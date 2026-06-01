Оказался рядом с тонущим: когда помощь станет преступлением?

Россия » Центр » Москва

Летний отдых в московском регионе традиционно связан с активным посещением водоемов, однако экстренные ситуации на воде нередко ставят очевидцев перед сложным моральным и юридическим выбором. Многих отдыхающих останавливает страх уголовного преследования в случае, если их попытка помочь пострадавшему обернется неудачей или случайными травмами. Юрист Сергей Измайлов разъяснил интернет-изданию "Подмосковье Сегодня", где проходит граница между гражданским подвигом и правонарушением.

Правовые рамки первой помощи

Согласно действующему законодательству, действия прохожих по спасению жизни не относятся к медицинской деятельности, а значит, не требуют наличия диплома врача или специальной лицензии. Любой свидетель происшествия вправе вытащить человека из воды, переместить его в тень при перегреве или провести сердечно-легочную реанимацию. Основной задачей очевидца является поддержание жизнедеятельности организма до момента передачи пострадавшего профессиональным медикам.

"Важно понимать, что обычный человек не несет ответственности за неумышленное причинение вреда, например, сломанное ребро при непрямом массаже сердца, если его целью было спасение жизни", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт Елена Воробьёва.

Защиту добровольцев обеспечивает статья "Крайняя необходимость" Уголовного кодекса РФ, которая исключает преступность деяния, если вред был причинен для устранения прямой угрозы жизни. В то же время юрист напомнил о существовании статьи 125 УК РФ за оставление в опасности. Однако она касается лишь тех, кто обязан заботиться о пострадавшем по долгу службы или сам спровоцировал угрожающую ситуацию.

Ответы на популярные вопросы о первой помощи на пляже

Обязан ли я бросаться в воду за тонущим?

Для обычного гражданина это является правом, а не юридической обязанностью. Закон не требует от вас рисковать собственной жизнью, если вы не обладаете навыками спасателя или не являетесь законным представителем пострадавшего.

Могут ли меня посадить за сломанные ребра при реанимации?

Нет, если действия совершались в состоянии крайней необходимости ради спасения жизни. Судебная практика показывает, что неумышленный вред при попытке реанимации не считается составом преступления для непрофессионала.

Нужно ли давать пострадавшему лекарства?

Юристы и медики настоятельно рекомендуют воздержаться от применения медикаментов. Первая помощь для обычного человека ограничивается физическими действиями: остановкой крови, фиксацией позы и вызовом специалистов.

В каких случаях грозит статья "Оставление в опасности"?

Эта ответственность наступает, если вы несете юридическую ответственность за человека (родитель, тренер) или если именно ваши действия привели к ЧП. Для случайного свидетеля на пляже наказание по этой статье — редчайшее исключение.

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
