Тюмень захватывают вороны: что скрывается за ростом их популяции

Жители Тюмени фиксируют резкое увеличение численности ворон в жилых кварталах и рекреационных зонах. Черные стаи активно заселяют дворы и скверы, уверенно вытесняя привычных городских пернатых. Специалисты связывают такую экспансию с высокой приспособляемостью птиц к урбанизированной среде, где они находят неограниченные ресурсы для выживания.
Данная тенденция характерна для многих крупных городов России, но в Тюмени процесс приобрел особую остроту из-за обилия кормовой базы и мест для обустройства гнезд.
Основным фактором роста популяции эксперты называют когнитивные способности птиц и их умение извлекать выгоду из соседства с людьми. Как сообщает издание nashgorod. ru со ссылкой на орнитолога Вадима Малькова, вороны крайне быстро обучаются и осваивают новые источники пропитания даже там, где другие виды не справляются. Город защищает их от естественных врагов и предоставляет массу пищевых отходов, что делает жизнь стаи максимально комфортной.
"Вороны демонстрируют поразительную пластичность поведения, закрепляясь в тех нишах, которые освобождаются из-за сокращения численности лесных хищников вблизи мегаполисов", — объяснила в беседе с Pravda. Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.
Доминирование серых ворон негативно сказывается на биоразнообразии областного центра. Мальков подчеркнул, что крупные птицы разоряют гнезда и уничтожают птенцов воробьев и трясогузок.
"Вороны — одни из самых умных птиц. Они быстро учатся, находят новые источники корма и хорошо адаптируются к городской среде. Именно поэтому их численность растет во многих российских городах, включая Тюмень. Там, где другим птицам сложно приспособиться, вороны чувствуют себя вполне комфортно", — пояснил орнитолог Мальков.
Рост популяции связан с доступностью открытых мусорных контейнеров и отсутствием естественных регуляторов численности, таких как ястребы или соколы.
Птицы могут проявлять агрессию в период гнездования (май-июнь), защищая выпавших из гнезд птенцов-слетков.
Да, по уровню интеллекта вороны сравнимы с высшими приматами; они способны использовать инструменты и запоминать лица людей.
Единственный надежный способ — ограничение доступа к пищевым отходам и регулярная обрезка старых деревьев, пригодных для строительства гнезд.
