Огромные медведи с заплатами: региональные власти подготовили неоднозначный сюрприз молодежи

В Оренбуржье готовятся к грядущим выпускным вечерам, где чествуют лучших школьников области. Организаторы праздника "Выпускник Оренбуржья-2026" открыли тендер на поставку 70 мягких игрушек, чтобы поощрить ребят традиционными сувенирами. Бюджет закупки составляет 287 тысяч рублей, что означает стоимость одного плюшевого медведя примерно в 4100 рублей.

Фото: flickr.com by Simon Law, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Игрушка

Согласно документации, подрядчик обязан доставить партию игрушек до 24 июня. Итоги аукциона станут известны 2 июня. Заказчик установил строгие требования к внешнему виду подарков: высота и ширина изделий должны быть не менее 80 и 85 сантиметров соответственно. Особое внимание уделили деталям дизайна, в частности, наличию декоративных заплат на голове и животе каждой игрушки. Как отмечает 56orb.ru со ссылкой на условия тендера, игрушки могут быть выполнены в коричневом, рыже-коричневом, сером цветах или оттенке "чайная роза".

Мнения экспертов о бюджетных тратах

"Для нас важно, чтобы каждый выпускник получил достойный памятный подарок в день своего праздника", — пояснили представители организационного комитета мероприятия. Подобные закупки являются привычной частью подготовки к региональным торжествам, направленным на поддержку успешных учащихся.

При этом стремление властей радовать молодежь требует взвешенного подхода к распределению ресурсов.

"Любые траты из казны на сувенирную продукцию должны быть экономически обоснованы. Если стоимость предмета превышает рыночные аналоги, возникают вопросы к эффективности расходования средств, особенно в условиях, когда требуется модернизация инфраструктуры", — заявил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Кравцов Илья.

Ответы на популярные вопросы о госзакупках

