устранения угрозы.
К поиску уязвимостей допускаются профессиональные исследователи безопасности и независимые специалисты из всех субъектов Российской Федерации, прошедшие верификацию на платформе.
Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.