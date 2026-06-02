Ужасающая динамика в Петербурге: жестокость учащихся перешла все мыслимые границы

В учебных заведениях Санкт-Петербурга зафиксирован резкий всплеск агрессии среди учащихся.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ буллинг в школе

Уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина подтвердила, что за последний год число обращений, связанных со школьной травлей и драками, увеличилось на 30%.

На фоне этой статистики в отечественной системе образования уже начали внедрять новые регламенты разбора конфликтных ситуаций, чтобы систематизировать действия педагогов при инцидентах.

Кризис воспитания и деградация школьной среды

Детский нейропсихолог Кира Макарова считает сложившуюся ситуацию индикатором глубоких проблем в обществе. По ее мнению, школа перестала быть местом, где дети осваивают этические нормы, превратившись в площадку для бесконтрольных эмоциональных выплесков.

Сегодня образовательный процесс сосредоточен на передаче знаний, в то время как воспитательная работа оказалась на периферии внимания, что разрушает внутреннюю экосистему учебных заведений.

"Это отголоски состояния общества. Школа это модель социума. Дело не в морализме, а дело в том, что без института воспитания школьного все несется в тар-тарары. Дети как будто не знают, не ведают того, что школа это место, где нужно уважать друг друга, помогать друг другу", — подчеркнула Кира Макарова.

Специалист добавила, что снижение авторитета учителей мешает им выступать в роли наставников. Как сообщается на сайте NewsInfo, агрессия часто становится следствием ослабления семейных ценностей и нарастающей нервозности в окружении подростков.

При этом эксперт отрицает связь насилия со стрессом перед экзаменами, указывая на то, что отсутствие культуры общения копится годами и приводит к обесцениванию личности сверстников.

Психологические механизмы подростковой жестокости

Причины деструктивного взаимодействия часто кроются в недостатке внимания к ребенку на ранних этапах развития. Когда вместо конструктивного диалога в семьях транслируется раздражение, дети копируют эти модели поведения в классах. Если вовремя не скорректировать подходы к формированию ценностных ориентиров, уровень насилия продолжит расти, несмотря на ужесточение формальных правил.

"Агрессия в школе часто является криком о помощи или попыткой ребенка занять лидерскую позицию в условиях, когда другие способы самоутверждения ему недоступны. Без системной психологической поддержки и работы с семьей любые карательные меры лишь загонят проблему вглубь", — отметила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Для исправления динамики планируется запуск масштабных программ по повышению психологической грамотности, которые должны охватить тысячи людей.

Эксперты сходятся во мнении, что только возвращение школе статуса культурного центра поможет детям преодолеть природную импульсивность. Нейропсихолог Макарова подчеркнула, что именно воспитание является тем фильтром, который позволяет человеку справляться с деструктивными эмоциями и выстраивать здоровое общение.

Ответы на популярные вопросы о школьных конфликтах

Почему количество драк в школах выросло именно сейчас?

Рост на 30% связывают с общим повышением уровня стресса в обществе, снижением воспитательной функции школы и замещением живого общения цифровым, где нормы морали часто размыты.

Связана ли агрессия подростков с подготовкой к экзаменам?

Психологи утверждают, что предэкзаменационный стресс является рядовым фактором и не может служить оправданием для физического насилия; истинные причины — в недостатке культуры и воспитания.

Как Минпросвещения планирует решать проблему?

Ведомство утвердило новый порядок разбора конфликтов, который должен упорядочить работу педагогов с инцидентами травли и сделать реакцию школы на насилие более оперативной.

Помогут ли жесткие взыскания остановить буллинг?

Специалисты полагают, что одних запретов недостаточно. Необходимо восстанавливать авторитет учителя и внедрять программы психологической грамотности как для детей, так и для их родителей.

Читайте также