Грибной сезон под ударом: насекомые превращают находки в опасный продукт

Старт грибного сезона в Тюменской области в этом году серьезно задерживается из-за засушливой весны. В прошлом сезоне уже к двадцатым числам мая любители "тихой охоты" собирали полные корзины маслят, однако сейчас находки исчисляются единицами. Ситуация осложняется тем, что раннее таяние снега и отсутствие осадков иссушили почву, лишив мицелий необходимой влаги для роста.

Фото: pixabay.com by katerinavulcova is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Где искать первые грибы и влияние насекомых

Опытные грибники советуют дождаться обильных дождей, прежде чем планировать вылазки в лес. Традиционно первые маслята появляются в мелколесье и молодых сосняках вдоль Ирбитского и Тобольского трактов. Как отмечает издание nashgorod.ru со ссылкой на жительницу Тюмени Ольгу Курочкину, популярностью также пользуются леса в районе поселка Торгили, Червишевского и Московского трактов, а также Заводоуковский район.

Однако обилие насекомых в текущем году ставит под угрозу качество будущего урожая. Из-за активности мошек и грибных мух маслята часто оказываются червивыми еще на стадии роста. Курочкина подчеркивает, что употреблять такие дикоросы опасно: даже после вымачивания в соленой воде гриб сохраняет продукты жизнедеятельности личинок, которые могут спровоцировать аллергические реакции.

"Поврежденные насекомыми грибы начинают быстрее разлагаться и активнее накапливают тяжелые металлы из почвы, поэтому лучше обходить стороной даже слегка подпорченные экземпляры", -- объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт Елена Воробьёва.

Прогнозы на урожай ягод

Параллельно с ожиданием грибов тюменцы готовятся к ягодному сезону, который обещает быть более стабильным. В лесах уже замечено активное цветение земляники, плоды которой должны созреть к середине июня. Лесную клубнику придется подождать до июля, но специалисты уже определили наиболее перспективные локации для сбора в Исетском и Казанском районах, а также в окрестностях деревень Утяшево и Падерина.

За пределами региона традиционно щедрыми считаются Тугулымская зона и окрестности Туринска в Свердловской области. Тем, кто планирует дальние поездки на личном транспорте, стоит помнить, что на трассах умные дорожные камеры теперь фиксируют нарушения в режиме реального времени. Лучшие ягодные поляны знатоки советуют искать в лесных массивах вдоль Салаирского и Ялуторовского трактов, а также около озера Андреевское.

Ответы на популярные вопросы о грибном сезоне

Когда в Тюменской области появятся первые маслята?

Появление грибов напрямую зависит от осадков; при стабильных дождях массовый сбор начнется в первой половине июня.

Можно ли есть грибы, если из них выползли черви после соленой воды?

Специалисты не рекомендуют этого делать, так как в тканях гриба остаются продукты распада белка и жизнедеятельности насекомых.

Где в Тюмени самые грибные места?

Наиболее урожайными считаются сосняки по Тобольскому, Ирбитскому и Червишевскому трактам, а также леса Нижнетавдинского района.

Когда начинать сбор лесной земляники?

Первые ягоды в южных районах Тюменской области обычно созревают в период с 10 по 20 июня.

