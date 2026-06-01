Купальный сезон под угрозой: безопасных зон на Ставрополье стало вдвое меньше

Ставропольский край готовится к старту купального сезона, который официально начнется 1 июня. Однако в этом году число проверенных и разрешенных зон отдыха сократилось практически вдвое. По данным регионального управления МЧС, на текущий момент допущено к эксплуатации всего 19 пляжей, хотя годом ранее Ставрополь располагал 34 оборудованными точками. Сокращение безопасных локаций вызывает серьезную обеспокоенность у спасателей на фоне растущей статистики происшествий.
С начала 2025 года на водоемах края уже зафиксировано девять случаев гибели людей, среди которых один ребенок. В ведомстве подчеркивают, что все трагедии произошли в местах, не предназначенных для плавания. Как сообщает newstracker.ru, сотрудники МЧС проводят регулярные рейды, чтобы пресечь купание на "диких" берегах, где дно не обследовано водолазами, а спасательные посты отсутствуют.
За последние пять лет регион стабильно открывал от 30 до 40 официальных пляжей ежегодно, и текущий показатель в 19 объектов является аномально низким. Специалисты напоминают, что даже при комфортной температуре воды отдых на неподготовленном берегу сопряжен с риском для жизни. Владельцы частных территорий без официального разрешения не гарантируют безопасность и не несут ответственности за происходящее в воде.
Чтобы избежать трагедий, жителям рекомендуют заранее уточнять списки разрешенных зон в местных администрациях. Игнорирование запрещающих знаков может обернуться не только штрафом, но и гибелью. Учитывая, что на Ставрополье часто обсуждают цены на отдых, бесплатные "дикие" пляжи остаются популярными, но цена такой экономии порой оказывается слишком высокой.
К началу сезона статус разрешенных получили только 19 объектов на территории всего края.
Количество заявок от владельцев территорий и результаты технических проверок дна и инфраструктуры оказались ниже показателей прошлого года.
Все девять утонувших погибли в необорудованных для отдыха местах, где нет постов спасателей и ограничительных буйков.
МЧС категорически запрещает купание в таких местах из-за неочищенного дна и отсутствия возможности оперативного оказания помощи.
