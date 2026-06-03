Школьники списали на ОГЭ: нижегородские девятиклассники лишились шанса на пересдачу

Пятерых девятиклассников в Нижегородской области удалили с основного государственного экзамена из-за использования запрещенных материалов. Об инциденте, произошедшем 2 июня во время сдачи математики, сообщил глава регионального министерства образования Михаил Пучков.
Как сообщает newsnn.ru, со ссылкой на слова министра, в целом экзаменационный процесс прошел без крупных сбоев, однако попытки списать привели к отстранению школьников от испытаний. Теперь нарушителям предстоит ждать осени, чтобы повторно сдать предмет. Ранее с единого государственного экзамена также удаляли двух выпускников: у одного нашли смартфон, а у другого — рукописные подсказки.
"Подобные инциденты на экзаменах лишь подчеркивают, что современные средства контроля практически исключают возможность незаметно воспользоваться сторонними источниками информации. Попытка пронести телефон или шпаргалку сегодня — это неоправданный риск, который не помогает улучшить знания, а лишь приводит к потере целого учебного года", — отметил в беседе с Pravda.Ru психолог Александр Невеев.
Экзаменуемого удаляют из аудитории без права пересдачи предмета в основной период. Испытание можно пройти только в дополнительный срок, который обычно назначается на осень.
Ученик имеет право подать апелляцию в конфликтную комиссию, однако если факт использования запрещенных средств зафиксирован наблюдателями или системой объективного контроля, решение об удалении почти всегда остается в силе.
На пунктах проведения экзаменов используются металлодетекторы, системы видеонаблюдения с записью звука и усиленный контроль со стороны общественных наблюдателей, которые отслеживают подозрительное поведение школьников.
Строгие правила направлены на обеспечение принципа равенства для всех участников экзаменационной кампании, чтобы итоговая оценка знаний была объективной и не зависела от попыток обмана.
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