Девять зданий Нижнего: история в камне раскрыта

Площадь Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде представляет собой уникальный архитектурный симбиоз, где на одном пространстве соседствуют три разные эпохи. О секретах девяти знаковых строений города, включая легендарный каменный пояс крепости, подробно рассказала профессор кафедры архитектурного проектирования ННГАСУ Ольга Орельская.

Фото: Wikipedia by Алексей Трефилов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Знакомство с локацией традиционно начинается с Нижегородского кремля, возведенного в начале XVI века с привлечением псковских и итальянских мастеров, так как специалистов подобной квалификации в России того времени попросту не существовало.

Крепость-невидимка и купеческие амбиции

Нижегородский кремль, завершенный в 1515 году, за всю историю не покорился ни одной вражеской осаде. Крепость с двухкилометровыми стенами и башнями высотой до 30 метров к середине прошлого века находилась в плачевном состоянии, и лишь масштабная реставрация 1950-х годов спасла памятник.

Современный облик площади дополняет и возрожденный фуникулер, запущенный осенью 2024 года как наследник исторического подъемника конца XIX века. Развитие городской инфраструктуры требует серьезных вложений.

Рядом с кремлем располагается бывшее здание городской думы, ныне известное как Дворец труда. Это строение в стиле поздней эклектики и модерна было подарено городу меценатом Николаем Бугровым с жестким условием: никакой торговли спиртным и развлечений внутри, а все доходы должны направляться на помощь бедным.

Как сообщает издание newsnn.ru со ссылкой на Ольгу Орельскую, архитектура дворца тесно связана с контекстом: "Мы видим высокие теремные кровли и целый ряд эркеров, выступающих из плоскости фасада. Это сделано потому, что архитектура испытывает влияние фона — им служит кремль с его стенами и башнями".

"Сохранение таких архитектурных ансамблей критически важно для формирования идентичности города, особенно в условиях активной застройки центра", -- подчеркнула в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

От классицизма до советского ампира

Архитектурный ансамбль площади продолжают Верхнепосадские торговые ряды и корпуса Мининского университета. Если первые сохранили черты аркад и привнесли в облик площади классическую строгость, то здание пединститута является ярким примером советского постконструктивизма. В 1930-е годы старинную мужскую гимназию надстроили двумя этажами, придав ей монументальность за счет серой штукатурки, имитирующей холодный бетон. 

Завершают панораму площади Дом Крайисполкома и жилой дом Горьковского автозавода, воплотившие дух сталинского ампира. Эти шестиэтажные гиганты с ионическими колоннами и декоративными факелами Победы резко контрастируют с соседним зданием духовной семинарии — эталонным проектом русского классицизма Николаевской эпохи.

По словам Ольги Орельской, даже в середине XX века архитекторы старались учитывать специфику места, используя в декоре барельефы в виде книг знаний или античные вазоны, что подчеркивало статус Нижнего Новгорода как крупного культурного и промышленного центра страны.

Ответы на популярные вопросы о архитектуре Нижнего Новгорода

Кто строил Нижегородский кремль?

Каменную крепость возводили в течение восьми лет (до 1515 года) мастера из Пскова и специально приглашенные архитекторы из Италии, так как в России того периода не хватало специалистов такого уровня.

Почему Дворец труда так называется?

Изначально это было здание Городской думы, построенное на средства мецената Бугрова. После революции в нем разместились профсоюзные организации, что и дало строению новое название.

В каком стиле построены главные жилые дома на площади?

Преобладающим стилем для жилой застройки 1930-1950-х годов на площади Минина стал советский неоклассицизм и сталинский ампир, отличающиеся монументальностью и богатым декором.

Какое здание считается старейшим учебным заведением на площади?

Это корпус Мининского университета, чья история началась в 1808 году с открытия Нижегородской мужской гимназии в бывшей усадьбе вице-губернатора Елагина.

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
