Дикие овцы: хакасский памятник героям войны оказался под угрозой

Россия » Сибирь » Абакан

Власти Хакасии намерены восстановить памятный геоглиф в Усть-Абаканском районе, пострадавший из-за неконтролируемого выгула скота. Парк, заложенный в мае в аале Сапогов в память о героях войны, подвергся нашествию отары, что привело к гибели около 60% высаженных сеянцев сосны. Хотя изначально в министерстве лесного хозяйства региона предполагали действия злоумышленников, расследование полиции подтвердило вину владельца животных.

Фото: pixabay.com by Rudy and Peter Skitterians, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Как передает ИА RuNews24.ru, для исправления ситуации региональный Минлесхоз привлек сотрудников подведомственной организации "Леса Хакасии". Работы по восстановлению объекта планируется завершить в течение ближайшего месяца. Помимо высадки новых деревьев, ведомство намерено укрепить ограждение территории, чтобы исключить повторение подобных случаев. Ранее принятых мер безопасности оказалось недостаточно для защиты молодых саженцев от прохода скота.

Администрация готовит гражданский иск к хозяину отары. Министерство планирует взыскать с владельца полную сумму расходов, затраченных на восстановление уничтоженного арт-объекта, который был создан усилиями более 350 добровольцев. Напомним, что на территории 100 на 100 метров в рамках акции "Сады памяти" жители региона высадили свыше шести тысяч деревьев.

"Бесконтрольный выпас скота вблизи жилых массивов или значимых ландшафтных объектов часто приводит к повреждению насаждений, так как животные не способны различать границы охранных зон, а их поведение полностью зависит от недосмотра хозяев", — отметил в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Ответы на популярные вопросы о восстановлении геоглифов

Каков масштаб ущерба, нанесенного саженцам?

Специалисты оценили гибель примерно 60% от всех высаженных сеянцев сосны, которые составляли основу памятного арт-объекта.

Кто займется высадкой новых деревьев?

К восстановлению привлечены сотрудники министерства лесного хозяйства Хакасии и специалисты из подведомственного учреждения "Леса Хакасии".

Будет ли усилена охрана памятного объекта?

Да, власти приняли решение дополнительно укрепить ограждение по всему периметру геоглифа, чтобы предотвратить повторный доступ животных на территорию.

Где именно расположены поврежденные посадки?

Геоглиф был создан в аале Сапогов Усть-Абаканского района в мае текущего года в ходе всероссийской акции.

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
