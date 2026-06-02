Новосибирск без приватности: почему туалетные кабинки оказались под прицелом камер

Россия » Сибирь » Новосибирск

Жители Новосибирска выразили серьезную обеспокоенность из-за систем видеонаблюдения, обнаруженных в уборных одного из крупных торговых комплексов Академгородка. Инцидент получил огласку после публикации в социальных сетях, где посетительница  рассказала о камерах, установленных над дверями в женском и мужском туалетах. Сибирячка подчеркнула, что не заметила предупреждающих табличек, и задалась вопросом о законности такой слежки за гостями заведения.

Фото: https://www.freepik.com


Безопасность или нарушение приватности: позиция администрации

В руководстве торгового центра оперативно отреагировали на претензии горожан, объяснив наличие техники жесткими требованиями законодательства. Согласно официальному заявлению представителей комплекса, объект относится к первой категории антитеррористической защищенности, что обязывает владельцев обеспечивать тотальный мониторинг всех зон. При этом в администрации ТРК уточнили, что камеры фиксируют только общие пространства — зоны у раковин и проходы, не затрагивая внутреннюю часть кабинок.

Как сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на руководство торгового центра, устройства установлены для предотвращения вандализма, курения и конфликтных ситуаций между посетителями. Представители ТРК заверили, что конструкция перегородок исключает попадание приватных зон в объектив, даже через отражения в зеркалах. 

"Установка камер в санитарных зонах — мера пограничная, но допустимая, если соблюдается баланс между безопасностью и правом на личную жизнь. Главное, чтобы объективы действительно не были направлены в кабинки, а записи хранились в защищенном контуре без доступа посторонних лиц", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист Елена Воробьёва.

Юридические тонкости и архив записей

Вопрос законности подобных мер часто вызывает дискуссии, особенно в местах массового пребывания людей. В администрации подчеркнули, что знаки о ведении съемки размещены на входах в помещения, а все полученные материалы шифруются и хранятся в закрытом архиве. 

Несмотря на аргументы властей, часть пользователей сети продолжает настаивать на том, что туалетные комнаты должны оставаться зоной, свободной от любого цифрового контроля. Тем не менее, практика показывает, что наличие камер в общественных местах помогает быстро восстанавливать справедливость. Один из горожан вспомнил случай, когда именно благодаря видеонаблюдению ему удалось вернуть забытую в санузле сумку с крупной суммой денег и документами.

Ответы на популярные вопросы о видеонаблюдении в ТЦ

Законно ли устанавливать камеры в туалетах?

Съемка разрешена в общих зонах (у раковин и зеркал) для обеспечения безопасности, если посетители предупреждены об этом специальными табличками. Установка камер непосредственно в туалетных кабинках является грубым нарушением права на частную жизнь.

Кто имеет доступ к видеозаписям из туалетных зон?

Доступ к архивам ограничен узким кругом сотрудников службы безопасности и технического персонала. В случае правонарушения записи могут быть переданы сотрудникам полиции по официальному запросу.

Как убедиться, что камера не снимает внутри кабинки?

Администрация обязана настраивать угол обзора так, чтобы перегородки и двери полностью скрывали внутреннее пространство. В ТРК "Эдем" заявили, что обзор исключен даже через зеркальные поверхности.

Помогают ли эти камеры бороться с курильщиками?

Да, одной из задач мониторинга является фиксация нарушений правил пожарной безопасности и запрета на курение. Это позволяет оперативно направлять охрану для пресечения нарушений и предотвращения срабатывания сигнализации.

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
