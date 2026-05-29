Люди массово отказываются от соток: в Подмосковье нашли замену бесплатным наделам

В Подмосковье свыше 3,4 тысячи многодетных семей подали заявки на получение единовременной денежной выплаты взамен земельного надела. Данная возможность стала доступна жителям региона для упрощения процедуры улучшения жилищных условий, сообщают "Вести Подмосковья".

Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Забор

Для оформления компенсации необходимо воспользоваться региональным порталом госуслуг. В электронном каталоге нужно открыть раздел "Земля" — "Другое" и выбрать опцию "Единовременная денежная выплата взамен земельного участка". Услуга открыта для граждан, которые уже стоят в очереди на бесплатное получение земли. Для авторизации потребуется подтвержденная учетная запись в системе ЕСИА.

После подачи электронного заявления в личный кабинет придет запрос, требующий подтверждения согласия на обработку данных. Решение по обращению принимается в течение 15 рабочих дней. Параллельно на портале сохраняется возможность подать заявку на бесплатное предоставление земельных участков для тех семей, которые предпочитают физическое владение наделом вместо денежной альтернативы.

"Замещение земельных активов денежными средствами — это гибкий инструмент социальной поддержки, позволяющий семьям самостоятельно определять приоритеты в расходах, будь то погашение ипотеки или улучшение жилищных условий здесь и сейчас", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист и правозащитник Андрей Петров.

Ответы на популярные вопросы о выплатах многодетным

Кто может претендовать на выплату?

Претендовать на получение компенсации могут многодетные семьи, которые состоят в муниципальной очереди на бесплатное предоставление земельного участка в Московской области.

Где найти нужный раздел на портале?

Необходимо зайти на региональный портал госуслуг, перейти в каталог услуг, выбрать категорию "Земля", затем подпункт "Другое" и нажать на название нужной услуги.

Сколько времени ждать ответа?

Срок рассмотрения заявления и вынесения решения составляет до 15 рабочих дней с момента регистрации корректно заполненной формы.

Можно ли по-прежнему получить землю в собственность?

Да, портал продолжает оказывать услугу по бесплатному предоставлению земельных наделов для многодетных семей в штатном режиме.

Читайте также