Подарок за рождение: Прикамье потратит 5,5 млн на сувениры

Власти Прикамья приступили к поиску поставщика подарочной продукции для семей, ожидающих пополнение. На портале госзакупок размещен тендер на изготовление более 19 тысяч памятных медалей "Родившемуся в Пермском крае". Суммарная стоимость государственного контракта оценивается в 5,5 миллиона рублей, а сами изделия предназначены для вручения малышам, появившимся на свет в текущем году.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ мать

Латунь с позолотой и авторской гравировкой

Согласно техническому заданию, региональное Министерство труда и социального развития планирует закупить 19 265 сувениров. Наградные знаки изготовят из латуни с применением технологии гальванизации под золото. На лицевой стороне мастера изобразят герб региона в объемном исполнении, окруженный фразой о любви к родине.

Оборотная сторона медали будет украшена портретом матери с младенцем, при этом предусмотрены свободные поля для внесения персональных данных ребенка — имени, фамилии и даты рождения. Учитывая рост числа жителей, такие инициативы становятся важной частью социальной политики, как и поддержка местного агросектора для обеспечения населения качественными продуктами.

Производство разделено на два этапа: первая партия должна быть готова к середине июля, а вторая — к началу осени. Традиция вручать подобные знаки отличия вместе с полезными наборами для новорожденных существует в Прикамье с 2019 года. Обычно в комплект входят постельные принадлежности и одежда, необходимые в первые месяцы жизни. Как сообщает издание properm.ru, получить такой подарок родители могут в органах ЗАГС при оформлении свидетельства о рождении, если у одного из них есть местная регистрация.

"Подобные символические жесты важны для формирования региональной идентичности с самого рождения, однако ключевым фактором остается доступность базовой инфраструктуры для молодых семей", — отметил в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Условия получения и состав подарка

Наборы выдаются семьям независимо от уровня их дохода, главное условие — фиксация факта рождения на территории края. Государство закупает качественные текстильные изделия: одеяла, полотенца и пеленки, чтобы упростить быт родителей в первое время.

Медаль поставляется в специальном защитном футляре, который монтируется внутри папки-открытки. Это позволяет сохранить памятный знак на долгие годы как семейную реликвию. Региональные программы поощрения рождаемости дополняются и научными открытиями: как выяснил пермский ученый, семейные заботы и ответственность зачастую становятся мощным стимулом для личностного и творческого роста родителей.

Ответы на популярные вопросы о медалях для новорожденных

Кто может претендовать на получение памятного сувенира?

Медаль и подарочный комплект полагаются семьям, в которых ребенок родился в 2024 году, при условии наличия регистрации в Пермском крае хотя бы у одного из родителей.

Где именно выдают подарки жителям Прикамья?

Выдача знаков отличия и наборов с вещами традиционно происходит в отделениях ЗАГС одновременно с получением первого официального документа малыша — свидетельства о рождении.

Можно ли обменять медаль на денежную компенсацию?

Нет, данные изделия являются сувенирной продукцией и частью памятного набора, замена их стоимости прямыми денежными выплатами законодательством не предусмотрена.

Что делать, если подарок не выдали в день регистрации ребенка?

В случае отсутствия комплектов в конкретном отделении ЗАГС, родителям следует обратиться в территориальное управление Министерства социального развития по месту жительства.

Читайте также