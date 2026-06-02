Собственники лишились прав на гектары: судебные решения привели к масштабной перепродаже активов

Россия » Центр » Москва

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области выставило на торги 16 участков сельскохозяйственного назначения. Эти земли были принудительно изъяты у собственников по решению суда, так как территории долгое время не обрабатывались и простаивали без дела. Общая площадь лотов, доступных аграриям для расширения хозяйств, превышает 365 гектаров.

Фото: commons.wikimedia.org by Владимир Игоревич Лысенко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Распределение земель по округам и площади участков

Большая часть наделов сосредоточена в городском округе Коломна, где предпринимателям предлагают 13 объектов. Размеры территорий здесь варьируются от компактных 1,8 га до солидных 33,7 га. Эффективная работа с почвой на таких площадях требует четкого планирования, как и масштабное строительство 18 животноводческих комплексов в соседних регионах.

В Орехово-Зуевском округе на аукцион выставили два массивных участка площадью около 190 и 79 гектаров, а в Егорьевске — надел чуть более 19 гектаров. Полные сведения о характеристиках земли опубликованы на портале государственных торгов. Как сообщается на сайте интернет-издания "Подмосковье Сегодня", губернатор Андрей Воробьев ранее делал акцент на внедрении цифровых сервисов в аграрном секторе Подмосковья.

"Изъятие неиспользуемых сельхозземель — это стандартный правовой механизм, направленный на продовольственную безопасность и предотвращение деградации почв. Если собственник годами игнорирует целевое назначение участка, государство вправе передать активы более эффективному управленцу через открытые процедуры", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru фермер, предприниматель Елена Воробьёва.

Ответы на популярные вопросы о торгах сельхозземлями

Почему участки были изъяты у владельцев?

Земли изъяли в судебном порядке из-за их длительного неиспользования по прямому назначению, что является нарушением земельного законодательства.

В каких округах Подмосковья находятся лоты?

Территории расположены в городских округах Коломна, Орехово-Зуево и Егорьевск.

Какова общая площадь предлагаемых земель?

Суммарная площадь всех 16 выставленных на государственные торги участков составляет более 365 гектаров.

Где можно ознакомиться с условиями участия в аукционе?

Вся официальная документация, включая правила подачи заявок и характеристики каждого надела, размещена на сайте государственных торгов в соответствующем разделе.

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
