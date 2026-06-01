Суд Камчатки: больница заплатит миллионы за ошибки при родах

Россия » Дальний Восток » Петропавловск

Врачи Елизовской районной больницы превратили роды в трагедию из-за серии грубых ошибок. Суд Камчатского края взыскал с медучреждения более 2 миллионов рублей в пользу семейной пары, потерявшей ребенка. Медики проигнорировали очевидные риски, отправив женщину на естественные роды вместо необходимого кесарева сечения.

Молоток судьи

Конвейер ошибок: дефекты медицинской помощи

Беременность протекала без патологий, но финал оказался катастрофическим. Суд установил, что персонал ЕРБ подошел к диагностике формально. При поступлении врачи не учли акушерский анамнез и "просмотрели" крупный плод. Несмотря на избыточный вес роженицы, массу ребенка определили неверно. Это критическая ошибка: крупный ребенок — прямой сигнал к хирургическому вмешательству.

"В медицине любое отклонение от регламентированного протокола — это мина замедленного действия. Если тактика родоразрешения выбрана без учета веса плода, риск асфиксии возрастает многократно. К сожалению, суды часто сталкиваются с ситуациями, когда стационары берутся за сложные случаи, не имея соответствующего уровня оснащения", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-акушер-гинеколог Ольга Нестерова.

Больница не имела права принимать такие роды. По закону, сложную пациентку должны были направить в специализированный центр. Вместо этого в Елизово решили справиться своими силами. Итог — гибель младенца от нехватки кислорода. Родители требовали 17 миллионов рублей, но Фемида оценила ущерб скромнее, подтвердив прямую связь между действиями персонала и смертью новорожденного.

Цена халатности: миллионы за потерю

Судебное решение разделило компенсацию: матери присудили 1,7 млн рублей, отцу — 1 млн. Это типичная практика пересмотра сумм в сторону уменьшения от заявленных ожиданий. Однако сам факт признания вины больницы открывает дорогу для дальнейших дисциплинарных и, возможно, уголовных разбирательств в отношении лечащих врачей. Социальные гарантии и поддержка в регионах должны начинаться с безопасности в родзале, а не с выплат после ЧП.

Параметр нарушения Реальность в ЕРБ
Тактика родов Естественные роды (ошибочно) вместо кесарева
Оценка плода Неточный расчет массы при явных признаках гигантизма
Статус учреждения Несоответствие уровня стационара сложности случая

"Причинно-следственная связь здесь жесткая. Когда медперсонал игнорирует анамнез, они фактически выходят за рамки правового поля. Сумма в 2,7 миллиона рублей — это сигнал системе: любая халатность теперь имеет конкретный и весьма болезненный ценник для бюджета учреждения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-акушер-гинеколог Ольга Нестерова.

Правовые последствия для больницы

Решение еще не окончательное: больница подала апелляцию. Мать ребенка больше не надеется на извинения, она добивается справедливости. Для медицины Камчатки этот случай — репутационный удар. Подобные истории вскрывают системные проблемы: отсутствие должного контроля на этапе приема пациентов. Если женщина сталкивается с игнорированием жалоб, она вправе требовать перевода, это её законное право.

Ответы на популярные вопросы о защите прав пациентов

Что делать, если врачи предлагают сомнительную тактику лечения?

Вы имеете право на "второе мнение". Пациент вправе требовать консультации узкого специалиста или консилиума, если предложенные методы вызывают опасения. Все отказы должны фиксироваться письменно.

Как доказать вину медиков в суде?

Ключевым инструментом является судебно-медицинская экспертиза. Она выявляет дефекты оказания помощи и устанавливает, связаны ли они напрямую с наступившими последствиями (травмой или смертью).

Можно ли взыскать компенсацию через годы после инцидента?

На иски о защите личных неимущественных прав (вред жизни и здоровью) сроки исковой давности не распространяются. Однако чем больше времени прошло, тем сложнее собрать доказательную базу.

Куда жаловаться на халатность в больнице до суда?

Первая инстанция — главврач. Далее — страховая компания (выдавшая полис ОМС), Росздравнадзор и прокуратура. Страховые компании обязаны проводить бесплатную экспертизу качества лечения по заявлению пациента.

Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
