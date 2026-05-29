Россия » Поволжье » Оренбург

В Оренбуржье готовятся к грядущим выпускным вечерам, где чествуют лучших школьников области. Организаторы праздника "Выпускник Оренбуржья-2026" открыли тендер на поставку 70 мягких игрушек, чтобы поощрить ребят традиционными сувенирами. Бюджет закупки составляет 287 тысяч рублей, что означает стоимость одного плюшевого медведя примерно в 4100 рублей.

Фото: flickr.com by Simon Law, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Согласно документации, подрядчик обязан доставить партию игрушек до 24 июня. Итоги аукциона станут известны 2 июня. Заказчик установил строгие требования к внешнему виду подарков: высота и ширина изделий должны быть не менее 80 и 85 сантиметров соответственно. Особое внимание уделили деталям дизайна, в частности, наличию декоративных заплат на голове и животе каждой игрушки. Как отмечает 56orb.ru со ссылкой на условия тендера, игрушки могут быть выполнены в коричневом, рыже-коричневом, сером цветах или оттенке "чайная роза".

Мнения экспертов о бюджетных тратах

"Для нас важно, чтобы каждый выпускник получил достойный памятный подарок в день своего праздника", — пояснили представители организационного комитета мероприятия. Подобные закупки являются привычной частью подготовки к региональным торжествам, направленным на поддержку успешных учащихся.

При этом стремление властей радовать молодежь требует взвешенного подхода к распределению ресурсов.

"Любые траты из казны на сувенирную продукцию должны быть экономически обоснованы. Если стоимость предмета превышает рыночные аналоги, возникают вопросы к эффективности расходования средств, особенно в условиях, когда требуется модернизация инфраструктуры", — заявил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Кравцов Илья.

Ответы на популярные вопросы о госзакупках

Каков общий бюджет на приобретение медведей?

На закупку 70 плюшевых игрушек для выпускников Оренбуржья выделено 287 тысяч рублей.

Требуются ли игрушки определенного цвета?

В условиях тендера указаны допустимые расцветки: коричневый, рыже-коричневый, серый и оттенок "чайная роза".

Когда станут известны результаты тендера?

Организаторы мероприятия планируют подвести итоги аукциона 2 июня текущего года.

Существуют ли требования к размеру игрушек?

Да, высота медведя должна составлять не менее 80 см, а ширина — не менее 85 см.

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика

Пожелтевший пластик портит вид самого дорогого ремонта, но существуют деликатные способы вернуть ему чистоту без агрессивной химии и лишних финансовых затрат.

Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
