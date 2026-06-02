Тюмень захватывают вороны: что скрывается за ростом их популяции

Жители Тюмени фиксируют резкое увеличение численности ворон в жилых кварталах и рекреационных зонах. Черные стаи активно заселяют дворы и скверы, уверенно вытесняя привычных городских пернатых. Специалисты связывают такую экспансию с высокой приспособляемостью птиц к урбанизированной среде, где они находят неограниченные ресурсы для выживания.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Три ворона

Данная тенденция характерна для многих крупных городов России, но в Тюмени процесс приобрел особую остроту из-за обилия кормовой базы и мест для обустройства гнезд.

Почему вороны захватывают городские пространства

Основным фактором роста популяции эксперты называют когнитивные способности птиц и их умение извлекать выгоду из соседства с людьми. Как сообщает издание nashgorod. ru со ссылкой на орнитолога Вадима Малькова, вороны крайне быстро обучаются и осваивают новые источники пропитания даже там, где другие виды не справляются. Город защищает их от естественных врагов и предоставляет массу пищевых отходов, что делает жизнь стаи максимально комфортной.

"Вороны демонстрируют поразительную пластичность поведения, закрепляясь в тех нишах, которые освобождаются из-за сокращения численности лесных хищников вблизи мегаполисов", — объяснила в беседе с Pravda. Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Влияние на экосистему и конкуренция видов

Доминирование серых ворон негативно сказывается на биоразнообразии областного центра. Мальков подчеркнул, что крупные птицы разоряют гнезда и уничтожают птенцов воробьев и трясогузок.

"Вороны — одни из самых умных птиц. Они быстро учатся, находят новые источники корма и хорошо адаптируются к городской среде. Именно поэтому их численность растет во многих российских городах, включая Тюмень. Там, где другим птицам сложно приспособиться, вороны чувствуют себя вполне комфортно", — пояснил орнитолог Мальков.

Ответы на популярные вопросы о воронах в городе

Почему ворон в Тюмени стало больше именно сейчас?

Рост популяции связан с доступностью открытых мусорных контейнеров и отсутствием естественных регуляторов численности, таких как ястребы или соколы.

Опасны ли вороны для человека?

Птицы могут проявлять агрессию в период гнездования (май-июнь), защищая выпавших из гнезд птенцов-слетков.

Правда ли, что вороны умнее других птиц?

Да, по уровню интеллекта вороны сравнимы с высшими приматами; они способны использовать инструменты и запоминать лица людей.

Как уменьшить количество ворон во дворе?

Единственный надежный способ — ограничение доступа к пищевым отходам и регулярная обрезка старых деревьев, пригодных для строительства гнезд.

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
