Дом могут просто снести: на Камчатке ввели жесткую шкалу проверки зданий перед ремонтом

Власти Камчатского края пересмотрели правила игры в сфере капитального ремонта. Теперь судьбу многоквартирного дома определяет не только возраст, но и математически выверенный процент износа. Чиновники внедрили жесткую шкалу: от легкой косметики до признания здания непригодным для жизни. Решение о запуске работ или сносе будут принимать на основе инструментальных обследований фундамента, стен и инженерных сетей.

Шкала износа: когда ждать строителей

Алгоритм оценки прост. Если дом "состарился" менее чем на 30%, ремонт признают нецелесообразным. Здание ставят в лист ожидания на повторную проверку через пять лет. При показателях от 31% до 50% ремонтные бригады должны зайти на объект в течение следующей пятилетки. Самая горячая зона — износ от 51% до 65%. Такие дома попадают в приоритетный список, срок реализации работ здесь сокращен до трех лет.

"Цифра в 65 процентов — это критический рубеж. Если обследование зафиксирует превышение этой планки, дом может быть исключен из программы капремонта и переведен в статус аварийного. Для собственников это сигнал к возможной подготовке к расселению, а не к замене труб", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Особый статус получили лифтовое хозяйство и газовые системы. На них новые правила не распространяются — эти узлы оценивают по отдельным техническим регламентам безопасности. Для остальных конструкций вердикт выносится на основе визуального осмотра или глубокого инструментального анализа с применением дефектоскопов и лабораторий.

Процент износа Решение и сроки До 30% Ремонт не требуется, проверка через 5 лет 31% — 50% Необходим ремонт в течение 5 лет 51% — 65% Приоритетный ремонт в срок до 3 лет Свыше 65% Инструментальное обследование, вероятен снос

Кто решает судьбу здания

Финальное слово остается за комиссией при камчатском Минстрое. В состав органа включили представителей жилищной инспекции, регионального оператора и общественников. Механизм запускается по заявлению муниципальных властей, которые, в свою очередь, реагируют на жалобы жильцов или отчеты управляющих компаний. Это важно учитывать, если состояние дорог и дворов в Петропавловске-Камчатском уже вызывает опасения, а фасад дома начинает осыпаться.

"Жильцам не стоит ждать у моря погоды. Результаты обследования — это публичный документ. Если комиссия ставит низкий процент износа при реальных трещинах в фундаменте, собственники должны оспаривать протокол в суде, привлекая независимых экспертов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru судебный строительный эксперт Сергей Поляков.

Решения оформляются протоколом и публикуются в открытом доступе. Муниципалитет обязан персонально уведомить владельцев квартир о принятом вердикте. Такая прозрачность должна снизить риск коррупции при распределении бюджетных средств. Учитывая, как на Камчатке лихорадит цены на топливо, стоимость логистики стройматериалов тоже будет расти, что сделает каждый капремонт золотым для бюджета.

"Новая методика — это попытка отсечь дома, которые проще снести, чем латать. Основная нагрузка ляжет на управляющие организации, которые обязаны следить за эксплуатацией систем до прихода капремонта", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист управляющей компании Марина Иванова.

Ответы на популярные вопросы о капремонте

Как узнать процент износа моего дома?

Информацию публикует Министерство строительства Камчатского края на официальном портале после проведения ежеквартальных комиссий. Также данные можно запросить в своей управляющей компании.

Можно ли оспорить решение комиссии?

Да, решение комиссии можно обжаловать в судебном порядке. Для этого рекомендуется провести независимую строительную экспертизу, которая подтвердит реальное состояние конструкций.

Почему лифты не входят в эту систему оценки?

Лифты являются оборудованием повышенной опасности. Их срок службы и необходимость замены регулируются отдельным техническим регламентом Таможенного союза, а не региональным порядком оценки износа зданий.

Кто оплачивает обследование дома?

Первичное визуальное и инструментальное обследование проводится за счет средств региональной программы или бюджета, так как оно необходимо для актуализации плана капремонта.

