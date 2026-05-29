Железный аргумент сибиряка: один точный удар отверткой заставил выплатить миллионы

Россия » Сибирь » Новосибирск

Житель Новосибирска Назар Давыдов стал обладателем крупного денежного приза, успешно пройдя необычное испытание. Участнику предложили проткнуть кузов автомобиля обычной отверткой, с чем он справился лучше остальных кандидатов. Соревнование организовал известный блогер Евгений Чеботарев, гастролирующий по российским городам с серией подобных экстремальных пари.

Фото: pixabay.com by saulhm is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Для победы в этом челлендже потребовались не только удачливость, но и физическая подготовка, пишет atas.info. Давыдов в прошлом активно занимался борьбой, что позволило ему приложить необходимое усилие для вскрытия металлической обшивки авто. Сумма вознаграждения составила 1,8 млн рублей, за борьбой за которую пристально следили сотни претендентов из других регионов, не сумевших повторить этот результат.

"Люди часто идут на риск ради быстрых денег, поддаваясь эмоциям и азарту. В таких трюках ответственность за физическое состояние и безопасность лежит исключительно на участнике, а подобные вызовы блогеров стоит воспринимать как развлечение, а не как руководство к действию", — отметил в беседе с Pravda.Ru спортивный психолог Павел Игнатьев.

Случаи, когда жители региона внезапно пополняют свой бюджет благодаря случаю или нестандартным навыкам, фиксируются нередко, однако далеко не все они связаны с подобным экстримом. Чаще фортуна улыбается сибирякам в менее опасных обстоятельствах, например, когда рыбалка обернулась миллионом для жителя Новосибирска в ходе проверки лотерейных билетов. Впрочем, любое крупное финансовое поступление требует осознанного подхода к планированию расходов.

Ответы на популярные вопросы о челленджах

Кто стал победителем необычного состязания?

Главный приз в 1,8 млн рублей забрал житель Новосибирска Назар Давыдов.

В чем заключалась задача участника?

Претендентам нужно было проткнуть кузов транспортного средства обычной слесарной отверткой.

Кто выступал организатором мероприятия?

Испытание для жителей разных городов России проводил популярный блогер Евгений Чеботарев.

Какие навыки помогли победителю?

Назар Давыдов использовал опыт занятий борьбой, который обеспечил необходимую силу удара для победы.

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
