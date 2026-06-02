Нелегальный бизнес в Люберцах: суд вынес приговор по делу о свалке на 806 млн рублей

Суд обязал организатора нелегальной свалки в Люберцах возместить колоссальный урон, нанесенный экологии Подмосковья. Сумма взыскания составила 806 млн рублей. Нарушитель использовал земли в поселке Томилино и территорию рядом с федеральной трассой М-5 "Урал" для бесконтрольного сброса отходов.

Фото: commons.wikimedia.org by Pesotsky, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Свалка - panoramio

Детали судебного разбирательства и масштаб загрязнения

Виновником экологического бедствия признали генерального директора строительной фирмы, пишут "Вести Подмосковья". По информации министерства экологии и природопользования региона, коммерсант принимал мусор без необходимых лицензий и разрешений.

Как отмечают в ведомстве, за получением законного права на подобную деятельность фигурант дела даже не обращался. Прокурорская проверка подтвердила масштаб экологической катастрофы: эксперты зафиксировали глубокое поражение почвы, восстановить которую теперь крайне сложно.

"Как следует из материалов дела, гражданин, являясь генеральным директором строительной компании, организовал прием и размещение мусора в поселке Томилино, а также на участке вблизи трассы М-5 "Урал". За лицензией на этот вид деятельности он не обращался", — сообщил министр экологии Подмосковья Виталий Мосин.

"Подобные судебные решения создают важный прецедент, когда цена нарушения экологического законодательства становится критической для бизнеса", — объяснила в беседе с Pravda. Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Системная борьба с нелегальными полигонами

Этот инцидент стал не единственным для городского округа за последнее время. Ранее в районе деревни Марусино была ликвидирована еще одна свалка, которую устроила местная предпринимательница. Арбитражный суд вынес ей менее суровый, но ощутимый приговор — выплата более 2 млн рублей в счет погашения убытков. Надзорные органы намерены и дальше жестко пресекать попытки незаконного складирования отходов.

Специалисты предупреждают, что нелегальные полигоны несут скрытую угрозу не только земле, но и здоровью людей через попадание токсинов в грунтовые воды. При этом погодные аномалии могут затруднить работы по рекультивации.

Ответы на популярные вопросы о ликвидации свалок

Кто должен платить за вывоз мусора с незаконной свалки?

Согласно закону, обязанность по возмещению ущерба и очистке территории ложится на организатора свалки или собственника земельного участка, если виновник не установлен.

Как рассчитывается сумма ущерба в 806 млн рублей?

Эксперты оценивают площадь загрязнения, глубину проникновения токсинов, категорию земель и стоимость работ по полному восстановлению биологической продуктивности почвы.

Куда жаловаться при обнаружении нелегального сброса отходов?

Необходимо обращаться в Министерство экологии региона, Росприроднадзор или местную администрацию, желательно приложив фото- или видеофиксацию нарушения.

Что грозит организаторам незаконных свалок, кроме штрафов?

Помимо гражданских исков о возмещении вреда природе, нарушителям может грозить уголовная ответственность за незаконное предпринимательство и нарушение правил охраны окружающей среды.

