Металл прошел насквозь: рядовая процедура в Архангельске закончилась мгновенной трагедией

Хирургический скальпель превратился в орудие убийства в руках архангельского нейрохирурга. Следственный комитет завершил сбор доказательств по делу о гибели пациентки во время рядовой операции на позвоночнике. Врач, призванный избавлять от боли, буквально прошил тело женщины насквозь. Вместо аккуратного удаления грыжи, инструмент медика прорвал ткани и вошел в брюшную полость. Результат — мгновенное внутреннее кровотечение, которое не оставило шансов на спасение.

Инструмент насквозь: как ошибка обнулила жизнь

Трагедия произошла во время планового вмешательства по удалению межпозвонковой грыжи. Нейрохирург, игнорируя утвержденные протоколы и клинические рекомендации, приложил избыточное физическое усилие. Металл прошел через диск и повредил крупные сосуды в забрюшинном пространстве. Пациентка скончалась от массированной кровопотери прямо на операционном столе. Подобные инциденты часто связывают с системными проблемами в подготовке кадров или износом оборудования, но следствие настаивает на персональной небрежности.

"В нейрохирургии каждое движение выверяется до миллиметра. Применение 'чрезмерной силы' при работе вблизи магистральных сосудов — это грубейшее нарушение техники безопасности. Если инструмент выходит за пределы операционного поля и повреждает органы брюшной полости, речь идет о полной потере контроля над ходом операции", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Следователи квалифицировали действия медика как причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Медицинское сообщество Архангельска обсуждает, как опытный специалист мог допустить столь фатальный просчет. Дело уже передано в суд, где будут изучать результаты судебно-медицинских экспертиз.

Позиция защиты: отрицание очевидного

Обвиняемый хирург отказался признавать вину. Защита, вероятно, будет настаивать на анатомических особенностях пациентки или техническом сбое. Однако прокуратура непреклонна: нарушение клинических рекомендаций зафиксировано документально.

"Безопасность любой терапии базируется на жестком следовании алгоритмам. Если врач отступает от протокола, он берет на себя всю полноту ответственности за последствия. В данном случае мы видим классический пример нарушения техники манипуляции, которое привело к необратимому исходу", — объяснил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Судебный процесс обещает быть громким. Общественность требует прозрачности, чтобы трагедия не была списана на "системный риск". Пока региональные власти решают вопросы дорожной инфраструктуры, судьба врача будет решаться в зале заседаний. Ему грозит ограничение свободы и запрет на медицинскую деятельность.

Ответы на популярные вопросы о хирургической безопасности

Можно ли заранее узнать о рисках при удалении грыжи?

Да, хирург обязан предоставить информированное согласие, где прописаны все возможные осложнения, включая повреждение сосудов. Это стандарт доказательной медицины.

Как минимизировать риск врачебной ошибки?

Выбирайте клиники, работающие по международным протоколам качества (JCI) или строгим внутренним регламентам Минздрава, где каждый этап операции контролируется чек-листами.

Что делать, если родственник погиб из-за ошибки врача?

Необходимо немедленно требовать изъятия медицинской документации и назначения независимой патологоанатомической экспертизы для фиксации причин смерти.

Существует ли страхование от врачебной ошибки в России?

Юридически ответственность несет медицинское учреждение. Пациенты или их родственники имеют право на компенсацию морального и материального вреда через суд.

