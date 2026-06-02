Красота, что убивает: смертельные растения, которые вы встречаете каждый день

Летний сезон в Пензенской области традиционно сопровождается ростом активности отдыхающих на природе, что заставляет санитарные службы усиливать бдительность. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора выпустили предупреждение о растениях, чей привлекательный вид скрывает смертельную опасность.

Фото: Pravda.Ru by Анна Беспалова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Наперстянка в саду

В список наиболее коварных представителей флоры попал обычный ландыш: высокая концентрация токсинов во всех его частях провоцирует критические сбои сердечного ритма, конвульсии и резкое ухудшение зрения.

Смертоносная флора и ядовитые плоды

Серьезную угрозу представляет наперстянка, содержащая специфические гликозиды, которые способны остановить работу сердца. Симптоматика отравления включает изнурительную рвоту и острые головные боли. Как сообщает ИА "Пенза-Пресс", не менее опасной является бругмансия, известная в народе как "ангельские трубы".

Попадание её цветов или семян в организм вызывает тяжелые галлюцинации и полную потерю ориентации в пространстве. Особое внимание стоит уделить борщевику: его сок под воздействием ультрафиолета оставляет на коже глубокие химические ожоги, требующие длительного лечения.

"Ядовитые растения часто выглядят безобидно, а дети нередко путают опасные ягоды, такие как белладонна или вороний глаз, со съедобными плодами, что приводит к системным поражениям организма", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Список рисков дополняют дикорастущие ягоды: дафна, паслен и плоды вороньего глаза. Даже минимальная доза таких "лакомств" гарантирует экстренную госпитализацию с судорожным синдромом и дисфункцией пищеварения.

При первых признаках интоксикации врачи рекомендуют промыть желудок и обеспечить пострадавшему покой в полусидячем положении до прибытия медиков. 

Ответы на популярные вопросы о ядовитых растениях

Что делать при попадании сока борщевика на кожу?

Необходимо немедленно закрыть пораженный участок от солнечных лучей плотной тканью, а затем тщательно промыть кожу водой с мылом и нанести средство от ожогов.

Какие ягоды чаще всего вызывают отравления в лесу?

Наибольшую опасность представляют плоды вороньего глаза (одиночная синяя ягода), белладонны, паслена и ярко-красные ягоды дафны (волчьего лыка).

Как быстро проявляются признаки отравления ландышем?

Первые симптомы в виде тошноты и болей в животе могут появиться уже через 30-60 минут после попадания токсина в организм.

Можно ли использовать активированный уголь при отравлении?

Да, энтеросорбенты помогают связать часть токсинов в желудке, но они не отменяют необходимости обязательного вызова скорой помощи.

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
