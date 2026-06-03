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Школьники списали на ОГЭ: нижегородские девятиклассники лишились шанса на пересдачу

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Пятерых девятиклассников в Нижегородской области удалили с основного государственного экзамена из-за использования запрещенных материалов. Об инциденте, произошедшем 2 июня во время сдачи математики, сообщил глава регионального министерства образования Михаил Пучков.

Экзамен
Фото: flickr.com by Sergey Sadovnikov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Экзамен

Как сообщает newsnn.ru, со ссылкой на слова министра, в целом экзаменационный процесс прошел без крупных сбоев, однако попытки списать привели к отстранению школьников от испытаний. Теперь нарушителям предстоит ждать осени, чтобы повторно сдать предмет. Ранее с единого государственного экзамена также удаляли двух выпускников: у одного нашли смартфон, а у другого — рукописные подсказки.

"Подобные инциденты на экзаменах лишь подчеркивают, что современные средства контроля практически исключают возможность незаметно воспользоваться сторонними источниками информации. Попытка пронести телефон или шпаргалку сегодня — это неоправданный риск, который не помогает улучшить знания, а лишь приводит к потере целого учебного года", — отметил в беседе с Pravda.Ru психолог Александр Невеев.

Ответы на популярные вопросы о нарушениях на ОГЭ

Что грозит ученику за использование шпаргалки?

Экзаменуемого удаляют из аудитории без права пересдачи предмета в основной период. Испытание можно пройти только в дополнительный срок, который обычно назначается на осень.

Можно ли обжаловать решение об удалении?

Ученик имеет право подать апелляцию в конфликтную комиссию, однако если факт использования запрещенных средств зафиксирован наблюдателями или системой объективного контроля, решение об удалении почти всегда остается в силе.

Как организаторы выявляют списывающих?

На пунктах проведения экзаменов используются металлодетекторы, системы видеонаблюдения с записью звука и усиленный контроль со стороны общественных наблюдателей, которые отслеживают подозрительное поведение школьников.

Зачем нужны такие жесткие меры?

Строгие правила направлены на обеспечение принципа равенства для всех участников экзаменационной кампании, чтобы итоговая оценка знаний была объективной и не зависела от попыток обмана.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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