Послевоенное чудо: велосипед 1946 года выставлен за 3 миллиона рублей

В Тюмени на продажу выставили уникальный артефакт послевоенной эпохи — велосипед завода имени Фрунзе, сошедший с конвейера в 1946 году. Владелец оценил раритет в три миллиона рублей, утверждая, что это единственный сохранившийся экземпляр данной серии в стране.

История и состояние послевоенного раритета

Транспортное средство находится в рабочем состоянии и сохранило аутентичные детали, включая заводские шильдики предприятия. Как сообщается на сайте издания nashgorod.ru, велосипеды этой серии стали первой гражданской продукцией завода после завершения Великой Отечественной войны. По словам собственника, техника выпускалась ограниченным тиражом, что делает её желанным объектом для частных коллекций.

"Подобные находки представляют огромный интерес для музейных кураторов и реставраторов, так как техника первых послевоенных лет часто шла на переплавку или нещадно эксплуатировалась до полного износа", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт-историк Елена Воробьёва.

Коллекционная ценность и рынок Тюмени

Продавец предпочел не раскрывать информацию о том, как именно столь редкая вещь попала в его распоряжение. Стоит отметить, что Тюмень нередко становится площадкой для реализации эксклюзивных товаров; недавно здесь предлагали приобрести лимитированный Porsche 911, которых по всему миру насчитывается менее тысячи штук. Специалисты по антиквариату подчеркивают, что стоимость в три миллиона рублей обусловлена не техническими характеристиками, а историческим контекстом.

Ответы на популярные вопросы о раритетных велосипедах

Почему велосипед 1946 года стоит так дорого?

Цена обусловлена коллекционной редкостью и исторической значимостью. Это одна из первых моделей, выпущенных сразу после войны, что делает её символом восстановления промышленности.

В чем уникальность именно этого экземпляра?

Владелец заявляет, что в России больше нет моделей этого года выпуска в оригинальной комплектации. На велосипеде сохранились подлинные заводские эмблемы и рабочие механизмы.

Как подтверждается подлинность такой техники?

Эксперты ориентируются на клейма завода, форму рамы, специфику сварочных швов и серийные номера на каретке или дропаутах рамы.

Много ли подобных предложений на рынке антиквариата?

Нет, обычно велосипеды сороковых годов встречаются в крайне ветхом состоянии. Экземпляры "на ходу" и с оригинальным ЛКП — исключительная редкость для торгов.

