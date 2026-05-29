Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цена взлета: недвижимость выше 40 этажа стала золотой жилой
Карточный домик Антарктиды: какие мегаполисы мира уйдут под воду первыми после раскола ледника
Китайские кроссоверы с реальным пробегом: названы модели с неубиваемыми моторами
Мышцы горят синим пламенем: пять ошибок, которые превращают тренировки в фарс
Дикие овцы: хакасский памятник героям войны оказался под угрозой
Дом будет пахнуть уютом: простой рецепт натурального ароматизатора за копейки
Никто не спрячется: обычные смартфоны превратили морпехов США в лёгкие мишени для КСИР
Румынский Галац: беспилотник прошил оборону и ударил в многоэтажку
Пляжная мода меняет стандарты: шесть главных трендов бикини для летнего сезона

Люди массово отказываются от соток: в Подмосковье нашли замену бесплатным наделам

Россия » Центр » Москва

В Подмосковье свыше 3,4 тысячи многодетных семей подали заявки на получение единовременной денежной выплаты взамен земельного надела. Данная возможность стала доступна жителям региона для упрощения процедуры улучшения жилищных условий, сообщают "Вести Подмосковья".

Забор
Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Забор

Для оформления компенсации необходимо воспользоваться региональным порталом госуслуг. В электронном каталоге нужно открыть раздел "Земля" — "Другое" и выбрать опцию "Единовременная денежная выплата взамен земельного участка". Услуга открыта для граждан, которые уже стоят в очереди на бесплатное получение земли. Для авторизации потребуется подтвержденная учетная запись в системе ЕСИА.

После подачи электронного заявления в личный кабинет придет запрос, требующий подтверждения согласия на обработку данных. Решение по обращению принимается в течение 15 рабочих дней. Параллельно на портале сохраняется возможность подать заявку на бесплатное предоставление земельных участков для тех семей, которые предпочитают физическое владение наделом вместо денежной альтернативы.

"Замещение земельных активов денежными средствами — это гибкий инструмент социальной поддержки, позволяющий семьям самостоятельно определять приоритеты в расходах, будь то погашение ипотеки или улучшение жилищных условий здесь и сейчас", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист и правозащитник Андрей Петров.

Ответы на популярные вопросы о выплатах многодетным

Кто может претендовать на выплату?

Претендовать на получение компенсации могут многодетные семьи, которые состоят в муниципальной очереди на бесплатное предоставление земельного участка в Московской области.

Где найти нужный раздел на портале?

Необходимо зайти на региональный портал госуслуг, перейти в каталог услуг, выбрать категорию "Земля", затем подпункт "Другое" и нажать на название нужной услуги.

Сколько времени ждать ответа?

Срок рассмотрения заявления и вынесения решения составляет до 15 рабочих дней с момента регистрации корректно заполненной формы.

Можно ли по-прежнему получить землю в собственность?

Да, портал продолжает оказывать услугу по бесплатному предоставлению земельных наделов для многодетных семей в штатном режиме.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Авто
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Велосипед или палки для ходьбы: что выбрать для быстрого восстановления физической формы
Новости спорта
Велосипед или палки для ходьбы: что выбрать для быстрого восстановления физической формы
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Еда и рецепты
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Популярное
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика

Пожелтевший пластик портит вид самого дорогого ремонта, но существуют деликатные способы вернуть ему чистоту без агрессивной химии и лишних финансовых затрат.

Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Зря они сюда заплыли: попытка проучить Пекин обернулась для НАТО внезапной слепотой
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Армянский коньяк стал частью большой политики: что стоит за новыми запретами Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова
Миф о вмешательстве лопнул: вскрытие архивов Обамы обернулось катастрофой для части элит в США
Мечты Киева разбились о танкеры: попытка задушить Москву обернулась неожиданным финалом
Лечение-пустышка? Почему самый популярный сердечный препарат признали неэффективным
Лечение-пустышка? Почему самый популярный сердечный препарат признали неэффективным
Последние материалы
Люди массово отказываются от соток: в Подмосковье нашли замену бесплатным наделам
Румынский Галац: беспилотник прошил оборону и ударил в многоэтажку
Пляжная мода меняет стандарты: шесть главных трендов бикини для летнего сезона
Нежнее не бывает: сочный рулет с курицей и сулугуни станет вашим любимым обедом
Легкость в каждом шаге: как подготовить стопы к пробежке за 10 минут в день
Конец беспределу на штрафстоянках: водителям гарантировали право на спасительную паузу
Провокаций не избежать: отчаянные планы Зеленского лишат Минск статуса тихой гавани
Невидимый враг в деснах: найден скрытый фактор, который мешает женщинам родить
Телефон-броненосец: инженеры создали непробиваемую защиту для гаджетов
Романтика викторианской эпохи захватила улицы: новый тренд меняет летний гардероб модниц
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.