Железный аргумент сибиряка: один точный удар отверткой заставил выплатить миллионы

Житель Новосибирска Назар Давыдов стал обладателем крупного денежного приза, успешно пройдя необычное испытание. Участнику предложили проткнуть кузов автомобиля обычной отверткой, с чем он справился лучше остальных кандидатов. Соревнование организовал известный блогер Евгений Чеботарев, гастролирующий по российским городам с серией подобных экстремальных пари.

Отвертка

Для победы в этом челлендже потребовались не только удачливость, но и физическая подготовка, пишет atas.info. Давыдов в прошлом активно занимался борьбой, что позволило ему приложить необходимое усилие для вскрытия металлической обшивки авто. Сумма вознаграждения составила 1,8 млн рублей, за борьбой за которую пристально следили сотни претендентов из других регионов, не сумевших повторить этот результат.

"Люди часто идут на риск ради быстрых денег, поддаваясь эмоциям и азарту. В таких трюках ответственность за физическое состояние и безопасность лежит исключительно на участнике, а подобные вызовы блогеров стоит воспринимать как развлечение, а не как руководство к действию", — отметил в беседе с Pravda.Ru спортивный психолог Павел Игнатьев.

Случаи, когда жители региона внезапно пополняют свой бюджет благодаря случаю или нестандартным навыкам, фиксируются нередко, однако далеко не все они связаны с подобным экстримом. Чаще фортуна улыбается сибирякам в менее опасных обстоятельствах, например, когда рыбалка обернулась миллионом для жителя Новосибирска в ходе проверки лотерейных билетов. Впрочем, любое крупное финансовое поступление требует осознанного подхода к планированию расходов.

