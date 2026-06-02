Красота, что убивает: смертельные растения, которые вы встречаете каждый день

Летний сезон в Пензенской области традиционно сопровождается ростом активности отдыхающих на природе, что заставляет санитарные службы усиливать бдительность. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора выпустили предупреждение о растениях, чей привлекательный вид скрывает смертельную опасность.
В список наиболее коварных представителей флоры попал обычный ландыш: высокая концентрация токсинов во всех его частях провоцирует критические сбои сердечного ритма, конвульсии и резкое ухудшение зрения.
Серьезную угрозу представляет наперстянка, содержащая специфические гликозиды, которые способны остановить работу сердца. Симптоматика отравления включает изнурительную рвоту и острые головные боли. Как сообщает ИА "Пенза-Пресс", не менее опасной является бругмансия, известная в народе как "ангельские трубы".
Попадание её цветов или семян в организм вызывает тяжелые галлюцинации и полную потерю ориентации в пространстве. Особое внимание стоит уделить борщевику: его сок под воздействием ультрафиолета оставляет на коже глубокие химические ожоги, требующие длительного лечения.
"Ядовитые растения часто выглядят безобидно, а дети нередко путают опасные ягоды, такие как белладонна или вороний глаз, со съедобными плодами, что приводит к системным поражениям организма", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.
Список рисков дополняют дикорастущие ягоды: дафна, паслен и плоды вороньего глаза. Даже минимальная доза таких "лакомств" гарантирует экстренную госпитализацию с судорожным синдромом и дисфункцией пищеварения.
При первых признаках интоксикации врачи рекомендуют промыть желудок и обеспечить пострадавшему покой в полусидячем положении до прибытия медиков.
Необходимо немедленно закрыть пораженный участок от солнечных лучей плотной тканью, а затем тщательно промыть кожу водой с мылом и нанести средство от ожогов.
Наибольшую опасность представляют плоды вороньего глаза (одиночная синяя ягода), белладонны, паслена и ярко-красные ягоды дафны (волчьего лыка).
Первые симптомы в виде тошноты и болей в животе могут появиться уже через 30-60 минут после попадания токсина в организм.
Да, энтеросорбенты помогают связать часть токсинов в желудке, но они не отменяют необходимости обязательного вызова скорой помощи.
