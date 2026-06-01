Пятигорск: число отравившихся в кафе увеличилось до 50 человек

Ситуация с массовым отравлением в Пятигорске продолжает накаляться. По последним данным профильных ведомств Ставропольского края, число пострадавших после посещения местного заведения общепита достигло 50 человек. Региональные власти подтвердили, что 41 пациент сейчас находится под наблюдением врачей в стационаре, а еще девять жителей проходят лечение амбулаторно. Несмотря на то что регион активно развивает агроэкспорт и внедряет новые стандарты качества, локальный инцидент в популярном кафе "Мао Бао" нанес серьезный удар по санитарному благополучию города.

Фото: Freepik by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с отравлением

Госпитализация и меры медицинской помощи

Первые жалобы от посетителей начали поступать 30 мая, когда группы обедавших стали обращаться в инфекционное отделение городской больницы №2. Как отмечается на сайте newstracker.ru, врачи диагностировали у пациентов острую кишечную инфекцию. Из-за постоянного притока новых больных руководству клиники пришлось оперативно развертывать резервный коечный фонд. Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов призвал горожан не игнорировать симптомы недомогания и сразу ехать к медикам, признавшись при этом, что сам регулярно заказывал еду в этом заведении.

"Подобные случаи массового инфицирования часто указывают на грубые нарушения в цепочке хранения продуктов или несоблюдение гигиены персоналом, что требует немедленной жесткой проверки всех поставщиков", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Следствие и контроль качества продукции

Сотрудники Следственного комитета уже инициировали уголовное производство. Расследование ведется по факту нарушения санитарных правил, повлекшего массовое заболевание. Криминалисты совместно с представителями Роспотребнадзора произвели выемку образцов продуктов для проведения экспертиз. Ранее похожие инциденты уже фиксировались в регионе, например, когда сальмонелла была обнаружена в мясе птицы крупного производителя, что подтверждает необходимость тотального контроля качества. Руководство Следкома взяло ход дела под личный контроль.

Ответы на популярные вопросы о массовом отравлении

Какое именно заведение стало очагом инфекции?

Речь идет о кафе "Мао Бао" в Пятигорске, где после обеда десятки людей почувствовали резкое ухудшение самочувствия.

Сколько человек всего пострадало?

На данный момент официально подтверждено 50 случаев заражения, большая часть из которых потребовала госпитализации.

Какая статья инкриминируется владельцам?

Уголовное дело возбуждено по статье, касающейся нарушения санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ).

Какое состояние у пострадавших сейчас?

Большинство находится в состоянии средней тяжести под стационарным наблюдением, угрозы жизни на текущий момент не зафиксировано.

Читайте также