Крупная партия березы из Кузбасса ушла в Китай

Россия » Сибирь » Кемерово

Кемеровская область расширяет экспортный охват, отправив в Китай крупную партию березовой древесины, заготовленной в Ижморском муниципальном округе. Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора 26 мая завершили проверку 574 кубометров лесоматериала. Контрольные мероприятия необходимы для соблюдения международных протоколов и предотвращения вывоза вредителей за пределы региона.

Фото: commons.wikimedia.org by John Price, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Береза

Фитосанитарный контроль и безопасность груза

Перед погрузкой инспекторы ведомства провели тщательный отбор проб древесины для лабораторных исследований. Эксперты проверяли бревна на наличие карантинных организмов. Результаты тестов подтвердили полную биологическую безопасность сырья, что позволило приступить к оформлению транспортных документов. Пока лесная отрасль демонстрирует стабильность, в других секторах экономики региона, например, где добыча угля Кузбасса показывает снижение, экспорт древесины остается важным направлением.

"Регулярные поставки лесоматериалов из Кемеровской области в Китай свидетельствуют о высоком качестве сибирской березы и отлаженных логистических цепочках, несмотря на общие инфраструктурные вызовы в Сибири", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт Елена Воробьёва.

По итогам инспекции владельцам груза выдали 14 фитосанитарных сертификатов. Как сообщает издание VSE42.Ru, эти документы служат официальным разрешением на пересечение границы и доказывают соответствие товара мировым стандартам. 

Перспективы сибирского экспорта

Китайский рынок традиционно проявляет высокий интерес к российскому лиственному лесу, используя его в мебельной промышленности и строительстве. Тщательный надзор со стороны Россельхознадзора минимизирует риски возврата партий и укрепляет репутацию региональных поставщиков. Ситуация с лесом выглядит оптимистично на фоне новостей о том, как Ростехнадзор остановил шахты из-за нарушений безопасности, требуя от промышленников строгого соблюдения регламентов во всех сферах.

Дальнейшее развитие экспорта из Кузбасса зависит не только от природных ресурсов, но и от чистоты административных процедур. Внимательное отношение к деталям, от проверки берез до уборки снега на логистических узлах, формирует общий имидж области. Инспекторы продолжают мониторинг всех вывозных партий, чтобы гарантировать отсутствие экологических угроз для стран-импортеров.

Ответы на популярные вопросы о поставках леса из Кузбасса

Какой объем древесины был отправлен в Китай в этой партии?

Общий объем проверенной партии березового лесоматериала составил 574 кубических метра.

Кто занимался проверкой качества сибирской березы?

Проверку проводили инспекторы Россельхознадзора совместно с экспертами Кемеровского филиала «ВНИИЗЖ».

Какие документы необходимы для вывоза дерева за границу?

Для экспорта в Китай ведомство выдало владельцам 14 фитосанитарных сертификатов, подтверждающих безопасность груза.

Находили ли в древесине опасных насекомых или грибок?

Лабораторная экспертиза подтвердила, что в данной партии лесоматериалов карантинные вредные организмы отсутствуют.

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
