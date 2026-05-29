Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никаких запретов: как Дима Билан соблазнял девушек до популярности — и что говорит о сексе сейчас
Молчание длиной в два года прервано: известный режиссёр решился на откровенное признание о Заворотнюк
Суммы пробили потолок: чем обернётся для экономики масштабный переток средств в пенсионные фонды РФ
Города России срочно меняют правила: самокаты теперь под контролем цифровых систем
Металл прошел насквозь: рядовая процедура в Архангельске закончилась мгновенной трагедией
Короткий отпуск или долгий отдых: что на самом деле лучше для психики и восстановления
Прощай, ленивый пляж: в 2026 году туристы массово переключаются на совершенно иной формат отдыха
Минус ушки, плюс объём: всего 3 домашних упражнения, которые изменят форму ягодиц
Пустые пляжи и люкс за копейки: летний сезон на Пхукете преподнес туристам щедрый подарок

Дом могут просто снести: на Камчатке ввели жесткую шкалу проверки зданий перед ремонтом

Россия » Дальний Восток » Петропавловск

Власти Камчатского края пересмотрели правила игры в сфере капитального ремонта. Теперь судьбу многоквартирного дома определяет не только возраст, но и математически выверенный процент износа. Чиновники внедрили жесткую шкалу: от легкой косметики до признания здания непригодным для жизни. Решение о запуске работ или сносе будут принимать на основе инструментальных обследований фундамента, стен и инженерных сетей.

Закат из окна
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Закат из окна

Шкала износа: когда ждать строителей

Алгоритм оценки прост. Если дом "состарился" менее чем на 30%, ремонт признают нецелесообразным. Здание ставят в лист ожидания на повторную проверку через пять лет. При показателях от 31% до 50% ремонтные бригады должны зайти на объект в течение следующей пятилетки. Самая горячая зона — износ от 51% до 65%. Такие дома попадают в приоритетный список, срок реализации работ здесь сокращен до трех лет.

"Цифра в 65 процентов — это критический рубеж. Если обследование зафиксирует превышение этой планки, дом может быть исключен из программы капремонта и переведен в статус аварийного. Для собственников это сигнал к возможной подготовке к расселению, а не к замене труб", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Особый статус получили лифтовое хозяйство и газовые системы. На них новые правила не распространяются — эти узлы оценивают по отдельным техническим регламентам безопасности. Для остальных конструкций вердикт выносится на основе визуального осмотра или глубокого инструментального анализа с применением дефектоскопов и лабораторий.

Процент износа Решение и сроки
До 30% Ремонт не требуется, проверка через 5 лет
31% — 50% Необходим ремонт в течение 5 лет
51% — 65% Приоритетный ремонт в срок до 3 лет
Свыше 65% Инструментальное обследование, вероятен снос

Кто решает судьбу здания

Финальное слово остается за комиссией при камчатском Минстрое. В состав органа включили представителей жилищной инспекции, регионального оператора и общественников. Механизм запускается по заявлению муниципальных властей, которые, в свою очередь, реагируют на жалобы жильцов или отчеты управляющих компаний. Это важно учитывать, если состояние дорог и дворов в Петропавловске-Камчатском уже вызывает опасения, а фасад дома начинает осыпаться.

"Жильцам не стоит ждать у моря погоды. Результаты обследования — это публичный документ. Если комиссия ставит низкий процент износа при реальных трещинах в фундаменте, собственники должны оспаривать протокол в суде, привлекая независимых экспертов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru судебный строительный эксперт Сергей Поляков.

Решения оформляются протоколом и публикуются в открытом доступе. Муниципалитет обязан персонально уведомить владельцев квартир о принятом вердикте. Такая прозрачность должна снизить риск коррупции при распределении бюджетных средств. Учитывая, как на Камчатке лихорадит цены на топливо, стоимость логистики стройматериалов тоже будет расти, что сделает каждый капремонт золотым для бюджета.

"Новая методика — это попытка отсечь дома, которые проще снести, чем латать. Основная нагрузка ляжет на управляющие организации, которые обязаны следить за эксплуатацией систем до прихода капремонта", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист управляющей компании Марина Иванова.

Ответы на популярные вопросы о капремонте

Как узнать процент износа моего дома?

Информацию публикует Министерство строительства Камчатского края на официальном портале после проведения ежеквартальных комиссий. Также данные можно запросить в своей управляющей компании.

Можно ли оспорить решение комиссии?

Да, решение комиссии можно обжаловать в судебном порядке. Для этого рекомендуется провести независимую строительную экспертизу, которая подтвердит реальное состояние конструкций.

Почему лифты не входят в эту систему оценки?

Лифты являются оборудованием повышенной опасности. Их срок службы и необходимость замены регулируются отдельным техническим регламентом Таможенного союза, а не региональным порядком оценки износа зданий.

Кто оплачивает обследование дома?

Первичное визуальное и инструментальное обследование проводится за счет средств региональной программы или бюджета, так как оно необходимо для актуализации плана капремонта.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер строительного контроля Роман Волков, судебный строительный эксперт Сергей Поляков, специалист управляющей компании Марина Иванова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Приседания — король, но есть упражнение, которое бросает ему вызов и при этом безопаснее для коленей
Новости спорта
Приседания — король, но есть упражнение, которое бросает ему вызов и при этом безопаснее для коленей
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Авто
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Популярное
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика

Пожелтевший пластик портит вид самого дорогого ремонта, но существуют деликатные способы вернуть ему чистоту без агрессивной химии и лишних финансовых затрат.

Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Зря они сюда заплыли: попытка проучить Пекин обернулась для НАТО внезапной слепотой
Суверенитет Бразилии под ударом: Вашингтон открыл дверь для силового вторжения в регион Любовь Степушова Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Последние материалы
Пустые пляжи и люкс за копейки: летний сезон на Пхукете преподнес туристам щедрый подарок
Урожай малины и смородины под угрозой: какие ошибки садоводы совершают каждый год
Почему пугающие сны нельзя оставлять без внимания: врачи сделали тревожное заявление
Приседаете, а ягодицы не растут: главная причина, почему вы тренируете колени, а не мышцы
Руки останутся испачканными: бывшая жена Товстика процитировала Черчилля в атаке на экс-мужа и Диброву
Хлам на полках переполнил чашу терпения: в России предложили радикально карать за опасную еду
Любовь с иронией: как Елена Ленская пережила увлечения Леонида Утёсова
Плакал, как ребёнок: заслуженный артист России не сдержал эмоций при виде Ефремова на сцене
Российские специалисты представили инновационную линзу с непрерывным фокусом для глаз
Дело не в доминировании: почему на самом деле стерилизованная собака делает садки на гостей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.