Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Безнаказанность обернулась трагедией: агрессивный подросток разбил голову пенсионерке
Призрак северного фронта: зачем Киев упорно рисует страшный сценарий на границе
Земля тормозит, а мы не замечаем: что на самом деле происходит с сутками
Лесники не смогли сдержать эмоций: в Подмосковье нашли способ привязать людей к земле
График захвата внимания: зачем Меган Маркл и принц Гарри намеренно перебивают новости о королевской семье
Ваш автомобиль не пройдет? Какие изменения в техосмотре готовят для водителей
Курорты Красного моря охватила финансовая лихорадка: владельцы отелей подготовили неприятный сюрприз
Если бы финансы позволяли: почему Павел Деревянко соглашается на роли, которые ему не нравятся
Правовые ловушки на дороге: какие намеки инспектора обернутся сроком

Машины встанут, но город выдохнет: в Выборге затеяли перестройку трех важнейших артерий

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Выборг готовится к масштабной дорожной перезагрузке. Муниципальные власти намерены переложить дорожное полотно на трех ключевых артериях города — Западной, Промышленной улицах и в Весеннем Потоке. Общая дистанция работ превышает четыре километра. Рабочие планируют довести обновленное покрытие до самого Ленинградского шоссе. Весь процесс напоминает сборку сложного механизма: сначала инженеры закладывают основу, меняя водопропускные трубы и системы стока, а затем приступают к внешней отделке.

Ремонт дорог
Фото: ru.freepik.com by aleksandarlittlewolf
Ремонт дорог

Инфраструктурный чертеж: что изменится в Выборге

Проект не ограничивается простой сменой асфальта. Впервые на этих участках появятся полноценные тротуары — раньше пешеходам приходилось делить пространство с грузовиками. Логистика обновления включает монтаж новых остановочных павильонов, установку защитных ограждений и запуск современной системы освещения. Это сделает передвижение по промышленным зонам города предсказуемым и безопасным в любое время суток.

"Такой комплексный подход позволяет избежать повторного вскрытия полотна через год. Когда коммуникации обновляются одновременно с дорожным покрытием, срок службы всей системы увеличивается в разы", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Важно, что во время работ движение транспорта полностью не перекроют. Подрядчики обязались сохранять пропускную способность магистралей, чтобы не парализовать городские перевозки. Похожие процессы сейчас идут по всей области: дорожники обновляют городскую инфраструктуру и пути к учебным заведениям в Ермилово, Подпорожье и Любани.

Параметр проекта Плановые показатели
Суммарная протяженность Более 4 километров
Срок сдачи объекта Осень 2026 года
Тип финансирования Областной и местный бюджеты
Ключевые объекты Тротуары, освещение, водоотвод

Финансовое топливо и сроки реализации

Контракт обеспечен двойной подпиткой из региональной и муниципальной казны. Это гарантирует непрерывность цикла: от земляных работ до финальной разметки. Подобная модель финансирования позволяет городу реализовывать проекты, которые не под силу чисто местному бюджету. Аналогичным образом в области решаются вопросы коммунального хозяйства, где сейчас повсеместно идет замена труб водоснабжения для исключения аварий в зимний период.

"Инвестиции в дорожное полотно такого масштаба — это не просто траты, а стимул для экономического роста района. Качественный подъезд к Ленинградскому шоссе повышает привлекательность местных промзон для бизнеса", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Параллельно с дорожной техникой в регионе внедряется и другой хайтек. Для оптимизации расходов и удобства жителей оплата ЖКХ онлайн становится стандартной процедурой, освобождая ресурсы для более глобальных инфраструктурных задач. К осени 2026 года Выборг должен получить обновленный транспортный каркас, который прослужит годы при условии соблюдения технологий укладки.

"Важно учитывать климатические особенности региона при проектировании систем водоотвода. Если трубы не справятся с весенним паводком, новый асфальт быстро придет в негодность. Пока расчеты выглядят убедительно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о дорожном ремонте

Какие конкретно улицы закроют на ремонт?

Полного закрытия улиц Западная, Промышленная и Весенний Поток не планируется. Работы будут вестись поэтапно с ограничением движения по полосам.

Будут ли на новых участках велодорожки?

В текущем муниципальном контракте акцент сделан на обустройстве тротуаров и освещения. Специальные велополосы проектом на данный момент не предусмотрены.

Как ремонт отразится на работе общественного транспорта?

Остановки будут временно перенесены, но маршруты сохранятся. После завершения работ на улицах появятся современные павильоны ожидания.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Мир. Новости мира
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Эра хрупкого поликарбоната прошла: новый тип теплиц задает иные стандарты прочности
Садоводство, цветоводство
Эра хрупкого поликарбоната прошла: новый тип теплиц задает иные стандарты прочности
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Недвижимость
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Популярное
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными

Не спешите выбрасывать изношенную оснастку, ведь существуют проверенные методы, позволяющие вернуть инструменту заводскую твердость и прежнюю точность.

Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова Трамп проиграл Ближний Восток: Иран вышел из войны победителем, а Израиль снова остался один Юрий Бочаров Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня
В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня
Последние материалы
Игрушки для параноиков и суровые вездеходы: 7 кроссоверов, расколовших авторынок
Без железа и без остановки — пять движений, после которых жир продолжит гореть даже на диване
Новые льготы ЖКХ с июля 2026 года: кто сможет платить вдвое меньше уже этим летом
Математика выживания в России: ради собственной крыши над головой придется забыть о жизни
Геополитический разворот на южных рубежах: Москва закрепила стратегические позиции в Кабуле
Театр одного актера: как Кая Каллас использует эвакуацию из Киева
Эта жидкость из-под крана бьет по сердцу: на Ямале в стаканы пробралась невидимая и опасная зараза
Легендарное челябинское море превратили в руины: берег Смолино захлестнула волна разрухи
Не отказывайтесь от бургеров даже если вы вегетарианец: как чечевица меняет представление о фаст-фуде
Кошельки водителей опустели: на Камчатке топливный рынок лихорадит из-за новых ценников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.