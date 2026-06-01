Материнская доблесть: 14 женщин Новосибирской области получили высшую награду

В Новосибирской области наградили выдающихся многодетных матерей в честь Международного дня защиты детей. Губернатор Андрей Травников и глава регионального парламента Андрей Шимкив вручили знаки отличия "За материнскую доблесть" 14 жительницам разных районов. Среди награжденных есть женщины, воспитывающие по семь детей, а девять участниц церемонии растят по пять наследников. Такие мероприятия традиционно направлены на поддержку семейных институтов в Сибири.
Глава региона Андрей Травников во время выступления связал праздник с передачей культурного опыта и семейных традиций. Он поблагодарил женщин за их труд, подчеркнув, что именно в больших семьях закладываются основы будущего. Как сообщается на сайте издания ИА RuNews24.ru, обладательницы почетного знака получают не только общественное признание, но и материальные преференции. В частности, им полагается разовая выплата 50 тысяч рублей и льготы на оплату коммунальных услуг в размере 50%.
"Развитие системы поощрений для многодетных родителей укрепляет демографический каркас региона и формирует позитивный имидж большой семьи в обществе", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Воробьёва.
Андрей Шимкив добавил, что число многодетных семей в Новосибирской области стабильно растет и на текущий момент превышает 46 тысяч. Парламентарий назвал награжденных матерей гордостью страны, способствующей возрождению исторических ценностей.
Награда присваивается матерям, родившим (или усыновившим) и воспитавшим пять или более детей при соблюдении условий надлежащего ухода и развития.
Размер единовременного вознаграждения составляет 50 тысяч рублей, при этом сумма выплачивается полностью, так как налог на доходы физических лиц с нее не удерживается.
Помимо денежной выплаты, семьям предоставляется компенсация половины стоимости жилищно-коммунальных услуг в рамках нормативов, установленных областным законом.
С момента учреждения знака отличия в 2008 году почетный статус и соответствующие выплаты были предоставлены 1 415 жительницам Новосибирской области.
