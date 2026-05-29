Водные аттракционы в общественном транспорте Петрозаводска: пассажиры оказались заложниками странного проекта

В социальных сетях Петрозаводска распространились кадры, демонстрирующие технические неполадки в общественном транспорте. На видео запечатлен салон нового автобуса, пол которого оказался залит водой во время осадков. Местные жители, ставшие свидетелями инцидента, выразили сомнения в качестве сборки автобуса и состоянии городской дорожной инфраструктуры.

Фото: Администрация Главы Республики Карелия is licensed under public domain автобусы

Автор публикации, снявший происходящее, уточнил, что жидкость интенсивно проникает внутрь, когда машина проезжает через глубокие лужи. По словам пассажира, водитель автобуса подтвердил, что подобные инциденты периодически случаются и в других транспортных средствах модели СИМАЗ 4282-10.

Как отмечается на портале karelinform.ru со ссылкой на комментарии горожан, ситуация вызывает серьезное недовольство у жителей, вынужденных добираться до работы в некомфортных условиях. Подобные проблемы с общественным транспортом часто соседствуют с общим кризисом дорожного полотна, который требует системных решений.

"Нарушение герметичности кузова в новых образцах техники чаще всего указывает на просчеты при проектировании уплотнителей или ошибки сборки, требующие немедленной рекламации производителю", — объяснил в беседе с Pravda.Ru урбанист Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о состоянии общественного транспорта

Почему в новых автобусах появляется вода на полу?

Причиной чаще всего становятся дефекты уплотнителей кузова, плохая изоляция дверных проемов или конструктивные недоработки, из-за которых дорожная влага проникает через технологические отверстия в днище.

Является ли это гарантийным случаем?

Да, подобные поломки относятся к гарантийным обязательствам завода-изготовителя, поэтому транспортная компания обязана направить претензию для устранения дефектов кузова.

Что делать пассажирам, если в салоне течет крыша или пол?

Рекомендуется зафиксировать факт неисправности на фото или видео и направить обращение в региональный комитет по транспорту с указанием номера маршрута и борта автобуса.

Можно ли заменить проблемный транспорт на другой?

Решение о выпуске машин на маршрут принимает перевозчик, однако при систематических жалобах органы контроля могут вынести предписание о проведении внепланового технического осмотра всего автопарка.

Читайте также