Собственники лишились прав на гектары: судебные решения привели к масштабной перепродаже активов

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области выставило на торги 16 участков сельскохозяйственного назначения. Эти земли были принудительно изъяты у собственников по решению суда, так как территории долгое время не обрабатывались и простаивали без дела. Общая площадь лотов, доступных аграриям для расширения хозяйств, превышает 365 гектаров.
Большая часть наделов сосредоточена в городском округе Коломна, где предпринимателям предлагают 13 объектов. Размеры территорий здесь варьируются от компактных 1,8 га до солидных 33,7 га. Эффективная работа с почвой на таких площадях требует четкого планирования, как и масштабное строительство 18 животноводческих комплексов в соседних регионах.
В Орехово-Зуевском округе на аукцион выставили два массивных участка площадью около 190 и 79 гектаров, а в Егорьевске — надел чуть более 19 гектаров. Полные сведения о характеристиках земли опубликованы на портале государственных торгов. Как сообщается на сайте интернет-издания "Подмосковье Сегодня", губернатор Андрей Воробьев ранее делал акцент на внедрении цифровых сервисов в аграрном секторе Подмосковья.
"Изъятие неиспользуемых сельхозземель — это стандартный правовой механизм, направленный на продовольственную безопасность и предотвращение деградации почв. Если собственник годами игнорирует целевое назначение участка, государство вправе передать активы более эффективному управленцу через открытые процедуры", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru фермер, предприниматель Елена Воробьёва.
Земли изъяли в судебном порядке из-за их длительного неиспользования по прямому назначению, что является нарушением земельного законодательства.
Территории расположены в городских округах Коломна, Орехово-Зуево и Егорьевск.
Суммарная площадь всех 16 выставленных на государственные торги участков составляет более 365 гектаров.
Вся официальная документация, включая правила подачи заявок и характеристики каждого надела, размещена на сайте государственных торгов в соответствующем разделе.
Как луковая шелуха заменяет дорогие фунгициды, защищает рассаду от болезней и восстанавливает плодородие почвы без применения химии.