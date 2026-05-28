Нижний Новгород столкнулся с утренней атакой беспилотников. В центре города пострадало здание областного суда. Спецслужбы заблокировали прилегающие улицы. Раис Татарстана и главы соседних регионов внимательно следят за ситуацией, так как Поволжье остается зоной повышенного внимания сил ПВО.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полицейские

Удар по центру: повреждения здания суда

Осколки сбитых аппаратов зацепили фасад и остекление нижегородского областного суда. Квартал мгновенно оцепили бойцы МЧС и полиции. Системы подавления и перехвата сработали над жилыми массивами, что позволило избежать жертв среди мирного населения. На месте работают саперы, проверяя территорию на наличие неразорвавшихся элементов.

"Городская инфраструктура в таких случаях становится заложником траектории падения обломков. Основная задача сейчас — оперативно оценить целостность несущих конструкций и восстановить остекление, чтобы не прерывать работу государственного органа", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Губернатор Глеб Никитин подтвердил: ПВО продолжает отражать угрозы. Режим повышенной готовности введен для всех оперативных служб. Пока городские власти ликвидируют последствия, жители центра сообщают о звуках взрывов, которые были слышны ранним утром. Несмотря на инцидент, перекрашивать городскую среду под нужды обороны не планируют — масштабные реформы внешнего вида в регионе пока касаются только гражданского сектора.

62 дрона за ночь: география налетов

Министерство обороны России отчиталось о массовом перехвате целей. Противник пытался атаковать объекты в Тамбовской, Воронежской, Брянской и Белгородской областях. Также целями стали Крым и акватория Азовского моря. Нижегородская область оказалась крайней северной точкой этого маршрута. Очевидно, что беспилотники обходили привычные зоны патрулирования, пытаясь прорваться к промышленным центрам Поволжья.

 

Нижний Новгород остается стратегическим хабом. Здесь сосредоточены оборонные заводы и транспортные узлы. Хотя атака была нацелена на административное здание, риски сохраняются и для гражданских объектов. В условиях внешнего давления регион продолжает развивать гражданские проекты, например, производство обновленных автомобилей бизнес-класса на местном заводе.

"Бюджетные расходы на восстановление поврежденных объектов ложатся на резервные фонды региона. Мы видим, что атаки становятся более рассредоточенными, что требует от местной власти пересмотра оперативных трат на безопасность", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик развития территорий Валерий Козлов.

Меры безопасности и реакция властей

Ситуация требует предельной концентрации. Власти просят нижегородцев сохранять спокойствие. Главное правило — не приближаться к обломкам и не вести съемку работы ПВО. Подобные действия могут выдать позиции защитников неба противнику. В Нижнем Новгороде усилен контроль на въездах в город и на ключевых промышленных площадках.

Несмотря на тревожный фон, город живет в рабочем ритме. Спецслужбы отрабатывают алгоритмы защиты памятников культуры, что особенно актуально для исторических зон Дзержинска, где стихия и антропогенные риски регулярно бросают вызов инженерам.

Ответы на популярные вопросы об атаках БПЛА

Что делать, если я увидел беспилотник в небе?

Немедленно позвоните по номеру 112. Укажите направление движения аппарата и примерную высоту. Не пытайтесь сбить его самостоятельно или использовать лазерные указки.

Как обезопасить себя при работе ПВО?

Отойдите от окон. Лучшее место — помещение без застекленных проемов или ванная комната. Не выходите на балкон, чтобы рассмотреть или сфотографировать вспышки.

Куда обращаться при обнаружении обломков?

Не трогайте их руками. Место находки нужно обозначить и вызвать полицию. Обломки могут содержать несработавшие заряды или токсичные элементы топлива.

Экспертная проверка: аналитик Валерий Козлов, специалист Ольга Морозова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
