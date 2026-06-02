Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Очередная выходка столичной мажорки: Ксении Собчак пригрозили новыми проверками
Майки и футболки отправились в утиль: как фактурное вязание стало главным летним акцентом
Россия перекрывает лазейки: новые правила получения гражданства
Обычная втулка творит чудеса: новый способ убрать запах в санузле оказался дешевле в разы
Маленькие, но удаленькие: гид по лучшим автомобилям для ежедневных поездок
Секрет плотной головки: чем подкормить чеснок в июне, чтобы он сохранился до будущего урожая
Небо над Киевом вздрогнуло: массированный залп обнулил защиту критических узлов
Новосибирск без приватности: почему туалетные кабинки оказались под прицелом камер
Касимов — город, в который хочется вернуться: музеи, вкусы и тишина Мещёры

Ужасающая динамика в Петербурге: жестокость учащихся перешла все мыслимые границы

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В учебных заведениях Санкт-Петербурга зафиксирован резкий всплеск агрессии среди учащихся.

буллинг в школе
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
буллинг в школе

Уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина подтвердила, что за последний год число обращений, связанных со школьной травлей и драками, увеличилось на 30%.

На фоне этой статистики в отечественной системе образования уже начали внедрять новые регламенты разбора конфликтных ситуаций, чтобы систематизировать действия педагогов при инцидентах.

Кризис воспитания и деградация школьной среды

Детский нейропсихолог Кира Макарова считает сложившуюся ситуацию индикатором глубоких проблем в обществе. По ее мнению, школа перестала быть местом, где дети осваивают этические нормы, превратившись в площадку для бесконтрольных эмоциональных выплесков.

Сегодня образовательный процесс сосредоточен на передаче знаний, в то время как воспитательная работа оказалась на периферии внимания, что разрушает внутреннюю экосистему учебных заведений.

"Это отголоски состояния общества. Школа это модель социума. Дело не в морализме, а дело в том, что без института воспитания школьного все несется в тар-тарары. Дети как будто не знают, не ведают того, что школа это место, где нужно уважать друг друга, помогать друг другу", — подчеркнула Кира Макарова.

Специалист добавила, что снижение авторитета учителей мешает им выступать в роли наставников. Как сообщается на сайте NewsInfo, агрессия часто становится следствием ослабления семейных ценностей и нарастающей нервозности в окружении подростков.

При этом эксперт отрицает связь насилия со стрессом перед экзаменами, указывая на то, что отсутствие культуры общения копится годами и приводит к обесцениванию личности сверстников.

Психологические механизмы подростковой жестокости

Причины деструктивного взаимодействия часто кроются в недостатке внимания к ребенку на ранних этапах развития. Когда вместо конструктивного диалога в семьях транслируется раздражение, дети копируют эти модели поведения в классах. Если вовремя не скорректировать подходы к формированию ценностных ориентиров, уровень насилия продолжит расти, несмотря на ужесточение формальных правил.

"Агрессия в школе часто является криком о помощи или попыткой ребенка занять лидерскую позицию в условиях, когда другие способы самоутверждения ему недоступны. Без системной психологической поддержки и работы с семьей любые карательные меры лишь загонят проблему вглубь", — отметила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Для исправления динамики планируется запуск масштабных программ по повышению психологической грамотности, которые должны охватить тысячи людей.

Эксперты сходятся во мнении, что только возвращение школе статуса культурного центра поможет детям преодолеть природную импульсивность. Нейропсихолог Макарова подчеркнула, что именно воспитание является тем фильтром, который позволяет человеку справляться с деструктивными эмоциями и выстраивать здоровое общение.

Ответы на популярные вопросы о школьных конфликтах

Почему количество драк в школах выросло именно сейчас?

Рост на 30% связывают с общим повышением уровня стресса в обществе, снижением воспитательной функции школы и замещением живого общения цифровым, где нормы морали часто размыты.

Связана ли агрессия подростков с подготовкой к экзаменам?

Психологи утверждают, что предэкзаменационный стресс является рядовым фактором и не может служить оправданием для физического насилия; истинные причины — в недостатке культуры и воспитания.

Как Минпросвещения планирует решать проблему?

Ведомство утвердило новый порядок разбора конфликтов, который должен упорядочить работу педагогов с инцидентами травли и сделать реакцию школы на насилие более оперативной.

Помогут ли жесткие взыскания остановить буллинг?

Специалисты полагают, что одних запретов недостаточно. Необходимо восстанавливать авторитет учителя и внедрять программы психологической грамотности как для детей, так и для их родителей.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Красота и стиль
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Игра в перемирие закончилась: Иран выбрал путь, который принудит Запад к болезненным уступкам
Ближний Восток
Игра в перемирие закончилась: Иран выбрал путь, который принудит Запад к болезненным уступкам
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Мир. Новости мира
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Популярное
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи

Как приготовить идеальный заливной пирог на сковороде за 35 минут. Проверенный рецепт кефирного теста с сырной начинкой от профессиональных пекарей.

Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Франция пошла ва-банк: захват судна с российским капиталом обернулся крупным скандалом
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Игра в перемирие закончилась: Иран выбрал путь, который принудит Запад к болезненным уступкам
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Последние материалы
Новосибирск без приватности: почему туалетные кабинки оказались под прицелом камер
Касимов — город, в который хочется вернуться: музеи, вкусы и тишина Мещёры
Яркие кубики внутри и нежная сметана снаружи: десерт, который покоряет с первого кусочка
Живой человек больше не поможет: в аэропортах Турции внедрена система тотального контроля
За гранью возможного: какого режиссёра Боярская назвала своей "супермечтой"
Горькое лекарство для бюджета: в России ввели фильтр, отсекающий семьи от возврата налогов
Русская душа пугает джентльменов: две привычки свели с ума британского журналиста
Спасите ягоду, пока не поздно: стакан порошка под корень — и гнили как не бывало
Борщевик исчезнет навсегда? Ученые предложили метод, который пугает сорняк лазером
Бурное недовольство в метро: команды за и против палаток обостряют ситуацию в Киеве
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.