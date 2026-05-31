Экстренное собрание депутатов в Карелии: внезапное исчезновение медперсонала лишило население защиты

Медицинский десант в карельской Кеми самоликвидировался. Частная клиника "РЖД-Медицина" разом лишилась штата, оставив город наедине с пустыми кабинетами и очередями. Местные власти в экстренном порядке созывают депутатов на 8 июня. Главврачу предстоит объяснить, почему врачи решили захлопнуть двери перед пациентами именно сейчас. Пока чиновники подбирают слова, городская медицина уходит в крутое пике.

Билет в один конец: почему уходят врачи

Майское увольнение персонала превратило работающий механизм в груду металлолома. Клиника "РЖД-Медицина" хоть и частная, но плотно сидит на рельсах госзаказа. Она лечит по ОМС, проводит диспансеризацию и продает платные услуги. Когда такие узлы развязываются, нагрузка перекладывается на плечи бюджетных учреждений, которые и так работают на износ.

"Массовый исход медиков из узкоспециализированных или ведомственных клиник — это всегда сигнал о системном сбое. Либо условия труда перестали коррелировать с рыночными реалиями, либо менеджмент не справился с распределением нагрузки", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Администрация округа признает: ситуация патовая. Власти обещают "конструктивные решения", но пока это звучит как попытка починить лопнувшую трубу скотчем. Проблема в том, что врачи — не чиновники, их нельзя пересадить из одного кресла в другое по приказу. Если специалисты столкнулись с ростом цен и падением реальных доходов, они просто меняют геолокацию на более прибыльную.

Социальные швы: последствия для региона

Кемь — это не Москва, здесь каждый хирург или терапевт на счету. Потеря даже пяти-семи ключевых сотрудников парализует диагностику. Люди, привыкшие проходить обследования в одном месте, теперь вынуждены искать альтернативы, которых в карельской глубинке практически нет. Это не просто неудобство, это реальный риск для жизни, сопоставимый с ситуацией, когда врачебная халатность или отсутствие помощи приводят к фатальному финалу.

"Частные клиники, работающие в системе ОМС, сильно зависят от тарифов и нормативов. Если экономика процесса не сходится, первыми под нож попадают зарплатные фонды, что и провоцирует увольнения", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Показатель Текущее состояние Статус клиники Частная (сеть РЖД) Формат работы ОМС + платные услуги Дефицит врачей в РФ 50-70 тысяч человек Основная угроза Остановка диспансеризации

Городские власти боятся социального взрыва. "Понимаем всю серьезность ситуации", — тиражируют они пресс-релизы. Однако понимание не заменяет кардиолога в кабинете. Ситуация в Кеми обнажила хрупкость всей системы здравоохранения в малых городах, где инфраструктура может разрушаться быстрее, чем старинный форт под напором стихии и времени.

Дефицит как диагноз

России не хватает 70 тысяч медиков. Это население целого города-спутника, которое просто испарилось из системы. В сельской местности и небольших округах дыры в штатном расписании латают совместителями, но это тупиковый путь. Когда врачи уходят из ведомственной медицины — это уже не просто нехватка кадров, это эвакуация.

"Региональным бюджетам крайне сложно конкурировать с крупными центрами за человеческий капитал. Без существенных преференций и гарантированного жилья мы будем и дальше наблюдать пустые коридоры в поликлиниках", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Кемь ждет 8 июня. Пока депутаты готовят вопросы, жителям остается надеяться, что "конструктивные решения" — это не пустые обещания, а реальные контракты с новыми врачами. В противном случае город рискует превратиться в зону медицинского отчуждения.

Ответы на популярные вопросы о кадровом кризисе в медицине

Почему врачи уходят из частных клиник, работающих по ОМС?

Низкие тарифы фонда медицинского страхования часто не покрывают реальные расходы клиники на зарплаты специалистов и современное оборудование, что вынуждает руководство экономить на персонале.

Как массовое увольнение отразится на жителях Кеми?

Ожидается резкое увеличение очередей в государственных поликлиниках, срывы плановых осмотров и сложности с получением справок для диспансеризации.

Могут ли власти заставить врачей вернуться?

В условиях рыночной экономики рычагов принуждения нет. Власти могут лишь предложить улучшенные условия контракта, подъемные или жилье, чтобы привлечь новых специалистов.

Где ситуация с врачами хуже всего?

Наиболее критическое положение фиксируется в сельских районах и малых городах, где отсутствие социальной инфраструктуры отпугивает молодых выпускников медицинских вузов.

