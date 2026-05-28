Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Безнаказанность обернулась трагедией: агрессивный подросток разбил голову пенсионерке
Призрак северного фронта: зачем Киев упорно рисует страшный сценарий на границе
Земля тормозит, а мы не замечаем: что на самом деле происходит с сутками
Лесники не смогли сдержать эмоций: в Подмосковье нашли способ привязать людей к земле
График захвата внимания: зачем Меган Маркл и принц Гарри намеренно перебивают новости о королевской семье
Ваш автомобиль не пройдет? Какие изменения в техосмотре готовят для водителей
Курорты Красного моря охватила финансовая лихорадка: владельцы отелей подготовили неприятный сюрприз
Если бы финансы позволяли: почему Павел Деревянко соглашается на роли, которые ему не нравятся
Правовые ловушки на дороге: какие намеки инспектора обернутся сроком

Остров зачехляет батареи: финал отопительного сезона на Сахалине обернулся масштабной перестройкой

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Остров официально зачехляет батареи. Весна на Сахалине — дама капризная, поэтому тепло уходит в туман не по команде сверху, а по реальному градусу за окном. Каждый район области сам ловит момент, когда "пруль" уже не нужно прогревать по полчаса, а в фанзах становится слишком душно. Главный ориентир — не календарь, а пятидневка со стабильными +8 на термометре.

Радиатор
Фото: pixabay.com by ri is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Радиатор

Правила отключения: когда остынут трубы

Для большинства районов финал отопительного марафона наступит в июне. Это наш северный ритм: пока на материке плавится асфальт, мы только начинаем вылезать из курток. Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Дмитрий Аристархов подчеркнул, что зима пролетела без эксцессов. Система отработала штатно, без "сюрпризов" в виде лопнувших труб в разгар циклона.

С первым днем лета коммунальщики переключаются в режим "форсажа". Пока жители обсуждают платные парковки в Южно-Сахалинске, рабочие бригады выходят на вскрытие трасс. Это ежегодный ритуал: короткое лето — единственный шанс перекопать сопки и заменить то, что отжило свое.

Цифры и сети: подготовка к следующей зиме

Масштабы впечатляют даже тех, кто привык к размаху островных строек. Под замену пойдут более 33 километров жизненно важных артерий. Для Сахалина — это не просто трубы, это страховка от замерзания, когда шторм отрезает нас от внешнего мира. Областной бюджет подкидывает субсидии, чтобы муниципалитеты не буксовали в долгах.

Тип коммуникаций Объем ремонта (км)
Тепловые сети 12,1
Водопровод 17,7
Водоотведение 3,6

Ремонт затронет почти полтысячи объектов. Это сотни котельных и насосных станций, разбросанных по островам. Подготовка идет на фоне других инфраструктурных вызовов: например, текущий ремонт коллектора в Южно-Сахалинске уже диктует свои правила логистики в городе.

"Любое вмешательство в инженерные сети — это серьезная нагрузка на тарифную составляющую и бюджеты. Крайне важно, чтобы в регионах соблюдался баланс между объемами перекладки и финансовой устойчивостью предприятий ЖКХ, иначе износ сетей будет опережать темпы их обновления", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Инфраструктура в фокусе: ремонтный десант

Губернатор держит вопрос на личном контроле, и это не фигура речи. Если к осени котельные не будут дымить, спросят жестко. Пока одни считают убытки и анализируют, почему сахалинские зарплаты выросли в долгах, коммунальщики закупают металл и оборудование. Главная цель — войти в зиму 2026 года без "тонких мест".

"Для Сахалинской области критически важно успеть завершить все уличные работы в короткое межсезонье. Из-за климатических особенностей региона любые задержки в ремонте теплотрасс могут привести к срыву начала отопительного сезона, что в условиях островной изоляции недопустимо", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ветер с моря уже теплый, а это значит, что скоро Сахалин превратится в одну большую стройплощадку. Дороги, трубы, фасады — все должно успеть обновиться до первых метелей.

Ответы на популярные вопросы о тепле

Почему нельзя отключить отопление раньше, если на улице солнце?

Солнце на Сахалине обманчиво. По закону нужно дождаться, когда средняя температура за сутки (включая холодные ночи) будет выше +8 градусов в течение пяти дней подряд. Это защищает дома от выстуживания сыростью с моря.

Кто решает, когда именно нажать на "выключатель"?

Решение принимают главы муниципальных округов. У нас регион растянутый: когда в Южно-Сахалинске уже цветут дачи, в Охе может лежать снег. Поэтому единой даты для всего острова не существует.

Что делать, если отопление отключили, а дома все еще холодно?

В социальные объекты — школы и больницы — тепло подается в приоритетном порядке. Если возникла резкая погодная аномалия, муниципалитеты могут корректировать график. В жилых домах после официального отключения вся ответственность ложится на управляющие компании.

Куда уходят деньги за отопление летом?

Если вы платите по нормативам (равными частями весь год), то летние платежи — это рассрочка за уже потребленное зимой тепло. Если по счетчику — плата в летние месяцы за отопление в квитанциях должна обнулиться.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Мир. Новости мира
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Эра хрупкого поликарбоната прошла: новый тип теплиц задает иные стандарты прочности
Садоводство, цветоводство
Эра хрупкого поликарбоната прошла: новый тип теплиц задает иные стандарты прочности
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Недвижимость
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Популярное
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными

Не спешите выбрасывать изношенную оснастку, ведь существуют проверенные методы, позволяющие вернуть инструменту заводскую твердость и прежнюю точность.

Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова Трамп проиграл Ближний Восток: Иран вышел из войны победителем, а Израиль снова остался один Юрий Бочаров Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня
В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня
Последние материалы
Игрушки для параноиков и суровые вездеходы: 7 кроссоверов, расколовших авторынок
Без железа и без остановки — пять движений, после которых жир продолжит гореть даже на диване
Новые льготы ЖКХ с июля 2026 года: кто сможет платить вдвое меньше уже этим летом
Математика выживания в России: ради собственной крыши над головой придется забыть о жизни
Геополитический разворот на южных рубежах: Москва закрепила стратегические позиции в Кабуле
Театр одного актера: как Кая Каллас использует эвакуацию из Киева
Эта жидкость из-под крана бьет по сердцу: на Ямале в стаканы пробралась невидимая и опасная зараза
Легендарное челябинское море превратили в руины: берег Смолино захлестнула волна разрухи
Не отказывайтесь от бургеров даже если вы вегетарианец: как чечевица меняет представление о фаст-фуде
Кошельки водителей опустели: на Камчатке топливный рынок лихорадит из-за новых ценников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.