Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оказался рядом с тонущим: когда помощь станет преступлением?
Шаньги с клубникой: пекарь Иван Терентьев раскрыл технологию приготовления уральской выпечки
Купальный сезон под угрозой: безопасных зон на Ставрополье стало вдвое меньше
Важный сюрприз для отпускников: тропическое королевство внедрило жесткий цифровой барьер
Театр на Трубной: душевную историю возвращения любви покажут 8 и 22 июня
Кремниевая долина осталась не у дел: почему гики теперь везут миллионы в Шэньчжэнь
Больше, чем просто скручивания: 3 базовых упражнения для идеального пресса
Не гадайте по количеству звёзд: как выбрать отель без опоры на бесполезные рейтинги
Горячая вода против проточной: в чем секрет по-настоящему чистых овощей и зелени

Тюменцы против шаров: экологический компромисс спас День защиты детей

Россия » Урал » Тюмень

В Тюмени разгорелся общественный скандал вокруг планов запустить в небо тысячу воздушных шаров. Массовая акция, приуроченная ко Дню защиты детей, спроектированная как яркое шоу, натолкнулась на резкое сопротивление жителей города. Горожане посчитали, что такое количество пластикового мусора нанесет непоправимый удар по местной экосистеме, особенно учитывая сложную ситуацию, когда экология Тюмени требует бережного отношения из-за рисков стихийных бедствий.

Праздник
Фото: unsplash.com by Gaelle Marcel is licensed under Free to use under the Unsplash License
Праздник

Реакция общества и смена концепции

Основная волна недовольства поднялась в социальных сетях, пишет nashgorod.ru, где пост с анонсом собрал десятки критических отзывов. Тюменка Евгения Ошуркова назвала идею "ужасом" и подчеркнула, что подобные развлечения смертельно опасны для птиц и зверей. Горожане напомнили организаторам, что лопнувшие оболочки шаров и ленты превращаются в неразлагаемые отходы, которые часто становятся причиной гибели животных. 

"Даже один воздушный шар может стать причиной гибели дикого животного или птицы, которые принимают его фрагменты за пищу. Коллективный отказ от таких запусков — это важный шаг в сторону осознанного потребления", — отметила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Стало известно, что праздник не отменяется, но теперь он пройдет за закрытыми дверями. Вместо ранее заявленного запуска будут использоваться биоразлагаемые шары, которые останутся внутри торгового центра. Это решение позволило сохранить торжественную атмосферу, не ставя под угрозу популяцию пернатых, включая даже таких обычных обитателей, как локальный воробей, для которых латексный мусор является ловушкой.

Экологический компромисс и вопросы утилизации

Несмотря на использование биоразлагаемых материалов, эксперты продолжают дискуссии об их безопасности. Даже те изделия, что позиционируются как экологичные, требуют специфических условий промышленного компостирования для полной переработки. Однако сам факт отказа от выпуска шаров в свободный полет признан безусловной победой экологических активистов, так как это исключает бесконтрольное загрязнение лесов и водоемов Тюменской области.

Изменение позиции крупного бизнеса под давлением общественности становится знаковым событием для региона. Пока городские службы проводят ликвидацию рынков и стихийных свалок, запрос на чистоту пространств переходит и на событийный маркетинг. Организаторы праздников в Сибири теперь вынуждены учитывать экологическую повестку как обязательный фактор лояльности аудитории.

Ответы на популярные вопросы о воздушных шарах

Почему опасно запускать шары в небо?

Они неизбежно падают на землю или в воду, становясь мусором, который животные принимают за еду, что приводит к закупорке их ЖКТ и мучительной смерти.

Правда ли, что биоразлагаемые шары безопасны?

Они разлагаются быстрее обычных, но только в почве или специальных условиях, а в желудке животного вредят так же сильно, как и синтетические аналоги.

Как экологично украсить детский праздник?

Лучшей альтернативой считаются многоразовые тканевые флажки, световые шоу, бумажные украшения или мыльные пузыри, не оставляющие после себя опасных следов.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Красота и стиль
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
Авто
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
Популярное
Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли

Крупнейший представитель чешуйчатых в лесах Азии демонстрирует удивительные инженерные способности при строительстве гнезд и специфический рацион питания.

Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Посадил и забыл: 7 многолетников, которые цветут годами без рассады и ухода
Суверенитет Бразилии под ударом: Вашингтон открыл дверь для силового вторжения в регион Любовь Степушова Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Хватит брить участок: как использовать скошенную траву для защиты и питания почвы
Ваше тело скажет спасибо: как избавиться от боли в шее и ногах без спортзала
Кладбище из 800 кораблей: почему самый опасный в мире морской путь невозможно обойти
Кладбище из 800 кораблей: почему самый опасный в мире морской путь невозможно обойти
Последние материалы
Это не магия, а биология: как вернуть старой фиалке цветение с помощью ножа, йода и золы
Оказался рядом с тонущим: когда помощь станет преступлением?
Шаньги с клубникой: пекарь Иван Терентьев раскрыл технологию приготовления уральской выпечки
Купальный сезон под угрозой: безопасных зон на Ставрополье стало вдвое меньше
Важный сюрприз для отпускников: тропическое королевство внедрило жесткий цифровой барьер
Театр на Трубной: душевную историю возвращения любви покажут 8 и 22 июня
Тюменцы против шаров: экологический компромисс спас День защиты детей
Кремниевая долина осталась не у дел: почему гики теперь везут миллионы в Шэньчжэнь
Больше, чем просто скручивания: 3 базовых упражнения для идеального пресса
Не гадайте по количеству звёзд: как выбрать отель без опоры на бесполезные рейтинги
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.